Крещение Господне в 2022 году: купания, гадания и другие традиции

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, в 2022 году отмечается в ночь с 18 на 19 января, как и в предыдущие годы в Русской церкви. Дата праздника в церковном календаре постоянная – 19 января, а встречать его начинают накануне, в Крещенский сочельник. В народе апофеозом торжеств зачастую становятся купания в открытых водоемах в любой мороз. О смысле, истории и традициях праздника, а также о том, как, когда и во сколько купаются в проруби – в материале РИА Новости.

Когда Крещение в 2021 году

Этот праздник важен для всех христиан. Но ответ на вопрос, какого числа Крещение в 2022 году, у разных христианских конфессий и церквей - разный. Например, Римско-католическая церковь празднует его в ближайшее воскресенье после 6 января. Это связано с календарными особенностями.

В этот же день праздник Крещения отмечает и Армянская апостольская церковь - одна из древнейших в мире. Там это торжество совмещено с празднованием Рождества Христова, и имеет общее название – Богоявление. Такому же принципу следуют в еще одной древней восточной церкви – Коптской. В ней, правда, этот сдвоенный праздник приходится на 7 января.

В Русской же православной церкви дата Крещение Господне – отдельная, неизменная год от года: 19 января.

Как появился праздник

Армянская и Коптская церкви сохранили обычай, которому когда-то следовали все христиане. Так было до конца IV века. Изначально в один день верующие праздновали сразу три события: рождение Иисуса Христа, поклонение Ему волхвов и крещение в Иордане.

© Public domain Крещение Господне © Public domain Крещение Господне

А смысл этих евангельских событий такой: Господь воплотился в Вифлееме, был признан в качестве Царя и Мессии сначала волхвами, а потом уже и остальными уверовавшими в Него людьми.

А произошло это на реке Иордан. В ее окрестностях проповедовал Иоанн Предтеча, названный впоследствии Крестителем Господним. Он предрекал скорое пришествие Мессии и призывал людей подготовиться к Его встрече: покаяться и очиститься от всех грехов. В качестве символического обряда перехода в "новую жизнь" пророк троекратно погружал людей в речную воду.

И вот к Иоанну на Иордан приходит Иисус. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" - повествует евангелист Лука.

Тем самым людям явились три ипостаси Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух. Поэтому в православной церкви праздник Крещения Господня имеет второе название - Богоявление.

Традиции и обряды на Крещение

Праздник Крещения Христа в Церкви отмечают по-особому. Накануне, 18 января, совершается особая литургия, которая куда длиннее, чем в обычные дни. На ней читаются все отрывки из Нового Завета, посвященные событию. Этот день называется Крещенским сочельником и, по уставу, является постным.

После утренней службы в сочельник духовенство совершает великое освящение воды. Священник благословляет воду в специальной емкости в храме, а также иногда и в ближайших к приходу водоемах. Делает он это особыми молитвами и троекратным погружением в воду креста.

Такая вода, крещенская, называется еще "агиасмой" - то есть святыней. Ее раздают верующим в храмах. В течение года те хранят ее в каком-нибудь чистом месте или у икон. Ее принято понемногу пить натощак, предварительно помолившись. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

Главное, к чему призывают священнослужители, - не забывать о духовном смысле праздника Богоявления и не относиться к крещенской воде как к лекарственному препарату или магическому средству.

Освящают воду и в сам день праздника Крещения, 19 января. Вопреки заблуждению, эта святая вода, ничем не отличается от освященной накануне, в Крещенский сочельник.

Купание на Крещение

Одна из любимейших в народе традиций праздника – купание в проруби на Крещение. Однако она не зафиксирована в церковном уставе. Нырять в прорубь на праздник придумали простые люди, а не богословы. Последние 30 лет это самый популярный ритуал у россиян. В купаниях в Москве и Подмосковье ежегодно участвуют свыше 200 тысяч человек.

Обычно купаются в ночь с 18 на 19 января, причем многие стараются совершить погружение ровно в полночь. Но дневное ли купание или ночное, - неважно, как и то, во сколько купаются на Крещение. Ведь и дата праздника в глобальной многовековой перспективе весьма условна.

Одна из причин популярности обычая – повсеместное представление о том, что погружение в освященную купель на Крещение смоет все грехи. На самом деле это не так.

