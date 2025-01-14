14 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

14 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Старый Новый год , День трубопроводных войск и создания Военно-оркестровой службы, а в Индии проходит фестиваль бумажных змеев. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, народный, международный; что можно и нельзя делать по приметам, памятные даты истории и именины - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

В России 14 января отмечается Старый Новый год - исторический феномен, который возник в результате перехода с Юлианского на Григорианский календарь, разница между ними постепенно увеличивается каждое столетие. Для многих россиян - это повод снова собраться вместе и почувствовать очарование Нового года.

Профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают трубопроводные войска России. В ноябре 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал указ о создании опытного образца трубопровода нового поколения, а 14 января 1952 года маршалом А.М. Василевским была дана директива о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего. С этого момента и появились трубопроводные войска. В настоящее время они не имеют аналогов в армиях мира и занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов, поставкой горючего и выполнения других особых задач.

14 января празднуется и День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащие этого подразделения участвуют в подготовке и проведении парадов, смотров и торжественных мероприятий.

Церковный праздник сегодня

Православные верующие сегодня поминают:

Прмч. Иереми́и (Леонова), монаха (1918)сщмчч. Плато́на (Кульбуша), епископа Ре́вельского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого, пресвитеров (1919)сщмчч. Алекса́ндра (Трапицына), архиепископа Самарского , и с ним Иоа́нна Смирнова, Алекса́ндра Иванова, Иоа́нна Сульдина, Алекса́ндра Органова, Вячесла́ва Инфантова, Васи́лия Витевского и Иа́кова Алферова, пресвитеров (1938)

Обрезание Господне . С IV века христиане отмечают это событие на восьмой день после Рождества Христова. А также празднуют. С IV века христиане отмечают это событие на восьмой день после Рождества Христова.

Народный праздник

14 января в народе называли Васильевым днем в честь Василия Великого (Кесарийского), который жил IV веке и был архиепископом Кесарии Каппадокийской. Крестьяне его почитали как покровителя свиней и готовили в этот день блюда из свинины, молодежь и дети ходили колядовать, девушки гадали на жениха. Считалось, что Васильев день делит Святки пополам: с 7 по 13 отмечались “святые вечера”, а с 14 по 19 января - “страшные”. 14 января нельзя было давать в долг, наоборот важно, чтобы в доме находился какой-нибудь запас, чтобы денежный достаток сохранился на весь год.

Какой сегодня праздник в мире

Международный фестиваль бумажных змеев проводится в этот день в Индии , он совпадает с Макар Санкранти и Уттараян - фестивалями, посвященными смене времен года. Именно с 14 января жители страны прощаются с зимой и встречают приход весны, так как солнце переходит в северное полушарие.

© AP Photo / Rafiq Maqbool Индийская девушка на фестивале Уттараян

Сомали, Судане, Иране, Ираке, Катаре, Омане и Сирии отмечают сегодня День отца, а в Узбекистане - День защитников Родины.

Памятные даты в истории

В разные годы 14 января произошли следующие знаменательные события:

1506 - найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.

1700 - император Пётр I приказал русским дворянам носить европейскую одежду.

1929 - образована Московская область.

1952 - в СССР созданы трубопроводные войска.

2004 - восстановлен флаг Грузии с крестами.

2005 - космический зонд “Гюйгенс” совершил посадку на Титан.

2010 - “Часы конца света” переведены на одну минуту назад.

