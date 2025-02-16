Китайский Новый год-2025: когда наступает и как его отметить

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Традиционный Новый год в Китае - один из самых важных и масштабных праздников. Готовиться к нему китайцы начинают за несколько недель, и само празднование нередко продолжается больше двух недель. Заканчиваются торжества по поводу китайского Нового года Праздником фонарей - одним из самых красивых и зрелищных в Поднебесной.

Каждому наступающему году в восточном календаре соответствует не только свое “тотемное” животное (всего их, как и знаков зодиака, двенадцать), но и определенная стихия и цвет. Эта комбинация и дает название новому году, причем повторяются они лишь каждые 60 лет. 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи.

История китайского Нового года насчитывает несколько тысячелетий и связана с большим количеством разнообразных традиций и примет. Привычный для россиян европейский Новый год в Китае тоже отмечают, но зачастую не столь масштабно, как любимый в народе национальный праздник.

Какого числа начинается

Россияне встречать старт 2025 года по традиции будут в ночь с 31 декабря на 1 января. Жители Китая и ряда других стран ориентируются в этом вопросе не только на солнечный, но и на лунный календарь. В соответствии с последним начало нового года совпадает по времени со вторым по счету новолунием. Точкой отсчета при этом служит день зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря.

Таким образом, Новый год по восточному календарю не имеет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в разные числа между 21 января и 21 февраля.

В 2025 году китайский Новый год будут праздновать 29 января, а длиться наступающий год будет до 16 февраля 2026 года.

Значение и история

По одной из легенд, которая объясняет происхождение этого праздника, именно в день Нового года много столетий назад император Шунь занял свое место на китайском престоле. С этого момента якобы и берет свое начало традиция праздновать Новый год.

Как еще называется праздник

Несмотря на то, что Новый год по восточному календарю отмечается в январе или феврале, китайцы также именуют этот день Праздником Весны (по-китайски он звучит как Чуньцзе). Они верят, что именно в этот день природа начинает постепенно оживать и пробуждаться после долгой зимы.

Свое второе название праздник получил после того, как Новый год в стране начал отмечаться по-европейски, то есть в ночь с декабря на январь. Это произошло после Синхайской революции, которая датируется 1911 годом. Лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть новым годом, тогда как прежний новый год по лунному календарю стал праздником весны.

Мифы

Один из мифов объясняет происхождение сразу нескольких популярных новогодних традиций. Он гласит, что в былые времена в канун Нового года на землю в одну из китайских деревень являлось страшное чудовище по имени Нянь (что переводится как "год"). Это существо уничтожало скот и нападало на людей. Местные жители боялись монстра и старались спрятаться от него. Так продолжалось до тех пор, пока случайно оказавшийся в их деревне путник не показал им несколько приемов, при помощи которых можно отпугнуть чудовище. Когда Нянь в очередной раз явился к людям, на домах были украшения из красной бумаги, а вокруг раздавался громкий треск сгорающего в огне бамбука. Нянь растерялся, а увидев путника, облаченного в красную одежду, испугался, убежал и больше не возвращался.

По сей день красный цвет, громкие салюты и выполненные в алом цвете бумажные украшения на домах - обязательный атрибут китайского Нового года.

Символы и цвета

Символом грядущего 2025 года станет Зеленая Змея. Наиболее предпочтительными цветами для “тотема” считаются все оттенки зеленого, элегантные и сдержанные коричневые и бежевые цвета. На них можно ориентироваться не только в процессе выбора новогодних нарядов, но и в украшении интерьера.

Вне зависимости от того, какое животное выступает покровителем очередных 12 месяцев, одним из главных цветов китайского Нового года был и остается красный. Это не только цвет удачи, но и, если верить легендам, защита от злых духов.

Традиции

С празднованием китайского Нового года связано много разнообразных традиций. Часть из них знакомы россиянам, однако есть и весьма специфические праздничные ритуалы, корни которых глубоко уходят корнями в местные легенды и предания.

Подготовка и уборка

Готовиться к предстоящему празднику китайцы начинают очень заранее - за несколько недель. Один из главных этапов подготовки - это генеральная уборка, причем убирать дом положено по строго определенной схеме - вычищая его от порога вглубь жилья. Непосредственно перед Новым годом весь используемый для уборки инвентарь нужно спрятать. Причина - еще одна легенда, по которой боги в Новый год оставляют в домах китайцев удачу в виде особой пыли, и если ее ненароком вымести за порог - удачи в наступившем году не будет.

Не обходится китайский Новый год и без украшенного праздничного дерева. Правда, вместо ели эту роль выполняет так называемое Дерево Света, на которое в преддверии праздника можно повесить гирлянды, цветы или фонарики.

Еще одно обязательное украшение - парные надписи, которые представляют собой вертикальные панно, выполненные из бумажных полос красного цвета. На них черными либо золотыми чернилами выведены добрые пожелания на предстоящий год. Такие свитки необходимо повесить по обе стороны двери, а оставить их можно вплоть до следующего праздника.

Также над входной дверью полагается разместить выполненный на красной бумаге иероглиф “счастье”, причем закрепить его особым образом - вверх ногами. При таком расположении его смысл можно трактовать как “приход счастья”. Для украшения домов также используют красные праздничные фонарики.

Вместо снежинок во время празднования Нового года на окнах китайских домов можно увидеть бумажные украшения цзяньчжи. Эти достаточно сложные по исполнению композиции вырезают из цельного листа красной бумаги, а основой служат изображения растений или животных, а также, например, добрых духов.

Семейный ужин и традиционная еда

Китайский Новый год - это прежде всего семейный праздник. Именно поэтому многие китайцы в преддверие этой даты стремятся вернуться домой, даже если находятся далеко. Период перед Новым годом нередко называют “весенней миграцией”, ведь по стране в это время одновременно перемещается очень большое количество людей.

