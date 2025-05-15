Татарский праздник Сабантуй: история и традиции

Оглавление
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8-9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других регионах, история и традиции, их описание и значение, какие еще народы отмечают торжество — в материале РИА Новости.
Сабантуй
Сабантуй — довольно древний праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Празднование — синтез кочевой и оседлой культур, за свою историю прошло долгий и интересный путь развития.
В наши дни Сабантуй — один из ключевых элементов культуры тюркских и финно-угорских народов. А для татар и башкир Сабантуй давно стал общенациональным торжеством.
Какого числа празднуют
Даты праздника определяют каждый год по-разному. Как правило, Сабантуй приходится на первый летний месяц. В 2025-м проводить его будут в в селах, райцентрах и городах республиканского значения Республики Татарстан 8 и 9 июня.
Еще один важный момент: празднование не должно выпадать на первые дни Рамадана (месяц поста у мусульман). Поэтому чаще всего гуляния организуют в июне или в начале июля.
Празднование Сабантуя в Татарстане
В Казани в соответствии с указом главы республики Сабантуй пройдет 23 июня. В Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и районных центрах — 8 и 9 июня.
Празднование Сабантуя в Башкортостане
Определились с датами и в соседнем Башкортостане. Согласно опубликованному графику, торжества в разных районах пройдут с 25 мая по 16 июня.
История праздника
Считается, что Сабантуй появился около тысячи лет назад. Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.
В давние языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. Проводили церемонию, как правило, в конце апреля — перед началом посевной. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений тщательно следили старейшины.
Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гуляньем. Вместе с тем сместились и сроки: праздник "переехал" с начала посевной на ее окончание. Ведь все работы выполнены и можно немного отдохнуть до сбора урожая.
KazanForum. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани
KazanForum. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани
Где конкретно зародился праздник, ученые до сих пор затрудняются ответить. Одни полагают, что его родина — Волжская Булгария (государство в Среднем Поволжье в X-XIII веках). Другие — что традиция пришла от монголов.
Как появился
Исследователи предполагают, что предки современных татар и башкир были заинтересованы в богатом урожае осенью, поэтому главной целью праздника было задобрить духов. Для этого и устраивали изначально Сабантуй. Но с принятием ислама языческие верования остались в прошлом, на первый план вышла игровая составляющая праздника. Так и дошел Сабантуй — задорный и веселый — до наших дней.
История названия
"Сабантуй" — слово тюркского происхождения. И состоит оно из двух частей: "сабан", что значит "плуг", и "туй" — "свадьба", "торжество" или "праздник" в широком смысле. Вот и получается "торжество плуга". Иными словами, день земледельцев.
Где празднуют
Согласно давним традициям, место проведения Сабантуя определяют аксакалы — старейшины. Обычно выбирают поле, луг или широкую поляну в лесу. Это удобно для проведения состязаний. А после сооружали майдан — площадку, на которой непосредственно будут проходить игрища.
Сабантуй в городах России
Как отмечать Сабантуй
До конца XIX столетия Сабантуй праздновали в весенне-летний период — до начала пахоты и после Каргатуя — торжества наступления весны.
Празднование Сабантуя в общих чертах не отличалось от селения к селению. Но имелся ряд особенностей у башкир, татар и чувашей. Например, если у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после праздника Каргатуя, то у восточных — значительно позже.
Традиции и обычаи
С давних пор к Сабантую готовились заранее. Например, в татарских поселениях девушки месяцы напролет расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — готовили призы для участников состязаний. Позже юноши шли по деревне и собирали все эти подарки.
Также незадолго до праздника по домам отправляли детей — те собирали крупу, масло и яйца. Из них взрослые затем варили кашу в большом котле. Следом шли ребята постарше — собирали красные яйца, заранее окрашенные в луковой кожуре. Собранные яйца продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.
Состязания
Вторая часть праздника — самая интересная — включала в себя состязания: скачки, бег, борьбу на кушаках. Самым популярным была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака.
По традиции первый бой проводили два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией был поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель мог получить весьма ценный приз, например живого барана.
Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири, перетягивали канат и палки. Другие участники могли попробовать себя в балансировании на подвешенном бревне или в подъеме на высокий гладкий столб. Азарт бил ключом, ведь на вершине столба часто ставили неплохой приз — клетку с петухом.
Церемония встречи участников международного форума "Россия — исламский мир: KazanForum" в аэропорту Казани
Церемония встречи участников международного форума "Россия — исламский мир: KazanForum" в аэропорту Казани
Игрища
Соревновались на Сабантуй и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников.
Молодые люди сражались мешками с сеном на скользком бревне, а также с завязанными глазами старались мастерски разбить палкой горшок.
На Сабантуе показывали не только физическую силу. На празднике выступали певцы, чтецы и танцоры. А принять участие мог любой желающий.
В завершающий вечер непременно устраивали игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы и танцевали.
Поздравления
Строго определенных поздравлений на Сабантуй нет. По традиции желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.
Праздничные блюда
Сабантуй — это еще и праздник живота. К нему готовят традиционные татарские блюда. Эчпочмаки — треугольные пирожки из дрожжевого или пресного теста. В начинку кладут мясо, лук и картофель.
Перемячи — жаренные в масле или печеные пирожки круглой формы из пресного или дрожжевого теста. Внешне они чем-то напоминают беляши.
Кыстыбыи — аналог им, например, в русской кухне не найти. Это традиционное татарское блюдо представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду кыстыбыи напоминают открытый пирог. Начинку кладут на одну половину лепешки и прикрывают сверху второй.
Конечно же, Сабантуй никак не обходится без чак-чака. Знакомый всем и каждому татарский десерт готовят из мягкого теста, сделанного из муки и сырых яиц. Секрет успеха: чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет сладость. Из теста лепят тонкие короткие палочки, по форме напоминающие вермишель, или шарики величиной с небольшой орех. Затем их обжаривают в казане, а после поливают горячей массой, приготовленной на основе меда. Блюду придают нужную форму — чаще всего горки.
Национальный татарский праздник Сабантуй
Приметы
В предшествующий Сабантую период — когда детвора ходила по домам и просила яйца — на порог следовало ступать с пожеланием хорошего урожая. Непременно нужно было сказать: "Пусть легкой будет моя нога". Примета гласила: это сулит благополучный и богатый год.
Считается, что во время праздника юноши и девушки могут встретить свою судьбу. Если двое в этот день познакомились и понравились друг другу, то, согласно примете, их уже ничто не разлучит. А уж женитьба в Сабантуй и вовсе предвещала любовь до гроба.
Распространение праздника за пределы Татарстана
