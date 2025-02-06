Производственный календарь на 2025 год: как работаем и отдыхаем

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минтруд России опубликовал проект постановления о переносе праздничных выходных дней. Как предлагается отдыхать в 2025 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в 2025 году

Ежегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством.

Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня на один из будней. В 2025 году россиян традиционно ждут долгие новогодние и майские каникулы, а также четыре выходных подряд в связи с Днем России в июне. Регионы имеют право устанавливать свои дополнительные нерабочие праздничные дни, например, связанные с религиозными праздниками.

Производственный календарь России - 2025

Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.

Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков, расчете отпускных и прочее.

Первый квартал

Так как выпадающие на воскресенье и субботу праздничные дни 23 февраля 8 марта решено перенести на другие месяцы, дополнительных выходных, связанных с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, в 2025 году не будет.

Норма рабочего времени в I квартале

Январь Февраль Март Календарных дней 31 28 31 Рабочих дней 17 20 21 Выходных и праздничных дней 14 8 10 40-часовая рабочая неделя (часов) 136 160 167 36-часовая рабочая неделя (часов) 122,4 144 150,2 24-часовая рабочая неделя (часов) 81,6 96 99,8

Второй квартал

На Первомай граждане нашей страны будут отдыхать четыре дня, выходные, связанные с Днем Победы, продлятся столько же. В 2025 году, благодаря переносу праздничного выходного, на День России будет также целых четыре нерабочих дня.

Норма рабочего времени в II квартале

Апрель Май Июнь Календарных дней 30 31 30 Рабочих дней 22 18 19 Выходных и праздничных дней 8 13 11 40-часовая рабочая неделя (часов) 175 144 151 36-часовая рабочая неделя (часов) 157,4 129,6 135,8 24-часовая рабочая неделя (часов) 104,6 86,4 90,2

Третий квартал

В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.

Норма рабочего времени в III квартале

Июль Август Сентябрь Календарных дней 31 31 30 Рабочих дней 23 21 22 Выходных и праздничных дней 8 10 8 40-часовая рабочая неделя (часов) 184 168 176 36-часовая рабочая неделя (часов) 165,6 151,2 158,4 24-часовая рабочая неделя (часов) 110,4 100,8 105,6

Четвертый квартал

В ноябре по проекту Минтруда на День народного единства намечено три выходных дня (2, 3 и 4 число), а суббота 1 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Норма рабочего времени в IV квартале

Октябрь Ноябрь Декабрь Календарных дней 31 30 31 Рабочих дней 23 19 22 Выходных и праздничных дней 8 11 9 40-часовая рабочая неделя (часов) 184 151 176 36-часовая рабочая неделя (часов) 165,6 135,8 158,4 24-часовая рабочая неделя (часов) 110,4 90,2 105,6

Утвержденные праздники и выходные в России

По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:

1 января - Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы);

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Будет ли перенос выходных

В части пятой статьи 112 ТК России законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;

с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Сокращенные дни в 2025 году

В 2025 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным:

7 марта;

30 апреля;

11 июня;

1 ноября.

Согласно части 1 статьи 95 ТК России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.

Норма рабочего времени на год

Всего в 2025 году 366 календарных дней, из них 247 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:

при 40-часовой неделе - 1 972,00;

при 36-часовой неделе - 1 774,40;

при 24-часовой неделе -1 181,60.

