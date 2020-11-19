Михайлов день в 2020 году в России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Михайлов день православные христиане отмечают 21 ноября. О том, как празднуют День архангела Михаила в России, о его традициях и приметах - в материале РИА Новости.

История праздника

Михайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами ("ангел" в перевод с греческого – "посланник") - посланниками Божиими, так и демонами - в русской традиции бесами. Последние являются падшими ангелами, которые отступились от Бога.

Главные среди ангелов – архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". Самый известный из них - как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.

В христианском вероучении Михаил считается предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".

Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября.

Традиции

Так как архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память. В традиции Русской церкви этот день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела".

Согласно православному вероучению, после крещения к каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов, но при этом не ущемляет свободу воли.

К личному ангелу-хранителю принято ежедневно обращаться. Молитвы ему включены в утреннее правило молитвослова.

В Михайлов день верующие читают акафист Ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".

Помимо христианских традиций, праздник архангела Михаила окружен многочисленными народными обычаями. Например, в Сербии перед иконой архистратига принято класть различные дары, чтобы святой уберег от болезней и преждевременной смерти.

А на Руси раньше в Михайлов день ублажали дворового - невидимого духа двора, младшего брата домового. Для него оставляли различные подарки, чтобы тот весь следующий год оберегал скот и территорию вокруг жилища.

Запреты на Михайлов день

С праздником на Руси было связано немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. С чем связан такой запрет - доподлинно неизвестно.

Кроме того, Михайлов день считался последним, когда можно было играть свадьбы. Через неделю после него начинается длительный Рождественский пост. В этот период, согласно уставу, венчания не совершаются.

До наших дней дошел лишь один запрет - на тяжелый физический труд. Это правило распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая усердным молитвам и посещению храма в этот день, то же относится и к выполнению трудовых обязанностей и неотложным делам.

Приметы

На Руси считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно смотреть на знаки природы.

Считалось, что если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу. А если нет даже мороза - жди теплую зиму.