"Грех смывается покаянием. Только тот, кто раскаивается во грехе, то есть, во-первых, приходит на исповедь и, во-вторых, прилагает все силы, чтобы больше не грешить, получает прощение", - объясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

При этом традиция окунаться в прорубь, по его словам, может быть символом "желания засвидетельствовать свою веру".

В 2021 году из-за пандемии коронавируса крещенские купания пройдут не во всех регионах. Так, например, в жители Магнитогорска (Челябинская область) смогут окунуться, лишь предъявив QR-код. А в некоторых регионах и вовсе отменили обряд. Крещенских купелей не будет Красноярске, где за ежедневно фиксируют сотни случаев заражения COVID-19.

По той же причине не состоятся купания в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в республике Тыва. Второй год закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Региональные и городские власти призывают духовенство соблюдать предписанные правила безопасности.

По этой причине от обряда заблаговременно отказались, например, в Калининградской и Братской епархиях. Дабы избежать толп у прорубей.

В ряде регионов – в Ленинградской и Тульской областях, Забайкальском крае, республике Татарстан – напротив, требовать QR-коды и отменять традиционный обряд не будут. Аналогично поступили в крупных городах: Москве, Новосибирске, Тюмени, Ростове.

Гадания

Еще одна народная традиция - гадания на Крещение. В старину их обычно совершали в Крещенский сочельник. Ночь с 18 на 19 января – последняя из святочных (праздничных, после Рождества Христова).

Сами Святки начинаются вечером 6 января и гадание, согласно народному поверью, их неотъемлемый элемент. Самой популярной была ворожба на жениха. Молодые девушки ставили два зеркала – одно напротив другого. Считалось, что в них можно увидеть будущего избранника.

"В этот особенный период от Рождества до Крещения, согласно древним представлениям, как бы стирается граница между этим и потусторонним миром. И поэтому, согласно поверьям, зеркало служило порталом между двумя измерениями", - объясняет обычай фольклорист Екатерина Дорохова.

Народный обычай запечатлел основоположник романтизма в русской поэзии Василий Жуковский, в известных строчках своей "Светланы":

"Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали…"

Что нельзя делать на праздник

Крещение Господне относится к 12 важнейшим датам церковного календаря. Они еще называются двунадесятыми праздниками. В такие дни верующие должны прийти в храм или хотя бы помолиться дома.

Некоторые считают, что в праздник нельзя работать. Однако это не так. Как отмечают священнослужители, вполне допустимо заниматься какими-либо бытовыми или рабочими неотложными делами. Главное – уделить в этот день время и силы молитве, посещению церкви, изучить евангельские события, Крещение Христа.

Кроме того, священники подчеркивают, что нельзя гадать на Крещение – это грех. Этот обычай хоть и популярный, но вовсе не христианский.

Приметы на Крещение

С праздником связано множество примет и поверий. Например, считалось, что в этот день освящаются абсолютно все водоемы, а вся морская вода ненадолго становится пресной. Однако священнослужители опровергают это, в церковном уставе тоже ни слова.

По погоде в этот день определяли, каким будет весь год. Например, считалось, что если в ночь перед праздником ясно и морозно, то лето будет сухим и жарким.

Если холодно и пасмурно – то будет урожай хорошим. Если вообще нет снега – жди голода. Если же звезды видны ночью, то осенью будет много грибов. Если день солнечный – то и лето будет таким.

Поздравления с праздником

Каких-то особых словесных формул для поздравления с праздником не было и нет. И духовенство, и миряне обычно говорят друг другу просто: "С праздником Крещения Господня!" или "С Крещением!"

Вместе с тем, с развитием современных технологий, чтобы поделиться радостью праздника, верующие все чаще публикуют в соцсетях или пересылают друг другу в мессенджерах поздравления, написанные языком художественной литературы, зачастую в стихах:

"Крещенья праздник к нам идет,

Пусть вас всегда удача ждет,

Вы не печальтесь никогда

И будьте веселы всегда!"

"Желаю в светлое Крещенье,

Чтобы Господь благословенье

Тебе послал на много лет

И защитил от разных бед!"

"Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы Бог хранил твою семью от всех бед и ненастий, чтобы твой путь был добрым и светлым, а твое сердце — любящим и открытым для счастья. Пусть в твои двери стучатся только желанные гости и только хорошие вести!"