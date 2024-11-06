Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. 6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные даты в календаре и что произошло в этот день в прошлом, - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 6 ноября 2024 года приходится несколько праздников: профессиональный, церковные, народные и международные, отмечаемые во всем мире.

Профессиональный праздник

приказом ФСИН России от 29 сентября 2010 года № 422 . В этот день отмечается только один профессиональный праздник: День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Утвержден

Церковный праздник

день Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” . Православная церковь 6 ноября отмечает

А также вспоминает:

Народный праздник

На Руси 6 ноября наши предки отмечали Светец день, название которого произошло от традиции устраивать посиделки вечером у костра или свечи. Иное название - Афанасьев день по имени святителя Афанасия, жившего около 1315 года.

© iStock.com / xijian Чтение книги при свечах © iStock.com / xijian Чтение книги при свечах

Какой сегодня праздник в мире

В ноябре 2001 года ООН объявила, что 6 ноября будет отмечаться Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция Генеральной Ассамблеи 56/4). Война не только приносит страдание людям и лишает их жизни, разрушает историческое наследие, которое создавалось веками, но и разрушает окружающую экосистему.

По инициативе зоозащитных организаций 6 ноября также был установлен День памяти животных, погибших от рук человека, призывающий не допускать гибели существ, которые, как и человек, являются частью этого мира.

Памятные даты в истории

В этот день в 1919 году в Лондоне на заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.

В этот день в 1919 году в Лондоне на заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. В 1928 году американец Джейкоб Шик, который давно мечтал о бритье без использования воды, запатентовал первую электрическую бритву.

В 1928 году американец Джейкоб Шик, который давно мечтал о бритье без использования воды, запатентовал первую электрическую бритву. 93 года назад, в 1930 году был введен в эксплуатацию завод имени Коммунистического Интернационала Молодежи, который позже был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола, а потом - в ОАО “Москвич”.

93 года назад, в 1930 году был введен в эксплуатацию завод имени Коммунистического Интернационала Молодежи, который позже был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола, а потом - в ОАО “Москвич”. 6 ноября 1943 года советскими войсками был освобожден от немецких захватчиков город Киев.

6 ноября 1943 года советскими войсками был освобожден от немецких захватчиков город Киев. В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле был открыт первый в СССР вечный огонь.

В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле был открыт первый в СССР вечный огонь. 32 года назад, в 1991 году организационные структуры Коммунистической партии Советского Союза распустили, имущество конфисковали.

Именины