Неделя Всех Святых: когда будет, смысл и традиции

Неделя Всех Святых в 2026 году православные верующие отмечают 7 июня. Праздник приходится на первое воскресенье июня и завершает Троицкую седмицу. В церковной традиции этот день посвящен памяти всех святых христианской Церкви. Какова история праздника, его особенности и какие существуют традиции – в материале РИА Новости.

Дата: 7 июня 2026 года.

Тип праздника: православный церковный праздник.

Когда празднуется: в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Главный смысл: почитание всех святых христианской Церкви.

Связанный период: заговенье перед Петровым постом.

Когда отмечают Неделю Всех Святых в 2026 году

Неделя Всех Святых — праздник, который в православной традиции отмечают сразу после Троицы. Его дата каждый год меняется, потому что зависит от Пасхи и Пятидесятницы. В церковном календаре этот день также называют Собором всех святых или 1-й неделей по Пятидесятнице.

Какого числа по-новому и старому стилю

В 2026 году Неделя Всех Святых выпадает на 7 июня по новому стилю. По юлианскому календарю, который Русская православная церковь продолжает использовать в богослужебной практике, эта дата соответствует 25 мая.

Праздник следует сразу после Троицкой седмицы — недели после Пятидесятницы. Он завершает пасхальный цикл богослужений и одновременно считается заговеньем перед началом Петрова поста. В 2026 году Петров пост начинается 8 июня.

Почему праздник идет после Пятидесятницы

В православной традиции Неделя Всех Святых тесно связана с Пятидесятницей и считается ее духовным продолжением. Пятидесятница, или День Святой Троицы, называют днем рождения Церкви: согласно книге Деяний апостолов, именно тогда Святой Дух сошел на апостолов и и учеников Христа и дал им силу проповедовать Евангелие (Деян. 2:1–4). Апостолы начали распространять христианство по миру, а Церковь обрела полноту духовной жизни. Поэтому Неделя Всех Святых символически показывает плоды действия Святого Духа в истории Церкви.В православной традиции праздник подчеркивает, что путь к святости открыт каждому человеку, а не только избранным подвижникам.

Что означает Неделя Всех Святых в православии

В этот день Церковь вспоминает всю полноту святых — известных и неизвестных, прославленных в разные эпохи и в разных странах. В этот день Церковь вспоминает апостолов, мучеников, святителей, монахов, праведников и всех тех, кто своей жизнью свидетельствовал о вере. Особое значение праздника в том, что он напоминает: далеко не все святые известны по именам. В православной традиции считается, что многие из них известны только Богу, но все равно являются частью Церкви.

Апостол Иоанн Богослов писал: "Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих" (Откр. 7, 9).

Кого вспоминает Церковь

В этот день Церковь вспоминает:

апостолов и евангелистов;

мучеников первых веков;

святителей и богословов;

преподобных монахов;

праведников и юродивых;

новомучеников XX века.

На иконах праздника обычно изображают множество святых разных времен и народов, объединенных вокруг Христа. Такой образ символизирует единство всей Церкви — земной и небесной.

Духовный смысл праздника

Главная тема Недели Всех Святых — святость как путь, к которому призван каждый христианин. В православной традиции под святостью понимают не идеальную безгрешность, а движение человека к Богу, внутреннее преображение и стремление жить по Евангелию.

Церковь напоминает, что святость — это не что-то недостижимое и не привилегия только монахов или мучеников. Согласно христианскому учению, каждый человек создан по образу и подобию Божию и способен к духовному изменению через веру, покаяние и любовь. Митрополит Антоний Сурожский пояснял: "И перед каждым из нас задача: последовать за Христом по примеру того святого или той святой, имя которого нам дано. Это не значит стараться прожить той именно жизнью, какой он прожил, но это значит научиться от него, как живут те, которые хотят следовать за Христом, каждый по-своему, каждый — неповторимым, единственным образом, потому что каждый из нас неповторим".

