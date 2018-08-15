Аэрофлот проведет в октябре внеочередное собрание акционеров

МОСКВА, 15 авг – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах внеочередного заседания Совета директоров, которое состоялось 14 августа 2018 года в форме заочного голосования.

Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот". Определены дата его проведения и время начала – 23 октября 2018 года, 10 часов 00 минут. Оно будет проведено в офисном комплексе Аэрофлота "Мелькисарово".

Главные пункты повестки дня предстоящего собрания:

— О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

— Об избрании членов Совета директоров Общества.

Также Советом директоров утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Аэрофлот". Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Аэрофлот" проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании. Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance.

Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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