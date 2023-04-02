Один раз в два года Международный совет по детской книге присуждает Премию Ганса Христиана Андерсена автору и иллюстратору, чьи полные произведения внесли важный вклад в детскую литературу. С 1956 года премия вручается автору, с 1966 года – иллюстратору. Премия состоит из золотой медали и диплома. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля в Международный день детской книги.

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ по заказу Российской государственной детской библиотеки, чтение печатных книг (53%) входит в топ-3 наиболее распространенных практик проведения досуга среди младших школьников. Подавляющее большинство детей (89%) в группе от 7 до 10 лет читают самостоятельно. Более двух третей детей от 7 до 10 лет (69%) сообщили, что дома им читают книги вслух, при это среди 1-классников эта доля составляет 77%, а среди 4-классников – 58%. По мере взросления детско-подростковой аудитории чтение теряет свою популярность. Чтение печатных книг как проведение досуга интересует 36% учеников 5-9 классов. При это 95% подростков читают летом помимо школьной программы, в том числе 29% прочли, по их словам, 1-2 книги. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1-2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.