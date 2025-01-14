14 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

14 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Старый Новый год, День трубопроводных войск и создания Военно-оркестровой службы, а в Индии проходит фестиваль бумажных змеев. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, народный, международный; что можно и нельзя делать по приметам, памятные даты истории и именины - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
В России 14 января отмечается Старый Новый год - исторический феномен, который возник в результате перехода с Юлианского на Григорианский календарь, разница между ними постепенно увеличивается каждое столетие. Для многих россиян - это повод снова собраться вместе и почувствовать очарование Нового года.
Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника
14 января, 14:00
Профессиональный праздник
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают трубопроводные войска России. В ноябре 1951 года Председатель Совета Министров И.В. Сталин подписал указ о создании опытного образца трубопровода нового поколения, а 14 января 1952 года маршалом А.М. Василевским была дана директива о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего. С этого момента и появились трубопроводные войска. В настоящее время они не имеют аналогов в армиях мира и занимаются развертыванием полевых магистральных трубопроводов, поставкой горючего и выполнения других особых задач.
14 января празднуется и День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащие этого подразделения участвуют в подготовке и проведении парадов, смотров и торжественных мероприятий.
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на балу "Хрустальной Турандот"
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на балу "Хрустальной Турандот"
Церковный праздник сегодня
Православные верующие сегодня поминают:
мч. Васи́лия Анки́рского (ок. 362)
Церковный календарь на январь 2025
31 января, 14:21
Прмч. Иереми́и (Леонова), монаха (1918)сщмчч. Плато́на (Кульбуша), епископа Ре́вельского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого, пресвитеров (1919)сщмчч. Алекса́ндра (Трапицына), архиепископа Самарского, и с ним Иоа́нна Смирнова, Алекса́ндра Иванова, Иоа́нна Сульдина, Алекса́ндра Органова, Вячесла́ва Инфантова, Васи́лия Витевского и Иа́кова Алферова, пресвитеров (1938)
А также празднуют Обрезание Господне. С IV века христиане отмечают это событие на восьмой день после Рождества Христова.
Народный праздник
14 января в народе называли Васильевым днем в честь Василия Великого (Кесарийского), который жил IV веке и был архиепископом Кесарии Каппадокийской. Крестьяне его почитали как покровителя свиней и готовили в этот день блюда из свинины, молодежь и дети ходили колядовать, девушки гадали на жениха. Считалось, что Васильев день делит Святки пополам: с 7 по 13 отмечались “святые вечера”, а с 14 по 19 января - “страшные”. 14 января нельзя было давать в долг, наоборот важно, чтобы в доме находился какой-нибудь запас, чтобы денежный достаток сохранился на весь год.
Какой сегодня праздник в мире
Международный фестиваль бумажных змеев проводится в этот день в Индии, он совпадает с Макар Санкранти и Уттараян - фестивалями, посвященными смене времен года. Именно с 14 января жители страны прощаются с зимой и встречают приход весны, так как солнце переходит в северное полушарие.
Индийская девушка на фестивале Уттараян
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Индийская девушка на фестивале Уттараян
Памятные даты в истории
В разные годы 14 января произошли следующие знаменательные события:
1506 - найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.
1700 - император Пётр I приказал русским дворянам носить европейскую одежду.
1929 - образована Московская область.
1952 - в СССР созданы трубопроводные войска.
2004 - восстановлен флаг Грузии с крестами.
2005 - космический зонд “Гюйгенс” совершил посадку на Титан.
2010 - “Часы конца света” переведены на одну минуту назад.
Именины
День ангела сегодня празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.
