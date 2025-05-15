Татарский праздник Сабантуй: история и традиции

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8-9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других регионах, история и традиции, их описание и значение, какие еще народы отмечают торжество — в материале РИА Новости.

Сабантуй

Сабантуй — довольно древний праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Празднование — синтез кочевой и оседлой культур, за свою историю прошло долгий и интересный путь развития.

В наши дни Сабантуй — один из ключевых элементов культуры тюркских и финно-угорских народов. А для татар и башкир Сабантуй давно стал общенациональным торжеством.

Какого числа празднуют

Даты праздника определяют каждый год по-разному. Как правило, Сабантуй приходится на первый летний месяц. В 2025-м проводить его будут в в селах, райцентрах и городах республиканского значения Республики Татарстан 8 и 9 июня.

Еще один важный момент: празднование не должно выпадать на первые дни Рамадана (месяц поста у мусульман). Поэтому чаще всего гуляния организуют в июне или в начале июля.

Празднование Сабантуя в Татарстане

В Казани в соответствии с указом главы республики Сабантуй пройдет 23 июня. В Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и районных центрах — 8 и 9 июня.

Празднование Сабантуя в Башкортостане

Определились с датами и в соседнем Башкортостане. Согласно опубликованному графику, торжества в разных районах пройдут с 25 мая по 16 июня.

История праздника

Считается, что Сабантуй появился около тысячи лет назад. Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.

В давние языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. Проводили церемонию, как правило, в конце апреля — перед началом посевной. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений тщательно следили старейшины.

Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гуляньем. Вместе с тем сместились и сроки: праздник "переехал" с начала посевной на ее окончание. Ведь все работы выполнены и можно немного отдохнуть до сбора урожая.

Где конкретно зародился праздник, ученые до сих пор затрудняются ответить. Одни полагают, что его родина — Волжская Булгария (государство в Среднем Поволжье в X-XIII веках). Другие — что традиция пришла от монголов.

Как появился

Исследователи предполагают, что предки современных татар и башкир были заинтересованы в богатом урожае осенью, поэтому главной целью праздника было задобрить духов. Для этого и устраивали изначально Сабантуй. Но с принятием ислама языческие верования остались в прошлом, на первый план вышла игровая составляющая праздника. Так и дошел Сабантуй — задорный и веселый — до наших дней.

История названия

"Сабантуй" — слово тюркского происхождения. И состоит оно из двух частей: "сабан", что значит "плуг", и "туй" — "свадьба", "торжество" или "праздник" в широком смысле. Вот и получается "торжество плуга". Иными словами, день земледельцев.

Где празднуют

Согласно давним традициям, место проведения Сабантуя определяют аксакалы — старейшины. Обычно выбирают поле, луг или широкую поляну в лесу. Это удобно для проведения состязаний. А после сооружали майдан — площадку, на которой непосредственно будут проходить игрища.

Как отмечать Сабантуй

До конца XIX столетия Сабантуй праздновали в весенне-летний период — до начала пахоты и после Каргатуя — торжества наступления весны.

Празднование Сабантуя в общих чертах не отличалось от селения к селению. Но имелся ряд особенностей у башкир, татар и чувашей. Например, если у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после праздника Каргатуя, то у восточных — значительно позже.

Традиции и обычаи

С давних пор к Сабантую готовились заранее. Например, в татарских поселениях девушки месяцы напролет расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — готовили призы для участников состязаний. Позже юноши шли по деревне и собирали все эти подарки.

Также незадолго до праздника по домам отправляли детей — те собирали крупу, масло и яйца. Из них взрослые затем варили кашу в большом котле. Следом шли ребята постарше — собирали красные яйца, заранее окрашенные в луковой кожуре. Собранные яйца продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.

Состязания

Вторая часть праздника — самая интересная — включала в себя состязания: скачки, бег, борьбу на кушаках. Самым популярным была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака.

По традиции первый бой проводили два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией был поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель мог получить весьма ценный приз, например живого барана.

Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири, перетягивали канат и палки. Другие участники могли попробовать себя в балансировании на подвешенном бревне или в подъеме на высокий гладкий столб. Азарт бил ключом, ведь на вершине столба часто ставили неплохой приз — клетку с петухом.

Игрища

Соревновались на Сабантуй и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников.

Молодые люди сражались мешками с сеном на скользком бревне, а также с завязанными глазами старались мастерски разбить палкой горшок.

На Сабантуе показывали не только физическую силу. На празднике выступали певцы, чтецы и танцоры. А принять участие мог любой желающий.

В завершающий вечер непременно устраивали игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы и танцевали.

Поздравления

Строго определенных поздравлений на Сабантуй нет. По традиции желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.

Праздничные блюда

Сабантуй — это еще и праздник живота. К нему готовят традиционные татарские блюда. Эчпочмаки — треугольные пирожки из дрожжевого или пресного теста. В начинку кладут мясо, лук и картофель.

Перемячи — жаренные в масле или печеные пирожки круглой формы из пресного или дрожжевого теста. Внешне они чем-то напоминают беляши.

Кыстыбыи — аналог им, например, в русской кухне не найти. Это традиционное татарское блюдо представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду кыстыбыи напоминают открытый пирог. Начинку кладут на одну половину лепешки и прикрывают сверху второй.

Конечно же, Сабантуй никак не обходится без чак-чака. Знакомый всем и каждому татарский десерт готовят из мягкого теста, сделанного из муки и сырых яиц. Секрет успеха: чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет сладость. Из теста лепят тонкие короткие палочки, по форме напоминающие вермишель, или шарики величиной с небольшой орех. Затем их обжаривают в казане, а после поливают горячей массой, приготовленной на основе меда. Блюду придают нужную форму — чаще всего горки.

Приметы

В предшествующий Сабантую период — когда детвора ходила по домам и просила яйца — на порог следовало ступать с пожеланием хорошего урожая. Непременно нужно было сказать: "Пусть легкой будет моя нога". Примета гласила: это сулит благополучный и богатый год.

Считается, что во время праздника юноши и девушки могут встретить свою судьбу. Если двое в этот день познакомились и понравились друг другу, то, согласно примете, их уже ничто не разлучит. А уж женитьба в Сабантуй и вовсе предвещала любовь до гроба.

Распространение праздника за пределы Татарстана

Праге, Лейпциге, Париже, Некоторые из традиций Сабантуя в наши дни забылись. Но зато география праздника существенно расширилась. Его отмечают татарские общины по всему миру: в Вашингтоне, Монреале Стамбуле и, конечно, в Москве