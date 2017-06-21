Фонд "Город для людей" назвал 20 новых профессий для пенсионеров

МОСКВА, 20 июн — Фонд "Город для людей". Фонд поддержки общественных проектов "Город для людей" назвал 20 новых профессий, которые смогут освоить пенсионеры и будут востребованы в московском регионе к 2020-25 годам. Данная работа была проделана в ходе реализации социально-значимого проекта "Активная жизнь старшего поколения", финансируемого на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России".

"Сегодня, тем кому в 90-е было тридцать и более лет сформировали активную позицию, потому что им нужно было выживать в сложных экономических условиях и кормить свои семьи. Именно они, достигнув пенсионного возраста, но будучи профессионалами, не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом, выступая в роли нянь, уборщиков, вахтеров и т.п. Задача проекта "Активная жизнь старшего поколения" дать возможность пенсионерам не потеряться профессионально в быстро меняющемся мире информационных технологий, найти для себя новую профессию и оставаться востребованными", — сообщила Татьяна Комиссарова, руководитель проекта "Активная жизнь старшего поколения", декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ.

Фондом были определены шесть отраслей, которые будут активно развиваться в ближайшие 10-15 лет в столичном регионе. К ним относятся: городской туризм и торговля, строительство, транспорт и связь, образование, здравоохранение и социальные услуги.

За основу при определении рода профессиональных занятий для людей старшего возраста был взят Атлас новых профессий, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Московской школой управления "Сколково". Данный список был проанализирован по шести выделенным отраслям и из него были выделены специальности, которые не требуют радикального изменения профессиональной подготовки нынешних профессионалов, а также в качестве желаемых компетенций предполагают возрастной опыт.

В список перспективных профессий столичного региона для людей старшего возраста вошли: Архитектор территорий, консъерж робототехники, разработчик дополненной реальности территорий, специалист по модернизации строительных технологий, BIM-менеджер-проектировщик, проектировщик доступной среды, проектировщик инфраструктуры "умного дома", проектировщик композитных конструкций транспортных средств, инженер-консультант по безопасности транспортной сети, консультант по безопасности личного профиля в сети, разработчик образовательных траекторий, тренер по майнд-фитнесу, организатор проектного обучения, координатор образовательной онлайн-платформы, ИТ-медик, генетический консультант, архитектор медоборудования, социальный работник по онлайн-адаптации людей с ограниченными возможностями, защитник прав потребителей электроэнергии, модератор платформы общения с госорганами.

Для России, как и для большинства развитых стран, характерна тенденция старения населения и увеличения пенсионного возраста, а вместе с ним продолжительности жизни. Для нас было важно не растерять и использовать высокий профессиональный уровень нынешних пенсионеров, которые могут и хотят работать, чтобы поддерживать с возрастом свой высокий доход. Цель проекта "Активная жизнь старшего поколения" — создать систему образовательных программ для профессиональной переквалификации профессионалов старшего возраста, чтобы им оставаться востребованными на рынке труда.

Подробнее о новых специальностях для людей старшего возраста можно познакомиться на сайте http://старше55.москва/professions

Фонд поддержки общественных проектов "Город для людей" создан в 2015 году. Основные направления приложения усилий Фонда — содействие в организации и поддержка программ и проектов, в том числе социальных и благотворительных, реализуемых в различных сферах некоммерческой деятельности, а также финансирование и проведение научных, прикладных, маркетинговых и иных исследований.

Социально-значимый проект "Активная жизнь старшего поколения" Фонд "Город для людей" реализует на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России". Проект направлен на поддержку граждан, достигших пенсионного возраста, мужчин и женщин в возрасте 55-70 лет, которые по физическим характеристикам готовы продолжать трудовую деятельность и при этом имеют необходимый уровень образования и высокий уровень компетенций в социальных и технологических сферах, позволяющие им овладеть новыми профессиями.

Подробнее о проекте "Активная жизнь старшего поколения" см. на сайте старше55.москва

Дополнительная информация: Андрей Мамонтов — тел. +7(985)923-85-52, am@bestpr.ru

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