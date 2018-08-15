Аэрофлот проведет в октябре внеочередное собрание акционеров

10:4115.08.2018
(обновлено: 10:48 15.08.2018)
МОСКВА, 15 авг – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах внеочередного заседания Совета директоров, которое состоялось 14 августа 2018 года в форме заочного голосования.
Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот". Определены дата его проведения и время начала – 23 октября 2018 года, 10 часов 00 минут. Оно будет проведено в офисном комплексе Аэрофлота "Мелькисарово".
Главные пункты повестки дня предстоящего собрания:
— О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
— Об избрании членов Совета директоров Общества.
Также Советом директоров утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Аэрофлот". Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Аэрофлот" проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании. Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance.
Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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95-летию Аэрофлота посвящена юбилейная ливрея с русскими узорами "Гжель", которые создают настроение праздника. Самолет "Гжель" свой первый рейс совершил 4 мая 2018 года по маршруту Москва-Ереван.
К 95-летию компании Аэрофлот презентовал воздушное судно в новой оригинальной праздничной ливрее. Самолет AirbusA321 носит имя выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова и раскрашен в бело-синих тонах, стилизованных под русские национальные узоры.
В 2012 году Аэрофлот оформил один из своих лайнеров в стиле ретро. Путем открытого голосования был выбран вариант первого реактивного самолета ТУ-104 образца 1956 года. Ретро-ливрею примерил на себя самолет А-320.
Поддержка олимпийского движения в России является прочной традицией Аэрофлота. К сочинским Играм 2014 года в парке Аэрофлота появились несколько самолётов А-320 в ливрее "Сочи-2014". Фюзеляж одного из самолетов был украшен узорами олимпийской формы сборной России.
В 2012 году к зимней Олимпиаде в Сочи первым олимпийскую ливрею получил самолет А-320 «Ерофей Хабаров» (названный так в честь знаменитого землепроходца). На борту самолета были изображены символы будущей Олимпиады – Мишка, Зайка и Леопард.
Аэрофлот и ЦСКА связывает многолетнее сотрудничество. Компания «Аэрофлот» в июле 2016 года представила воздушное судно AirbusA320 «А.Алябьев», оформленное в символике Профессионального футбольного клуба ЦСКА – одной из самых именитых спортивных команд России. Новая ливрея стилизована логотипом футбольного клуба и изображением коня – официального символа и талисмана ЦСКА.
Авиакомпания поддерживает российских спортсменов. В 2014 году Аэрофлот заключил партнерское соглашение с Профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и стал его официальным перевозчиком. В 2017 году авиакомпания представила самолет с фирменной символикой клуба.
Аэрофлот с 2013 года является официальным перевозчиком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», одного из самых успешных и популярных в мире. В честь этого стратегически важного соглашения парк самолетов Аэрофлота был пополнен новеньким А-321 с символикой футбольного клуба.
В июле 2013 года в честь своего 90-летия Аэрофлот приступил к эксплуатации авиалайнера SukhoiSuperjet 100 в юбилейной раскраске. Самолет «В.Борисов» (военный летчик) получил незабываемо красочную ливрею, стилизованную под хохлому.
С 2006 года Аэрофлот входит в глобальный авиаальянс SkyTeam. Все члены альянса имеют в своём авиапарке самолёты с ливреей SkyTeam. Так выглядит SukhoiSuperjet-100 с бортовым номером RA-89005. В такой же ливрее с символикой альянса летают Airbus 330, Boeing 777 и Boeing 737 Аэрофлота.
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В сентябре 2016 года авиакомпания "Россия" и Центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747-400 в "тигровой" раскраске. Социально-экологический проект позволяет привлечь внимание общественности к делу сохранения популяции редких видов диких животных. Лайнер получил наименование "Южно-Сахалинск".
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