Как отдыхаем в августе 2025: официальные выходные и праздничные дни в России
16:17 18.07.2025 (обновлено: 15:10 15.10.2025)
Выходные в августе 2025 года: как будем работать и сколько отдыхать
Как отдыхаем в августе 2025: официальные выходные и праздничные дни в России
Выходные в августе 2025 года: как будем работать и сколько отдыхать
Как отдыхаем в августе 2025 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с... РИА Новости, 15.10.2025
Главная / Праздники

Выходные в августе 2025 года: как будем работать и сколько отдыхать

© ИнфографикаПроизводственный календарь — 2025. Август
Производственный календарь — 2025. Август
© Инфографика
Производственный календарь — 2025. Август
Оглавление
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2025 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в августе

В августе 2025 года в России большое число рабочих будней – 21, стандартных выходных 10. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДесантник в Парке Горького в Москве
Десантник в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Десантник в Парке Горького в Москве
  • на 1 число приходится день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, день инкассатора, а также день тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;
  • 2 августа — День воздушно-десантных войск;
  • 3 августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, а 10 августа — строители;
  • 19 августа — православный двунадесятый праздник Преображение Господне;
  • 22 августа — День государственного флага Российской Федерации;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
Выходные дни

Официально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – пять дней за месяц.

Производственный календарь

Перечень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.

Сколько рабочих дней

© РИА Новости / Светлана Колоскова | Перейти в медиабанкДевушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Светлана Колоскова
Перейти в медиабанк
Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Сотрудникам на пятидневке в августе 2025 года придется работать 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29.

Норма рабочего времени в августе

Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.
Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:
  • при 40-часовой рабочей неделе — 168 часов;
  • при 36-часовой — 151,2 часа;
  • при 24-часовой — 100,8 часа.
Когда выгодно взять отпуск в августе

Наиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.
В 2025 году на конец лета приходится немало рабочих дат — 21 день. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.
Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
 
