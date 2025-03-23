17 ноября ежегодно в мире отмечается Международный день студентов ( International Students' Day ). Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Дата установлена в память чешских студентов – героев Сопротивления.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии (в то время она называлась протекторат Богемия и Моравия, ныне Чехия) пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства – 28 октября 1918 года. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, по ее участникам был открыт огонь. Один из студенческих лидеров Ян Оплетал был серьезно ранен и вскоре скончался.

Его похороны 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста . В ответ нацисты закрыли все чешские высшие учебные заведения, свыше 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине 17 ноября. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

Первый Международный день студентов отмечался в 1941 году.

В настоящее время Международный день студентов является днем объединения студентов всех факультетов и учебных заведений.

Международный день студента особо празднуют в Греции , где праздник называют Политехнео. В этот день отмечается годовщина протеста студентов против военной хунты в 1973 году. Тогда укрепившиеся в Политехническом университете студенты объявили о борьбе с правительством и начали вещание собственной радиостанции. Против студентов выдвинули танки. Были убиты 24 человека, тысячи ранены и арестованы. Хунта продержалась меньше года, а пришедшее к власти демократическое правительство провозгласило жертв восстания мучениками, учредив государственный праздник.

Помимо Международного дня студентов во многих странах есть свой собственный студенческий праздник.

В США один из наиболее веселых и масштабных праздников проводится в Гарвардском университете каждый февраль. Театрализованные празднества Hasty Pudding названы в честь кушанья, которое традиционно приносили на собрания студенческого клуба с 1795 года. Этот праздник проводится в форме карнавала с костюмированным парадом. В нем принимают участие только мужчины, которые исполняют и женские, и мужские роли.

У английских студентов есть неделя Rag Week ("неделя благотворительности"). В эти дни приветствуются костюмированные шествия, спортивные забеги по барам, различные шутки и розыгрыши, гонки по улицам верхом на кроватях или соревнование в скорости между резиновыми уточками. При помощи всех этих забав студенты собирают деньги на благотворительность.

В Португалии, в Порто и Коимбре, в мае проходит большой студенческий праздник Кейма. Начинается он в полночь громким общестуденческим пением серенад у памятника одному из португальских королей. В городском парке выступают музыкальные коллективы. Кульминация праздника – торжественное шествие студентов через весь город. Студенты вузов одеваются в свою форму, держат в руках палочки с привязанными на них ленточками. На стадионе проходит церковная служба, после которой торжественно сжигаются ленточки каждого вуза (другое название этого праздника "сжигание ленточек").

Студенческая молодежь в Болгарии отмечает свой праздник 8 декабря. Эта дата связана с историей университета имени Климента Охридского (святой просветитель, жил в городе Охриде, один из учеников Кирилла и Мефодия). В 1903 году, когда Софийский университет был единственным в Болгарии высшим учебным заведением, академический совет при вузе решил объявить 8 декабря праздником университета. По церковному календарю именно тогда отмечается день этого святого. После 1944 года, когда Болгарию заняли советские войска, дата студенческого праздника была перенесена на 17 ноября (Международный день студентов), но в 1962 году по случаю 80-летия Софийского университета прежнюю дату вернули. В этот день высшие учебные заведения во всей Болгарии закрыты.

В России студенты отмечают свой праздник в Татьянин день (25 января) – день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

В 2005 году Татьянин день в соответствии с указом президента РФ стал общегосударственным праздником – Днем российского студенчества