Какой сегодня праздник: что отмечают 20 декабря в России и в мире по календарю
11:55 20.12.2024
20 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 декабря в России и в мире по календарю
20 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
20 декабря 2024 года в России празднуют День работника органов безопасности Российской Федерации. Свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники органов... РИА Новости, 24.10.2025
2024
Главная / Праздники

20 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Оглавление
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. 20 декабря 2024 года в России празднуют День работника органов безопасности Российской Федерации. Свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники органов государственной и национальной безопасности Армении, Белоруссии и Киргизии. А еще в эту дату проходит Международный день солидарности людей. Какие праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.
Календарь декабрь 2024 — январь 2025
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
13 января, 12:14

Какой сегодня праздник в России

Федеральная служба безопасности стоит на страже национальных интересов. День ФСБ ежегодно отмечается 20 декабря. Праздник установлен указом Президента РФ от 20 декабря 1995 года.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве

Профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают те, кто отвечает за обеспечение государственной безопасности. 20 декабря 1917 года была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия, ставшая родоначальницей всех современных спецслужб. Поздравления звучат в адрес как действующих сотрудников, так и ветеранов ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других специальных подразделений.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
День ФСБ России в 2025 году: дата, история и традиции праздника
24 марта, 19:27

Церковный праздник сегодня

Православная церковь 20 декабря чтит память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, который глубоко почитается в христианском мире как великий святитель Церкви Христовой и один из крупнейших богословов.Святого просят о защите и семейном благополучии. Это также день памяти преподобного Нила Столобенского. Он был известен чудотворениями еще при своей земной жизни.

Народный праздник

По народному календарю 20 декабря на Руси отмечают Абросимов день. Продолжается подготовка к Рождеству. Считалось, что незамужним девушкам в этот день стоит заняться рукоделием, по приметам, во время шитья или вязания они создают свою дальнейшую судьбу. По традиции, хозяйкам нужно испечь обрядовый каравай с маком, чесноком и травами.
Главным же запретом этих суток было веселье – любые мероприятия и гуляния с песнями и танцами запрещены. Не рекомендуется также 20 декабря расчесывать волосы и мыть голову, а еще надевать яркие наряды. По поверьям, это может разозлить нечистую силу. После захода солнца нельзя сквернословить, брать денег взаймы.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
30 декабря 2024, 12:54

Какой сегодня праздник в мире

20 декабря отмечается Международный день солидарности людей – памятная дата ООН установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации (№ 60/209). В этот день в 2002 году был основан Всемирный фонд солидарности. Цель события – напомнить обществу о важности оказания взаимопомощи и поддержки, лежащих в основе международных отношений.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 20 декабря в разные годы:
1699 – вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЖители Санкт-Петербурга гуляют у памятника Петру I
Жители Санкт-Петербурга гуляют у памятника Петру I - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Жители Санкт-Петербурга гуляют у памятника Петру I
1792 открылось почтовое сообщение между США и Канадой.
1892 инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили первый патент на пневматические автомобильные шины.
1917 – образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
1938 – в СССР были введены трудовые книжки.
1989 – операция "Just Cause": американские войска начали вторжение в Панаму с целью возвращения влияния в регионе.
1991 – состоялась встреча президента России и папы римского в Ватикане.
1996 – компания Apple Computer объявила о намерении приобрести NeXT для разработки Mac OS X.
2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование исключительно в медицинских целях.
2008 – в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенско-Приморской линии метрополитена – "Волковская".
2019 – в США Пентагоном по инициативе президента Трампа активированы космические войска.

Именины

20 декабря именины отмечают: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнат, Михаил, Нил, Павел, Петр, Сергей, Сидор, Степан, Ян.
 
Праздники
 
 