В праздничную ночь китайцы собираются за новогодним столом, который должен ломиться от всевозможных угощений. При этом нельзя забывать о традиционных для этого праздника блюдах. Одно из них - пельмени цзяоцзы, которые пользуются особой популярностью в северных регионах страны. Как правило, их в большом количестве готовят заранее всей семьей. Считается, что чем больше таких пельменей будет на новогоднем столе, тем более удачным будет год. По форме китайские пельмени напоминают старинные слитки, а потому есть пельмени в новогоднюю ночь считается верной приметой для финансового благополучия.

Еще одно традиционное новогоднее блюдо - угощение из клейкого риса под названием “няньгао”. Оно считается символом грядущих перемен к лучшему.

Перечень блюд с символическим значением на праздничном столе в честь китайского Нового года продолжают разнообразные рыбные деликатесы. Рыба считается символом изобилия, готовится целиком, а при подаче ее принято поворачивать в сторону наиболее почитаемого и авторитетного члена семьи или гостя. Для того, чтобы изобилие сопутствовало человеку не только в уходящем, но и в наступающем году, рыбу принято съедать не до конца: половину - за новогодним столом, оставшуюся часть - в году наступившем.

В честь праздника к столу могут подавать и особую лапшу, превосходящую по длине привычные параметры. Это блюдо символизирует долголетие, и есть его принято без помощи ножа, то есть разрезать лапшу на небольшие кусочки не полагается.

Также на праздничном столе в честь китайского Нового года можно встретить сладкие рисовые шарики (символизируют семейное единение), цитрусовые (мандарины ассоциируются с богатством) и другие традиционные китайские блюда.

Празднование и фейерверки

Празднование китайского Нового года длится продолжительное время. При этом практически у каждого дня есть свой смысл и праздничный “регламент”. Например, первые дни стоит посвятить тому, чтобы встретиться с родственниками и поздравить их, подарив подарки. Далее можно планировать встречи с друзьями.

Особые традиции существуют и в саму новогоднюю ночь. Одна из них - это обычай “сторожить год”, то есть не спать до утра. Считается, если уснуть в эту ночь - велик риск упустить свое счастье и удачу.

А вот обычай запускать на Новый год многочисленные салюты и фейерверки - не просто зрелищное праздничное развлечение. Местные жители верят, что громкие звуки способны отпугнуть злых духов, которые в это время бродят по земле в поисках пристанища. Раньше вместо хлопушек и петард использовались бамбуковые палочки: их бросали в огонь, и раздавался сильный треск. Если бамбука под рукой не оказывалось, на помощь могли прийти любые подручные средства вплоть до домашней утвари.

Празднование китайского Нового года нередко подразумевает не только домашние застолья, но и народные гуляния. Последние практически всегда включают два традиционных представления - танец Льва и танец Дракона, которые исполняются при помощи соответствующих фигур, имеющих внушительные размеры. Каждую из этих конструкций приводят в движение несколько человек. Такие танцы - не только увлекательное зрелище, но и важный ритуал.

Подарки и хунбао

Самый распространенный и наиболее традиционный подарок в Китае - это красные конверты, именуемые хунбао. Внутрь такого конверта вкладывается энная сумма денег (в виде бумажных банкнот), а подарить их можно не только детям или другим родственникам, но и, при желании - коллегам, друзьям или даже соседям.

История таких бумажных конвертов связана со старинной легендой. Она рассказывает, что в былые времена существовал некий демон, который в качестве жертв выбирал исключительно детей. Однажды родители одного ребенка положили ему под подушку восемь монет и помолились, чтобы зло не тронуло их малыша. Когда демон явился к ребенку, монеты засияли ярким светом, и чудовище отступило. И до сих пор такие конверты считаются традиционным новогодним подарком для детей.

Какую сумму положить в конверт - каждый решает сам. Единственное требование - она не должна содержать число 4, которое ассоциируется у китайцев со смертью. Также предпочтение отдается новым аккуратным банкнотам. Преподнесенный человеку конверт хунбао - это не просто подарок, но и пожелание счастья и удачи в новом году.

Развитие технологий не обошло стороной и эту часть празднования Нового года. Сегодня у китайцев есть возможность дарить друг другу виртуальные конверты с деньгами.

Еще одна традиция - дарить друг другу по два мандарина. Например, придя в гости, полагается вручить два мандарина хозяевам дома, а уходя - принять аналогичное количество фруктов от них.

К слову, в этой стране в целом принято дарить на Новый год парные подарки. Считается, что это символизирует семейную гармонию. А вот часы, острые предметы или зонтики китайцам в этот праздник дарить не стоит.

Приметы

Вот некоторые приметы, связанные с китайским Новым годом:

нельзя мыть голову или убираться в доме во время новогодних праздников (можно “смыть” удачу);

нельзя мыть голову или убираться в доме во время новогодних праздников (можно “смыть” удачу); не стоит в первые дни наступившего года просить в долг деньги или оформлять кредит (считается, что это чревато проблемами в финансовом плане);

не стоит в первые дни наступившего года просить в долг деньги или оформлять кредит (считается, что это чревато проблемами в финансовом плане); нельзя есть кашу (есть риск навлечь бедность);

нельзя есть кашу (есть риск навлечь бедность); детский плач - к неудачам, а потому малышей во время праздников стараются успокоить и утешить как можно скорее;

детский плач - к неудачам, а потому малышей во время праздников стараются успокоить и утешить как можно скорее; запрещено пользоваться ножницами и другими острыми предметами.

В каких странах еще отмечают Новый год по восточному календарю