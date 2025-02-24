Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и выходных дней, будет ли перенос праздников и кому выгодно брать отпуск в январе, куда можно съездить на время длительных каникул в России и за рубеж, — в материале "РИА Новости".
Как отдыхаем в январе-2025
Грядущие новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно — всего 11 дней. В результате граждане будут отдыхать на один день больше, чем в текущем году.
Ежегодно январь ассоциируется с праздничным настроением и большим количеством интересных мероприятий. Это хорошее время для отдыха с семьей или друзьями. Помимо новогодних каникул по 8 января включительно, граждан нашей страны ждет еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.
Официальные выходные дни в России
В первом месяце 2025 года всего 14 выходных дней, из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (11 - 12, 18 - 19, 25 и 26 января).
Перенос
В 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, так как они относятся к нерабочим праздничным дням, согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335, утвержден следующий порядок их переноса:
- с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);
- с 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда).
Праздники
В январе в России отмечаются памятные даты, религиозные праздники, знаменательные события, профессиональные праздники представителей различных сфер деятельности. Наиболее важные даты января: Новый год, Сочельник, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение Господне, Татьянин день (День студентов).
Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего
© Sputnik / Виктор Толочко
Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего
- 1 января Новый год, Всемирный день мира;
- 2 января Праздник Новодворской иконы Божией Матери;
- 3 января День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца;
- 6 января Рождественский сочельник;
- 7 января Рождество Христово;
- 10 января День инженера-механика ВМФ;
- 12 января День работника прокуратуры Российской Федерации;
- 13 января День российской печати;
- 14 января Старый Новый год;
- 15 января День образования Следственного комитета РФ;
Прохожие на набережной реки Амур в Благовещенске
Прохожие на набережной реки Амур в Благовещенске
- 18 января Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения в России;
- 19 января Крещение Господне;
- 21 января День инженерных войск;
- 22 января День войск авиации противовоздушной обороны РФ;
- 25 января Татьянин день (День студента);
- 26 января Международный день таможенника;
- 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, День снятия блокады Ленинграда;
- 30 января День деда Мороза и Снегурочки;
- 31 января Международный день ювелира.
Производственный календарь
Производственный календарь есть в открытом доступе и каждый желающий может изучить данные, чтобы спланировать отпуск или поездку. Бухгалтерия использует его для расчета заработной платы, оформления больничных листов, отпускных. Нерабочие дни в году — календарные выходные и праздники в нем выделены красным цветом.
Сколько рабочих дней
Январь является самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, в январе 2025 года всего 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных. Первая рабочая неделя 2025 года — сокращенная, так как начнется со четверга 9 января.
Норма рабочего времени в январе
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:
- при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов;
- при 36-часовой неделе — 122,4 часа;
- при 24-часовой неделе — 81,6 часа.
Однако минимальный порог не регламентирован законом, в связи с этим работодатель вправе уменьшить количество часов сотруднику, а при выполнении им полного объема работ выплатить зарплату не менее установленного в регионе минимального размера оплаты труда.
Когда лучше взять отпуск в январе
Выбор оптимального времени для отпуска в январе зависит от индивидуальных предпочтений и планов каждого человека. Можно уехать от зимы к солнцу и морю, посетить интересные культурные мероприятия в своем городе или отправиться на горнолыжные курорты и лыжные базы, совершить прогулки на снегоходах, покататься на коньках. Отпуск, присоединяемый к новогодним каникулам, позволит отдохнуть дольше. Но с финансовой точки зрения для работников на окладе отпуск в январе не выгоден, так как в нем мало рабочих дней. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дат. Если финансовая составляющая не так важна, то стоит отдохнуть больше, чтобы набраться сил на предстоящий трудовой год.
Куда съездить отдохнуть
Провести выходные или отпуск в январе можно на побережье, в горах, на экскурсиях. Отправиться в санаторий или на горнолыжные курорты Кавказа, посетить города Золотого кольца, отдохнуть в Карелии, погулять по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти или уехать в теплые страны.
Однако стоит заранее планировать поездку, заблаговременно позаботиться о бронировании билетов, отеля, покупке туристического тура, так как в этом месяце в России и за рубежом наступает высокий сезон из-за новогодних каникул.