История праздника и богослужение

Праздник Недели Всех Святых известен с конца IV — начала V века. До наших дней сохранилась проповедь Иоанна Златоуста на память "всех святых, по всему миру пострадавших", где уже упоминается день празднования, совпадающий с современной церковной традицией. Со временем Церковь закрепила единый день памяти всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Во время праздничной литургии читаются особые евангельские и апостольские тексты. В Евангелии звучат слова Христа о верности Богу и духовном подвиге, а апостольское чтение напоминает о праведниках Ветхого и Нового Завета. Особую роль в богослужении играют песнопения - тропарь, кондак и канон. Тропарь начинается словами: "Иже во всем мире мученик Твоих…". В этом песнопении Церковь прославляет всех святых, сохранивших верность вере своей жизнью и подвигом.

В православных храмах в этот день совершается торжественная воскресная служба. Многие верующие стараются исповедоваться, причаститься и обратиться с молитвой ко всем святым.

Традиции и народные приметы

Неделя Всех Святых связана как с церковными, так и с народными традициями. При этом сам праздник не тождествен русальной неделе — периодом после Троицы, который в народных представлениях восточных славян связывали с душами умерших и различными мифологическими существами. Со временем отдельные народные обычаи и суеверия начали переплетаться с церковными днями этого периода. Однако Православная церковь никогда не связывала Неделю Всех Святых с гаданиями, магическими практиками или языческими обрядами. На протяжении веков духовенство стремилось отделить церковный смысл праздника от народных суеверий.

В народной среде существовали и погодные приметы. Например, считалось, что звездная ночь обещает богатый урожай ягод и грибов, а сильный дождь предвещает суровую зиму. Однако священнослужители напоминают, что вера не должна подменяться приметами и суевериями.

Отличия похожих праздников Праздник Когда отмечается Что вспоминают Частая ошибка Неделя Всех Святых 1-е воскресенье после Пятидесятницы Всех святых всей Церкви Путают с 1 ноября Неделя всех святых, в земле Русской просиявших 2-е воскресенье после Пятидесятницы Русских святых Смешивают с основным праздником Католический День всех святых 1 ноября Всех святых в католической традиции Переносят дату на православие

Главной традицией остается участие в литургии и молитва. Верующие также могут посещать кладбища, зажигать свечи в память о святых и усопших, изучать жития святых, чтобы вспомнить их добродетели и пример для подражания.

Что можно и чего лучше избегать Что можно Почему Чего избегать Почему Посетить литургию Это главный церковный способ празднования Сводить праздник к бытовым запретам Смещает фокус со смысла Помолиться всем святым Соответствует сути дня Ссор, грубости, злословия Противоречит духу праздника Просить помощи и заступничества Практика церковной молитвы Суеверных "магических" запретов Не опираются на церковное учение Подготовиться к Петрову посту День стоит на пороге поста Путаницы с католическим 1 ноября Ошибка в религиозном контексте

Часто задаваемые вопросы

Когда отмечается Неделя Всех Святых в 2026 году?

В 2026 году праздник приходится на 7 июня. Он всегда отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Что означает праздник Всех Святых?

Праздник посвящен памяти всех святых христианской Церкви — известных и неизвестных. Он напоминает о призвании человека к духовной жизни и верности христианским ценностям.

Почему праздник связан с Троицей?

Неделя Всех Святых идет сразу после Пятидесятницы, потому что святость в православии понимается как действие Святого Духа в человеке. После сошествия Святого Духа начинается история Церкви и христианской святости.

Что можно и нельзя делать в этот день?

Верующим советуют посетить храм, помолиться и подготовиться к Петрову посту. Церковь не поддерживает суеверные запреты, связанные с "русальной неделей" или бытовыми приметами.

Какие молитвы читают в праздник?

В храмах звучат тропарь, кондак и канон Всем святым. Многие верующие также читают молитвы своим небесным покровителям и всем святым о помощи и заступничестве.

Есть ли особая икона праздника?

Да, в православной традиции существует икона Всех святых. На ней изображаются святые разных времен и народов, объединенные вокруг Христа.

Связан ли праздник с Петровым постом?