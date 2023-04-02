Рейтинг@Mail.ru
Международный день детской книги - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 02.04.2023 (обновлено: 12:04 21.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/mezhdunarodnyy-den-detskoy-knigi/
Международный день детской книги
Международный день детской книги - РИА Новости, 21.10.2025
Международный день детской книги
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's РИА Новости, 21.10.2025
2023-04-02T00:40:00+03:00
2025-10-21T12:04:00+03:00
справки
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862079346_0:9:1024:585_1920x0_80_0_0_ab6d0ecc35a51a30b887aecc277f136e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862079346_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_a3eafc59709253606613adff627872c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире
Справки, В мире
Главная / Праздники

Международный день детской книги

© Фото : Public domain/Jim BarnesДети в книжном магазине
Дети в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Public domain/Jim Barnes
Читать ria.ru в
Дзен
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's Book Day), чтобы пробудить любовь к чтению и привлечь внимание к книгам для детей.
Андерсен родился в 1805 году. В начале творческого пути он писал стихи, пьесы и водевили, потом романы, но его сочинения не пользовались тогда популярностью. В 1835 году Андерсен написал сказку "Огниво". Вскоре вышло первое собрание его сказок. С тех пор герои творческой фантазии датского писателя путешествуют по всему миру, завоевав сердца миллионов читателей.
К лучшим сказкам Андерсена относятся "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Соловей" (1843), "Гадкий утенок" (1843), "Снежная королева" (1844), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847) и др.
Международный день детской книги был учрежден в 1967 году по решению Международного совета подетской книге (International Board on Books for Young People, IBBY). Инициатором проведения этого праздника стала немецкая писательница, основательница IBBY Йелла Лепман.
Каждый год одно из национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором Международного дня книги. Оно определяет тему, приглашает писателя от страны-хозяйки, который становится автором послания к детям, и известного иллюстратора для создания плаката международного дня. Эти материалы используются в дальнейшем для популяризации книг и привлечения к чтению.
В 2023 году организатором Международного дня детской книги является Греция. Тема праздника – "Я книга, прочти меня".
Один раз в два года Международный совет по детской книге присуждает Премию Ганса Христиана Андерсена автору и иллюстратору, чьи полные произведения внесли важный вклад в детскую литературу. С 1956 года премия вручается автору, с 1966 года – иллюстратору. Премия состоит из золотой медали и диплома. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля в Международный день детской книги.
Лауреатов премии выбирает международное жюри из специалистов по детской литературе. Критерии отбора включают эстетические и литературные качества письма и иллюстраций, а также способность видеть вещи с точки зрения ребенка и способность развивать любопытство и воображение ребенка.
В 1976 году премии была удостоена представительница СССР художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина. В 2018 году премией был награжден российский художник-иллюстратор Игорь Олейников.
В 2020 году премию получили детская писательница из США Жаклин Вудсон и швейцарская художница Альбертина Зулло.
Лауреатами премии в 2022 году стали французская писательница Мари-Од Мюрай и художница из Южной Кореи Сьюзи Ли.
Совет по детской книге России был создан в 1968 году как национальная секция IBBY по инициативе и при участии поэта Сергея Михалкова. Для российских деятелей культуры, связанных в своей профессиональной и творческой деятельности с детской книгой, совет предоставляет возможность участия в международных творческих конкурсах и выставках, поскольку обладает исключительным правом представлять в международных программах IBBY российскую детскую книгу.
В России в Международный день детской книги проводятся семинары, круглые столы, выставки и другие мероприятия в области современной литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей.
По данным Российской книжной палаты, наиболее издаваемым детским автором в России в 2022 году является Корней Чуковский, лидерство писатель удерживает на протяжении нескольких лет. На втором месте – Вебб Холли, на третьем – Джоан Роулинг. В десятку наиболее популярных авторов также входят Елена Ульева, Александр Пушкин, Эдуард Успенский, Александр Волков, Николай Носов, Астрид Линдгрен и Виктор Драгунский.
Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ по заказу Российской государственной детской библиотеки, чтение печатных книг (53%) входит в топ-3 наиболее распространенных практик проведения досуга среди младших школьников. Подавляющее большинство детей (89%) в группе от 7 до 10 лет читают самостоятельно. Более двух третей детей от 7 до 10 лет (69%) сообщили, что дома им читают книги вслух, при это среди 1-классников эта доля составляет 77%, а среди 4-классников – 58%. По мере взросления детско-подростковой аудитории чтение теряет свою популярность. Чтение печатных книг как проведение досуга интересует 36% учеников 5-9 классов. При это 95% подростков читают летом помимо школьной программы, в том числе 29% прочли, по их словам, 1-2 книги. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1-2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.
При выборе книг 45% подростков прислушиваются к мнению родителей, 42% – друзей. Около половины опрошенных (47%) записаны в школьную библиотеку, около трети (35%) – в городскую.
В возрастной группе от 11 до 15 лет рейтинг любимых произведений возглавляют книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере – при ответе на открытый вопрос их назвали 10%. В топ рейтинга входят также Марк Твен, Антуан де Сент-Экзюпери, Иван Тургенев, Даниэль Дефо, Александр Пушкин, Александр Волков, Николай Гоголь и Рэй Брэдбери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПраздникиСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала