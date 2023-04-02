Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги (International Children's Book Day), чтобы пробудить любовь к чтению и привлечь внимание к книгам для детей.
Андерсен родился в 1805 году. В начале творческого пути он писал стихи, пьесы и водевили, потом романы, но его сочинения не пользовались тогда популярностью. В 1835 году Андерсен написал сказку "Огниво". Вскоре вышло первое собрание его сказок. С тех пор герои творческой фантазии датского писателя путешествуют по всему миру, завоевав сердца миллионов читателей.
К лучшим сказкам Андерсена относятся "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Соловей" (1843), "Гадкий утенок" (1843), "Снежная королева" (1844), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847) и др.
Каждый год одно из национальных отделений IBBY получает почетное право выступать международным спонсором Международного дня книги. Оно определяет тему, приглашает писателя от страны-хозяйки, который становится автором послания к детям, и известного иллюстратора для создания плаката международного дня. Эти материалы используются в дальнейшем для популяризации книг и привлечения к чтению.
В 2023 году организатором Международного дня детской книги является Греция. Тема праздника – "Я книга, прочти меня".
Один раз в два года Международный совет по детской книге присуждает Премию Ганса Христиана Андерсена автору и иллюстратору, чьи полные произведения внесли важный вклад в детскую литературу. С 1956 года премия вручается автору, с 1966 года – иллюстратору. Премия состоит из золотой медали и диплома. Церемония награждения победителей проходит 2 апреля в Международный день детской книги.
Лауреатов премии выбирает международное жюри из специалистов по детской литературе. Критерии отбора включают эстетические и литературные качества письма и иллюстраций, а также способность видеть вещи с точки зрения ребенка и способность развивать любопытство и воображение ребенка.
В 1976 году премии была удостоена представительница СССР художник-иллюстратор детской книги Татьяна Маврина. В 2018 году премией был награжден российский художник-иллюстратор Игорь Олейников.
В 2020 году премию получили детская писательница из США Жаклин Вудсон и швейцарская художница Альбертина Зулло.
Лауреатами премии в 2022 году стали французская писательница Мари-Од Мюрай и художница из Южной Кореи Сьюзи Ли.
Совет по детской книге России был создан в 1968 году как национальная секция IBBY по инициативе и при участии поэта Сергея Михалкова. Для российских деятелей культуры, связанных в своей профессиональной и творческой деятельности с детской книгой, совет предоставляет возможность участия в международных творческих конкурсах и выставках, поскольку обладает исключительным правом представлять в международных программах IBBY российскую детскую книгу.
В России в Международный день детской книги проводятся семинары, круглые столы, выставки и другие мероприятия в области современной литературы, книжного искусства и книжной культуры для детей.
По данным Российской книжной палаты, наиболее издаваемым детским автором в России в 2022 году является Корней Чуковский, лидерство писатель удерживает на протяжении нескольких лет. На втором месте – Вебб Холли, на третьем – Джоан Роулинг. В десятку наиболее популярных авторов также входят Елена Ульева, Александр Пушкин, Эдуард Успенский, Александр Волков, Николай Носов, Астрид Линдгрен и Виктор Драгунский.
Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ по заказу Российской государственной детской библиотеки, чтение печатных книг (53%) входит в топ-3 наиболее распространенных практик проведения досуга среди младших школьников. Подавляющее большинство детей (89%) в группе от 7 до 10 лет читают самостоятельно. Более двух третей детей от 7 до 10 лет (69%) сообщили, что дома им читают книги вслух, при это среди 1-классников эта доля составляет 77%, а среди 4-классников – 58%. По мере взросления детско-подростковой аудитории чтение теряет свою популярность. Чтение печатных книг как проведение досуга интересует 36% учеников 5-9 классов. При это 95% подростков читают летом помимо школьной программы, в том числе 29% прочли, по их словам, 1-2 книги. При этом чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1-2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.
При выборе книг 45% подростков прислушиваются к мнению родителей, 42% – друзей. Около половины опрошенных (47%) записаны в школьную библиотеку, около трети (35%) – в городскую.
В возрастной группе от 11 до 15 лет рейтинг любимых произведений возглавляют книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере – при ответе на открытый вопрос их назвали 10%. В топ рейтинга входят также Марк Твен, Антуан де Сент-Экзюпери, Иван Тургенев, Даниэль Дефо, Александр Пушкин, Александр Волков, Николай Гоголь и Рэй Брэдбери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников