Какой сегодня праздник: что отмечают 6 ноября в России и в мире

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. 6 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: профессиональные, церковные, народные, международные. Какой сегодня праздник в России и мире, памятные даты в календаре и что произошло в этот день в прошлом, - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
На 6 ноября 2024 года приходится несколько праздников: профессиональный, церковные, народные и международные, отмечаемые во всем мире.
Профессиональный праздник
В этот день отмечается только один профессиональный праздник: День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Утвержден приказом ФСИН России от 29 сентября 2010 года № 422.
Церковный праздник
Православная церковь 6 ноября отмечает день Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”.
А также вспоминает:
- Мч. Аре́фы и с ним 4299 мучеников (523)
- прп. Зоси́мы (Верхо́вского) (1833)
- Прпп. Аре́фы (XII), Сисо́я (XIII), и Фео́фила (XII–XIII), затворников Печерских, в Ближних пещерах
- блж. Елезво́я, царя Ефиопского (ок. 553–555)
- мц. Синклитики́и Негранской и двух дщерей ее (VI)
- свт. Афана́сия, патриарха Цареградского (ок. 1315)
- исп. Гео́ргия (Карслидиса) (1959)
- Сщмчч. Лавре́нтия (Князева), епископа Балахнинского, Алекси́я Порфирьева, пресвитера и мч. Алекси́я Нейдгардта (1918)исп. Аре́фы (Митренина), иеромонаха (1932)сщмчч. Иоа́нна Смирнова и Николая Никольского, пресвитеров (1937)сщмч. Петра Богородского, пресвитера
Народный праздник
На Руси 6 ноября наши предки отмечали Светец день, название которого произошло от традиции устраивать посиделки вечером у костра или свечи. Иное название - Афанасьев день по имени святителя Афанасия, жившего около 1315 года.
Чтение книги при свечах
© iStock.com / xijian
Чтение книги при свечах
Какой сегодня праздник в мире
В ноябре 2001 года ООН объявила, что 6 ноября будет отмечаться Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (резолюция Генеральной Ассамблеи 56/4). Война не только приносит страдание людям и лишает их жизни, разрушает историческое наследие, которое создавалось веками, но и разрушает окружающую экосистему.
По инициативе зоозащитных организаций 6 ноября также был установлен День памяти животных, погибших от рук человека, призывающий не допускать гибели существ, которые, как и человек, являются частью этого мира.
Памятные даты в истории
- В этот день в 1919 году в Лондоне на заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.
- В 1928 году американец Джейкоб Шик, который давно мечтал о бритье без использования воды, запатентовал первую электрическую бритву.
- 93 года назад, в 1930 году был введен в эксплуатацию завод имени Коммунистического Интернационала Молодежи, который позже был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола, а потом - в ОАО “Москвич”.
- 6 ноября 1943 года советскими войсками был освобожден от немецких захватчиков город Киев.
- В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле был открыт первый в СССР вечный огонь.
- 32 года назад, в 1991 году организационные структуры Коммунистической партии Советского Союза распустили, имущество конфисковали.
Именины
Именины в этот день празднуют: Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.
