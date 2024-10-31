Рейтинг@Mail.ru
Международный день вегана: история, философия и влияние веганства на здоровье
15:56 31.10.2024 (обновлено: 22:24 16.10.2025)
Международный день вегана
Международный день вегана: история, философия и влияние веганства на здоровье
Международный день вегана
1 ноября ежегодно, начиная с 1994 года, отмечается Международный день вегана (World Vegan Day). РИА Новости, 16.10.2025
справки, в мире
Справки, В мире
Международный день вегана

Члены международной неправительственной организации по защите прав животных PETA держат слова "веган"
Члены международной неправительственной организации по защите прав животных PETA держат слова веган - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AFP 2024 / Yann Schreiber
Оглавление
1 ноября ежегодно, начиная с 1994 года, отмечается Международный день вегана (World Vegan Day).
В этот день Веганское общество Великобритании (Vegan Society) отмечало свое 50-летие.
Общественные события и массовые мероприятия, приуроченные к этому тематическому дню, посвящены распространению информации о преимуществах веганской системы питания и образа жизни.

Отличия между веганством и вегетарианством

Вегетарианство и веганство – это далеко не одно и то же, хотя до сих пор такая точка зрения весьма распространена. Вегетарианством принято называть систему питания с полным или частичным ограничением употребления продуктов животного происхождения. Веганство же рассматривается несколько шире – это не только система питания с полным исключением употребления пищи животного происхождения, но и этичный образ жизни. Веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения и тестировавшиеся на представителях фауны.

Возникновение и развитие Веганского общества

История Веганского общества началась в июле 1943 года, когда вегетарианское общество города Лестер в восточной Англии в своем информационном бюллетене The Vegetarian Messenger опубликовало письмо, присланное Лесли Кроссом (Leslie Cross), в нем поднимался вопрос об этичности употребления вегетарианцами молока и молочных продуктов. В марте 1944 года в бюллетене была опубликована краткая лекция Дональда Уотсона (Donald Watson) под названием "Следует ли вегетарианцам употреблять молочные продукты?". В августе 1944 года Дональд Уотсон и Элси Шригли (Elsie Shrigley) задумались о том, как объединить вегетарианцев, не употребляющих молочные продукты. В ноябре 1944 года Дональд Уотсон организовал в Лондоне встречу единомышленников "немолочного вегетарианства", на которой было принято решение о создании нового общества, действующего под новым именем.
Для обозначения тех вегетарианцев, которые не использовали в пищу никаких продуктов животного происхождения, Уотсону нужно было постоянно писать словосочетание "полный вегетарианец" (total vegetarian). Существовали различные варианты нового названия, среди которых были и такие слова как "витаны", "неовегетарианцы" и др. Однако в итоге члены организации остановили свой выбор на предложенном Уотсоном слове "веган" (vegan), которое было образовано от слова "вегетарианец" путем удаления нескольких букв в середине слова. Впервые слово "веган" было опубликовано в Оксфордском иллюстрированном словаре (Oxford Illustrated Dictionary) в 1962 году.

Философия и цели веганства

В 1949 году один из членов общества Лесли Кросс указал на отсутствие определение веганства и предложил свою формулировку философии веганства, как принципа освобождения животных от эксплуатации человеком. Позже определение было расширено как стремление положить конец использованию животных в пищу, потреблению товаров животного происхождения, а также других видов деятельности, связанных с эксплуатацией животного мира человеком.
Веганское общество было впервые зарегистрировано как благотворительная организация в августе 1964 года. В декабре 1979 года оно стало компанией с ограниченной ответственностью.

Выбор даты для Международного дня вегана

При выборе даты Международного дня вегана было много неясностей относительно того, в какой именно день в 1944 году было основано Веганское общество. Президент веганского общества, диджей и певица Луиза Уоллис выбрала дату 1 ноября, между датами 31 октября, когда проводится Хэллоуин, и мексиканским Днем мертвых 2 ноября.
В Международный день вегана повсеместно проводятся мероприятия и информационные акции, посвященные этому образу жизни.
Питание веганов часто подвергается критике врачей и ученых. В частности, к отрицательным сторонам вегетарианства специалисты относят более высокий риск развития анемии. При этом речь идет в первую очередь не о железодефицитной анемии.

Питание веганов: риски и критика

Одной из главных угроз здоровью вегетарианцев и веганов считается мегалобластная анемия, вызванная дефицитом витамина В12. Этот витамин практически полностью отсутствует в растительной пище, так как, по словам ученых, растения его не накапливают. Если вегетарианцы потребляют какие-то количества витамина В12 из яиц и молочных продуктов, то веганам рассчитывать на это не приходится. Другая проблема веганов – снижение минеральной плотности костной ткани. Кальций из большинства растительных источников гораздо хуже усваивается.
Также среди веганов были отмечены пониженный индекс массы тела и повышенная частота переломов.
Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
В мире наблюдались случаи доведения детей до истощения родителями веганами, которые кормили их по веганской диете.
К положительным моментам веганства относят снижение потребления насыщенных жирных кислот и холестерина, в результате снижается риск ожирения и сахарного диабета второго типа. Известно, что вегетарианцы и веганы реже страдают различными заболеваниями толстого кишечника, в том числе и раком.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
