Какой сегодня праздник: что отмечают 13 января в России и в мире по календарю
06:00 13.01.2025
13 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 января в России и в мире по календарю
13 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 января 2025 года в России отмечается канун Старого Нового года, профессиональный праздник – День российской печати и завершающий день Святок – Щедрый вечер... РИА Новости, 24.10.2025
2025-01-13T06:00:00+03:00
2025-10-24T12:03:00+03:00
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
13 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Everste
Какой сегодня праздник 13 января
© Getty Images / Everste
Какой сегодня праздник 13 января
Оглавление
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. 13 января 2025 года в России отмечается канун Старого Нового года, профессиональный праздник – День российской печати и завершающий день Святок – Щедрый вечер. В разных странах проходит День случайных попутчиков и Международный день общественного радиовещания. Какие еще праздники отмечают в этот день, значимые исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

13 января в России отмечается День российской печати. Также, в ночь с 13 на 14 января проходит празднование старого Нового года. До перехода на новый стиль летоисчисления именно в этот день праздновали Новый год.
Старый Новый год - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника
14 января, 14:00

Профессиональный праздник

В этот день работники печатных СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати. Дата праздника связана с началом издания первой российской газеты “Ведомости”, которая вышла по указу императора Петра I 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года.
© РИА НовостиНомер первой печатной русской газеты "Ведомости" от 2 (13) января 1703 года
Номер первой печатной русской газеты Ведомости от 2 (13) января 1703 года - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости
Номер первой печатной русской газеты "Ведомости" от 2 (13) января 1703 года
Традиционно в честь праздника проходит вручение премий в области средств массовой информации представителям СМИ. Указом президента РФ Владимира Путина от 19 июля 2018 года учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".
Типография издательства газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
День российской печати
13 января 2024, 01:59

Церковный праздник

Отдание праздника Рождества Христова отмечается 13 января особым богослужением. В этот день принято дарить подарки, навещать одиноких, больных, немощных людей. На дату приходится и день памяти преподобной Мелании Римляныни.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Церковный календарь на январь 2025
31 января, 14:21

Народный праздник

В народе 13 января по традиции отмечали Щедрый вечер. В этот день принято накрывать богатый стол с блюдами из свинины, петь щедровки – святочные народные песни, играть и гадать. Щедрый вечер, он же Щедрец, завершал первую часть Больших зимних святок на Руси.
Нельзя в этот день ссориться, скандалить, а также скупиться и жадничать, иначе в будущем ждет разорение. Не рекомендуется пересчитывать деньги, чтобы потом не считать слезы. Не стоит экономить на еде, ужин должен быть богатым, чтобы достаток сохранялся на весь год. А садиться за стол нужно только в чистой и светлой одежде. Следили за тем, чтобы число гостей за столом было чётным, а если нет, то ставили еще одну пустую тарелку.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Православный календарь: ключевые праздники и дни памяти святых
21 октября, 16:37

Какие сегодня праздники в мире

В День общественного радиовещания во всем мире чествуют изобретателей радиовещания. Радио и сегодня играет немаловажную роль в жизни слушателей. Первую радиопередачу в 1895 году отправил и получил итальянский изобретатель, инженер-электрик Гульельмо Маркони. А первые голосовые и музыкальные сигналы были услышаны по радио в декабре 1906 года.
Ежегодно 13 января отмечается День случайных попутчиков. Они всегда есть рядом с нами: в ежедневной поездке на работу или в длительном путешествии. Иногда такие случайные встречи в пути становятся судьбоносными.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 13 января в мире в разные годы:
1703 – в Москве вышел первый номер газеты “Ведомости”. Это была первая в России газета. В честь события в 1992 году был учрежден День российской печати.
1813 – русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.
1858 – поступила в обращение первая российская почтовая марка.
1872 – в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами.
1874 – в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.
1898 – французский писатель Эмиль Золя послал открытое письмо (известное под названием “Я обвиняю”) французскому правительству по поводу дела Дрейфуса.
1934 – постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук.
1940 – завершился героический дрейф во льдах Арктики ледокола “Георгий Седов”.
1944 – решением Ленгорисполкома возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда (в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту).
1945 – начало Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.
1953 – в Советском Союзе начались аресты по так называемому “делу врачей”.
1967 – военный переворот в Того.
1970 – капитуляцией Биафры завершилась гражданская война в Нигерии.
2015 – Война в Донбассе: обстрел автобуса под Волновахой.
2020 – пандемия COVID-19: первый подтвержденный случай заболевания за пределами Китая – в Таиланде.

Именины

Именины в этот день отмечают: Мелания, Михаил, Пётр.
Какой сегодня праздник 14 января - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
14 января, 06:00
