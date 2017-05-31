Открыт онлайн-конкурс Лагеря Чемпионов YOKOHAMA

МОСКВА, 31 мая — Лагерь Чемпионов YOKOHAMA. Главный футбольный конкурс весны открыт! Юные любители футбола вновь могут участвовать в онлайн-конкурсе проекта YC-camp, главным призом которого станет поездка в футбольный Лагерь Чемпионов YOKOHAMA, где самые талантливые юные спортсмены нашей страны примут участие в практических занятиях с тренерами Chelsea FC.

Попасть в Лагерь Чемпионов YOKOHAMA и поучаствовать в интенсивной программе подготовки под руководством тренеров Chelsea FC можно не только благодаря победе в Общероссийском проекте "Мини-футбол — в школу", но и с помощью успешного выполнения одного из видео-заданий, размещенных на сайте проекта www.yc-camp.ru.

В прошлом году участники конкурса демонстрировали свои навыки владения мячом в воздухе, чеканили и били в девятку, но в этом году организаторы лагеря подготовили что-то абсолютно новое. Будущие победители онлайн-конкурса, вратари, защитники, полузащитники и нападающие превратятся в отдельную футбольную команду, которая отправится в Лагерь Чемпионов YOKOHAMA в июле 2017 года. Для каждой игровой позиции подготовлены свои уникальные задания.

Конкурс состоит из четырех независимых видеозаданий, которые будут размещены на официальном сайте проекта. Для участия в онлайн-конкурсе, нужно снять видео, где будет виден самый лучший футбольный навык юного спортсмена на любимой позиции (вратарь, защитник, полузащитник и нападающий), выложить его у себя на страничке в VK или в профиле Instagram с текстом: "Хочу попасть в #YC_camp на позицию…" и отправить видео на почту info@yc-camp.ru.

Все ролики участников будут опубликованы на официальном YouTube-канале лагеря. Уже в июне экспертное жюри, в состав которого войдут деятели спорта, представители Ассоциации Мини-футбола России, и союза YOKOHAMA-Chelsea FC, выберут лучших футболистов среди юношей и девушек, которые поедут в Лагерь Чемпионов YOKOHAMA и познакомятся с тренерами Chelsea FC.

В программу Лагеря Чемпионов YOKOHAMA, помимо тренировок, включены образовательные лекции и развлечения на открытом воздухе. В 2016 году мастер-класс для участников лагеря проводил ветеран российского футбола, Алексей Смертин, который оценил "Лагерь Чемпионов YOKOHAMA" как важное мероприятие для развития детского спорта: "Оказаться под руководством таких специалистов — это незабываемый опыт. Футбольное будущее закладывается с детства".

Один из победителей онлайн-конкурса прошлого года поделился своими впечатлениями о Лагере Чемпионов: "Я начал заниматься футболом, когда мне было 9 лет. Очень люблю бегать и забивать голы противнику. О лагере я узнал у видеоблогера Кости Павлова и решил поучаствовать в онлайн-конкурсе. Сняли все задания, отправили, и пришел положительный ответ! Сам лагерь — это, конечно, необыкновенная атмосфера, мне очень понравилось работать с тренерами Chelsea FC. Почти сразу после поездки я прошел конкурсный отбор и меня взяли в команду ФК Урал".

По всем вопросам обращаться по тел.: +7 (926) 399-3949, +7 (499) 641-4553, e-mail: davydova@fusionagency.ru, Алена Давыдова.

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