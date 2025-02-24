Рейтинг@Mail.ru
Как отдыхаем в январе 2025 года: календарь выходных и праздничных дней.
15:21 24.02.2025 (обновлено: 13:27 20.10.2025)
Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе
Как отдыхаем в январе 2025 года: календарь выходных и праздничных дней.
Как отдыхаем на Новый год 2024 - календарь выходных и праздников в январе
На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и... РИА Новости, 20.10.2025
праздники
россия
нерабочие дни
производственный календарь
общество
праздники, россия, нерабочие дни, производственный календарь, общество
Праздники, Россия, Нерабочие дни, Производственный календарь, Общество
Выходные и праздники в январе-2025: как работаем и отдыхаем

Календарь декабрь 2024 — январь 2025
Календарь декабрь 2024 — январь 2025
© Инфографика
Оглавление
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2025 года, график рабочих и выходных дней, будет ли перенос праздников и кому выгодно брать отпуск в январе, куда можно съездить на время длительных каникул в России и за рубеж, — в материале "РИА Новости".

Как отдыхаем в январе-2025

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно — всего 11 дней. В результате граждане будут отдыхать на один день больше, чем в текущем году.
Ежегодно январь ассоциируется с праздничным настроением и большим количеством интересных мероприятий. Это хорошее время для отдыха с семьей или друзьями. Помимо новогодних каникул по 8 января включительно, граждан нашей страны ждет еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.

Официальные выходные дни в России

В первом месяце 2025 года всего 14 выходных дней, из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (11 - 12, 18 - 19, 25 и 26 января).
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Китайский Новый год-2025: когда наступает и как его отметить
16 февраля, 10:28

Перенос

В 2025 году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, так как они относятся к нерабочим праздничным дням, согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335, утвержден следующий порядок их переноса:
  • с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);
  • с 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда).
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Производственный календарь на 2025 год: как работаем и отдыхаем
6 февраля, 13:14

Праздники

В январе в России отмечаются памятные даты, религиозные праздники, знаменательные события, профессиональные праздники представителей различных сфер деятельности. Наиболее важные даты января: Новый год, Сочельник, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение Господне, Татьянин день (День студентов).
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего
Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Верующие окунаются в купели минской Всехсвятской церкви во время празднования Крещения Господнего
  • 1 января Новый год, Всемирный день мира;
  • 2 января Праздник Новодворской иконы Божией Матери;
  • 3 января День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца;
  • 6 января Рождественский сочельник;
  • 7 января Рождество Христово;
  • 10 января День инженера-механика ВМФ;
  • 12 января День работника прокуратуры Российской Федерации;
  • 13 января День российской печати;
  • 14 января Старый Новый год;
  • 15 января День образования Следственного комитета РФ;
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие на набережной реки Амур в Благовещенске
Прохожие на набережной реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Прохожие на набережной реки Амур в Благовещенске
  • 18 января Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения в России;
  • 19 января Крещение Господне;
  • 21 января День инженерных войск;
  • 22 января День войск авиации противовоздушной обороны РФ;
  • 25 января Татьянин день (День студента);
  • 26 января Международный день таможенника;
  • 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, День снятия блокады Ленинграда;
  • 30 января День деда Мороза и Снегурочки;
  • 31 января Международный день ювелира.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Церковный календарь на январь 2025
31 января, 14:21

Производственный календарь

Производственный календарь есть в открытом доступе и каждый желающий может изучить данные, чтобы спланировать отпуск или поездку. Бухгалтерия использует его для расчета заработной платы, оформления больничных листов, отпускных. Нерабочие дни в году — календарные выходные и праздники в нем выделены красным цветом.

Сколько рабочих дней

Январь является самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, в январе 2025 года всего 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных. Первая рабочая неделя 2025 года — сокращенная, так как начнется со четверга 9 января.

Норма рабочего времени в январе

Нормы рабочего времени отражены в ст. 91 ТК РФ и не должны превышать 40 часов в неделю, а некоторые категории граждан имеют право на сокращенный рабочий день (ст. 92 ТК РФ).
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:
  • при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов;
  • при 36-часовой неделе — 122,4 часа;
  • при 24-часовой неделе — 81,6 часа.
Однако минимальный порог не регламентирован законом, в связи с этим работодатель вправе уменьшить количество часов сотруднику, а при выполнении им полного объема работ выплатить зарплату не менее установленного в регионе минимального размера оплаты труда.
Девушка во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Названа дата следующей короткой рабочей недели в России
13 января, 02:31

Когда лучше взять отпуск в январе

Выбор оптимального времени для отпуска в январе зависит от индивидуальных предпочтений и планов каждого человека. Можно уехать от зимы к солнцу и морю, посетить интересные культурные мероприятия в своем городе или отправиться на горнолыжные курорты и лыжные базы, совершить прогулки на снегоходах, покататься на коньках. Отпуск, присоединяемый к новогодним каникулам, позволит отдохнуть дольше. Но с финансовой точки зрения для работников на окладе отпуск в январе не выгоден, так как в нем мало рабочих дней. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дат. Если финансовая составляющая не так важна, то стоит отдохнуть больше, чтобы набраться сил на предстоящий трудовой год.
Новогодняя иллюминация у Кафедрального собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
19 ноября 2024, 02:42

Куда съездить отдохнуть

Провести выходные или отпуск в январе можно на побережье, в горах, на экскурсиях. Отправиться в санаторий или на горнолыжные курорты Кавказа, посетить города Золотого кольца, отдохнуть в Карелии, погулять по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти или уехать в теплые страны.
Календарь праздников — 2025. Февраль
Как отдыхаем в феврале 2025: полный календарь официальных выходных
28 февраля, 14:26
Однако стоит заранее планировать поездку, заблаговременно позаботиться о бронировании билетов, отеля, покупке туристического тура, так как в этом месяце в России и за рубежом наступает высокий сезон из-за новогодних каникул.
ПраздникиПраздникиРоссияНерабочие дниПроизводственный календарьОбщество
 
 
