Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и выходных дней, будет ли перенос праздников и кому выгодно брать отпуск в январе, куда можно съездить на время длительных каникул в России и за рубеж, — в материале "РИА Новости".

Как отдыхаем в январе-2025

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно — всего 11 дней. В результате граждане будут отдыхать на один день больше, чем в текущем году.

Ежегодно январь ассоциируется с праздничным настроением и большим количеством интересных мероприятий. Это хорошее время для отдыха с семьей или друзьями. Помимо новогодних каникул по 8 января включительно, граждан нашей страны ждет еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.

Официальные выходные дни в России

В первом месяце 2025 года всего 14 выходных дней, из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (11 - 12, 18 - 19, 25 и 26 января).

Перенос

Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 , утвержден следующий порядок их переноса: В 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, так как они относятся к нерабочим праздничным дням, согласно, утвержден следующий порядок их переноса:

с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);

Праздники

В январе в России отмечаются памятные даты, религиозные праздники, знаменательные события, профессиональные праздники представителей различных сфер деятельности. Наиболее важные даты января: Новый год, Сочельник, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение Господне, Татьянин день (День студентов).

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего

1 января Новый год, Всемирный день мира;

Новый год, Всемирный день мира; 2 января Праздник Новодворской иконы Божией Матери;

Праздник Новодворской иконы Божией Матери; 3 января День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца;

День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца; 6 января Рождественский сочельник;

Рождественский сочельник; 7 января Рождество Христово;

Рождество Христово; 10 января День инженера-механика ВМФ;

День инженера-механика ВМФ; 12 января День работника прокуратуры Российской Федерации;

День работника прокуратуры Российской Федерации; 13 января День российской печати;

День российской печати; 14 января Старый Новый год;

Старый Новый год; 15 января День образования Следственного комитета РФ;

18 января Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения в России;

Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения в России; 19 января Крещение Господне;

Крещение Господне; 21 января День инженерных войск;

День инженерных войск; 22 января День войск авиации противовоздушной обороны РФ;

День войск авиации противовоздушной обороны РФ; 25 января Татьянин день (День студента);

Татьянин день (День студента); 26 января Международный день таможенника;

Международный день таможенника; 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, День снятия блокады Ленинграда;

Международный день памяти жертв Холокоста, День снятия блокады Ленинграда; 30 января День деда Мороза и Снегурочки;

День деда Мороза и Снегурочки; 31 января Международный день ювелира.

Производственный календарь

Производственный календарь есть в открытом доступе и каждый желающий может изучить данные, чтобы спланировать отпуск или поездку. Бухгалтерия использует его для расчета заработной платы, оформления больничных листов, отпускных. Нерабочие дни в году — календарные выходные и праздники в нем выделены красным цветом.

Сколько рабочих дней

Январь является самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, в январе 2025 года всего 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных. Первая рабочая неделя 2025 года — сокращенная, так как начнется со четверга 9 января.

Норма рабочего времени в январе

Нормы рабочего времени отражены в ст. 91 ТК РФ и не должны превышать 40 часов в неделю, а некоторые категории граждан имеют право на сокращенный рабочий день (ст. 92 ТК РФ).

В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:

при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов;

при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов; при 36-часовой неделе — 122,4 часа;

при 36-часовой неделе — 122,4 часа; при 24-часовой неделе — 81,6 часа.

Однако минимальный порог не регламентирован законом, в связи с этим работодатель вправе уменьшить количество часов сотруднику, а при выполнении им полного объема работ выплатить зарплату не менее установленного в регионе минимального размера оплаты труда.

Когда лучше взять отпуск в январе

Выбор оптимального времени для отпуска в январе зависит от индивидуальных предпочтений и планов каждого человека. Можно уехать от зимы к солнцу и морю, посетить интересные культурные мероприятия в своем городе или отправиться на горнолыжные курорты и лыжные базы, совершить прогулки на снегоходах, покататься на коньках. Отпуск, присоединяемый к новогодним каникулам, позволит отдохнуть дольше. Но с финансовой точки зрения для работников на окладе отпуск в январе не выгоден, так как в нем мало рабочих дней. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дат. Если финансовая составляющая не так важна, то стоит отдохнуть больше, чтобы набраться сил на предстоящий трудовой год.

Куда съездить отдохнуть

Провести выходные или отпуск в январе можно на побережье, в горах, на экскурсиях. Отправиться в санаторий или на горнолыжные курорты Кавказа , посетить города Золотого кольца, отдохнуть в Карелии, погулять по Москве Санкт-Петербургу и Ленобласти или уехать в теплые страны.