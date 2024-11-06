Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 06.11.2024 (обновлено: 11:24 25.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/kakoy-segodnya-prazdnik-6-noyabrya/
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире
6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные РИА Новости, 25.10.2025
2024-11-06T06:00:00+03:00
2025-10-25T11:24:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981186418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172f832ff24845e59e61644730a50f65.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/kak-otdykhaem-v-noyabre-2025/
https://ria.ru/prazdniki/tserkovnyy-kalendar-noyabr/
https://ria.ru/20241107/prazdnik-1981203454.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981186418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eac02ccdd9885451b573512fe5be294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главная / Праздники

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 6 ноября
Какой сегодня праздник 6 ноября - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Какой сегодня праздник 6 ноября
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. 6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные даты в календаре и что произошло в этот день в прошлом, - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 6 ноября 2024 года приходится несколько праздников: профессиональный, церковные, народные и международные, отмечаемые во всем мире.
Производственный календарь — 2025. Ноябрь - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Как отдыхаем в ноябре 2025: производственный календарь, выходные, праздники
18 ноября 2024, 10:49

Профессиональный праздник

В этот день отмечается только один профессиональный праздник: День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Утвержден приказом ФСИН России от 29 сентября 2010 года № 422.

Церковный праздник

Православная церковь 6 ноября отмечает день Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”.
А также вспоминает:
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2025: праздники и посты
31 октября 2024, 11:01

Народный праздник

На Руси 6 ноября наши предки отмечали Светец день, название которого произошло от традиции устраивать посиделки вечером у костра или свечи. Иное название - Афанасьев день по имени святителя Афанасия, жившего около 1315 года.
© iStock.com / xijianЧтение книги при свечах
Чтение книги при свечах - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / xijian
Чтение книги при свечах

Какой сегодня праздник в мире

В ноябре 2001 года ООН объявила, что 6 ноября будет отмечаться Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция Генеральной Ассамблеи 56/4). Война не только приносит страдание людям и лишает их жизни, разрушает историческое наследие, которое создавалось веками, но и разрушает окружающую экосистему.
По инициативе зоозащитных организаций 6 ноября также был установлен День памяти животных, погибших от рук человека, призывающий не допускать гибели существ, которые, как и человек, являются частью этого мира.

Памятные даты в истории

  • В этот день в 1919 году в Лондоне на заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.
  • В 1928 году американец Джейкоб Шик, который давно мечтал о бритье без использования воды, запатентовал первую электрическую бритву.
  • 93 года назад, в 1930 году был введен в эксплуатацию завод имени Коммунистического Интернационала Молодежи, который позже был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола, а потом - в ОАО “Москвич”.
  • 6 ноября 1943 года советскими войсками был освобожден от немецких захватчиков город Киев.
  • В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле был открыт первый в СССР вечный огонь.
  • 32 года назад, в 1991 году организационные структуры Коммунистической партии Советского Союза распустили, имущество конфисковали.

Именины

Именины в этот день празднуют: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.
Ребенок на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Что отмечают 7 ноября в России и в мире: красные даты календаря
7 ноября 2024, 06:00
 
Праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала