Открытки с днем рождения: оригинальные поздравления для мужчин и женщин

Яркие и нестандартные открытки — изящный способ поздравить членов семьи, друзей, коллег и знакомых с днем рождения. В нашей подборке — десятки красивых картинок, которые точно поднимут настроение и запомнятся имениннику.
Открытки с днем рождения женщине
Открытки с днем рождения мужчине
Как выбрать открытку на день рождения
При выборе открытки важно учитывать характер отношений с именинником. Для близких друзей подойдут картинки с юмором, для деловых партнеров стоит выбрать что-то сдержанное и элегантное. Учитывайте возраст: для малышей лучшим вариантом станут сказочные персонажи и герои из их любимых мультфильмов, а пожилой человек оценит классический вариант с красивым оформлением и искренними пожеланиями.
Вспомните, что нравится имениннику
Лучше всего выбирать открытку на день рождения, которая отражает интересы и хобби человека. Любит ли он спорт, природу, музыку, рыбалку или путешествия? Тематическая открытка покажет, что вы действительно знаете и цените этого человека. Персонализированный подход всегда предпочтительнее стандартного поздравления.
Подумайте, нужна ли открытка
Есть множество альтернативных вариантов: видеопоздравления, анимированные GIF-изображения и персональные аудиосообщения. В некоторых случаях личное общение важнее любой открытки. Но красивая поздравительная картинка всегда остается в памяти. Электронные открытки особенно удобны для поздравления, если нет возможности встретиться с именинником лично.
Популярные вопросы и ответы
© Depositphotos.com / nerudolМужчина упаковывает подарок
© Depositphotos.com / nerudol
Мужчина упаковывает подарок
Уместно ли поздравлять с прошедшим днем рождения?
Конечно! День рождения — особый день для каждого человека, и даже запоздалые поздравления будут приятны. Если вы пропустили важную дату, не стесняйтесь принести извинения и поздравить именинника. Искренние слова и внимание ценятся в любое время.
Что можно написать в открытке "С днем рождения"?
Текст открытки должен быть оригинальным и искренним. Добавьте к стандартным пожеланиям что-то личное, упомяните качества именинника, которые вы цените, напомните о приятных моментах или общих воспоминаниях. Тогда открытка станет по-настоящему особенной.
Как скачать выбранную открытку с этой страницы?
Чтобы скачать понравившуюся открытку, нажмите кнопку "скачать" под картинкой. Файл в высоком качестве автоматически сохранится в папку загрузок вашего устройства. После этого вы можете распечатать открытку или отправить ее в мессенджере или социальной сети.