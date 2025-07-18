Выходные в августе 2025 года: как будем работать и сколько отдыхать

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2025 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в августе

В августе 2025 года в России большое число рабочих будней – 21, стандартных выходных 10. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:

на 1 число приходится день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, день инкассатора, а также день тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;

на 1 число приходится день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, день инкассатора, а также день тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; 2 августа — День воздушно-десантных войск;

2 августа — День воздушно-десантных войск; 3 августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, а 10 августа — строители;

3 августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, а 10 августа — строители; 19 августа — православный двунадесятый праздник Преображение Господне;

19 августа — православный двунадесятый праздник Преображение Господне; 22 августа — День государственного флага Российской Федерации;

22 августа — День государственного флага Российской Федерации; 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

Выходные дни

Официально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – пять дней за месяц.

Производственный календарь

производственном календаре , который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск , выбрать лучший период и не потерять в оплате. Перечень рабочих, выходных и праздничных дней указан в, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии ссотрудники могут заранее планировать свой, выбрать лучший период и не потерять в оплате.

Сколько рабочих дней

Сотрудникам на пятидневке в августе 2025 года придется работать 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.

Норма рабочего времени в августе

Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.

Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:

при 40-часовой рабочей неделе — 168 часов;

при 40-часовой рабочей неделе — 168 часов; при 36-часовой — 151,2 часа;

при 36-часовой — 151,2 часа; при 24-часовой — 100,8 часа.

Когда выгодно взять отпуск в августе

наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых. Наиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август —месяц для того, чтобы отправиться на отдых.

В 2025 году на конец лета приходится немало рабочих дат — 21 день. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.