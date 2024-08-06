День железнодорожных войск 2026: когда отмечают и как празднуют

День железнодорожных войск – профессиональный праздник военных железнодорожников России. Какого числа памятная дата в 2026 году, кто служит в ЖДВ, как празднуют этот день и какие факты стоит знать – в материале РИА Новости.

Дата праздника в 2026 году: 6 августа

Статус: профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих ЖДВ, не является выходным днём

Кого поздравляют: военнослужащих, рабочих и гражданских служащих ЖДВ

Когда учрежден: 19 июля 1996 года Указом Президента РФ Бориса Ельцина № 1040

Когда отмечают День железнодорожных войск в 2026 году

В 2026 году исполняется 175 лет со дня образования первых российских железнодорожных рот. Свой профессиональный праздник отметят военнослужащие и гражданский персонал.

Какого числа праздник

День железнодорожных войск ежегодно отмечается 6 августа. Дата имеет статус официального профессионального праздника и является одним из памятных дней Вооруженных Сил Российской Федерации.

6 августа празднуют День железнодорожный войск в 2026 году

История праздника

Исторические факты создания железнодорожных войск связаны с оборонной мощью государства. Отправной точкой для создания специализированных воинских формирований стал императорский указ Николая I.

Как 6 августа 1851 года связано с появлением войск

Железнодорожные войска России ведут отсчет своей истории от 6 августа (18 августа по новому стилю) 1851 года. В этот день император Николай I на завершающем этапе строительства Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. В соответствии с этим положением и были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Железнодорожные пути в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге

Как праздник закрепили на государственном уровне

Современная традиция чествования закреплена на высшем государственном уровне президентскими указами. Они определили дату и правовой статус праздника в календаре Вооруженных Сил РФ.

Указ Президента РФ от 19.07.1996 № 1040

Впервые этот праздник был установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года "Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации".

Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549

В настоящее время отмечается как памятный день в соответствии с указом от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Ключевые даты истории железнодорожных войск Дата/период Событие Значение 6 августа 1851 Созданы первые специальные подразделения Старт истории военных железнодорожников 1877-1878 Русско-турецкая война Первое боевое применение 5 октября 1918 Формирование в Красной Армии Новый этап развития 1941-1945 Великая Отечественная война Масштабное восстановление путей и мостов 19 июля 1996 Указ № 1040 Официальное установление праздника 31 мая 2006 Указ № 549 Закрепление как памятного дня ВС РФ

Чем занимаются железнодорожные войска России

Железнодорожные войска – специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок.

На протяжении всей истории существования железнодорожные войска, помимо выполнения задач по прямому предназначению, неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф: аварии на Чернобыльской АЭС, стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный, землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других горячих точках. В ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе военные железнодорожники сумели восстановить устойчивое железнодорожное сообщение в Чеченской Республике.

ЖДВ – составная часть системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Основа их боевой работы – техническое прикрытие, восстановление путей, строительство магистралей, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

Начиная с 2010 года соединения и воинские части участвуют во всех без исключения стратегических командно-штабных учениях, а также в специальных учениях материально-технического обеспечения военных округов.

Что делают железнодорожные войска сегодня Направление Что включает Строительство Новые участки железных дорог Восстановление Поврежденные пути и инфраструктура Эксплуатация Поддержание работоспособности объектов Техническое прикрытие Защита и обеспечение воинских перевозок Ликвидация ЧС Аварии, катастрофы, последствия бедствий

Как отмечают День железнодорожных войск

Основные торжества проходят на территории воинских частей, учебных полигонов и мемориальных комплексов.

Награждения и торжественные мероприятия

Утро в воинских частях начинается с торжественного построения личного состава и выноса Боевого знамени.

Командование зачитывает праздничный приказ, после чего лучшим специалистам вручают государственные награды, ведомственные знаки отличия, почетные грамоты.

Концерты и памятные акции

На плацах проходят выставки техники, показательные выступления подразделений, демонстрирующих её работу. Вечером в клубах воинских частей и домах культуры проходят праздничные концерты.

Важной частью дня становятся памятные акции у мемориалов боевой славы. Кроме того, Минобороны использует потенциал спецвойск для проведения масштабных историко-патриотических акций: по стране курсируют агитационные поезда памяти , которые останавливаются на узловых станциях.

В рамках цикла мероприятий, посвященных 175-летию со дня образования ЖДВ, уникальный музей железнодорожных войск в поселке Загорянский Московской области посетили учащиеся Санкт-Петербургского кадетского корпуса (Петергоф).

Как поздравить с Днем железнодорожных войск

В качестве поздравления подойдут искренние слова благодарности: "Благодаря вашим рукам по рельсам идут поезда там, где вчера была только воронка. Ваша работа незаметна для гражданских, но именно она — стальной хребет армии. Желаю крепких нервов, сухой погоды на полигонах и чтобы техника никогда не подводила в самые ответственные моменты".

Варианты подарков

Персонализированный инструмент: качественный мультитул с именной лазерной гравировкой или тактический фонарь с функцией фокусировки луча. Девайсы для быта: удобный термоконтейнер, мощный аккумуляторный обогреватель для палатки или водонепроницаемые чехлы для гаджетов. Символическая память. Организация выезда семьи на природу после официальной части или праздничный домашний ужин.

Не стоит дарить декоративные сувениры вроде настольных моделей бронепоездов. Алкоголь на усмотрение, но стоит помнить, что служба требует постоянной готовности и концентрации.

Интересные факты о железнодорожных войсках

Первые железнодорожные войска состояли из 17 рот, общей численностью более 4300 человек. В обязанности этих войск входила поддержка рабочего состояния железнодорожных путей, переездов, мостов, а также их охрана.

В 1877-1878 годах, в ходе Русско-турецкой войны, военные железнодорожники обеспечили непрерывное снабжение соединений русской армии по построенному ими железнодорожному участку Бендеры – Галац.

Важную роль железнодорожные войска сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой они построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до четырех тысяч километров узкоколейных, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.

Во время Великой Отечественной войны военные железнодорожники выполняли боевые задачи по заграждению и техническому прикрытию железных дорог, а с началом контрнаступления наших войск под Москвой начали восстановительные работы.

В 1942 году к блокадному Ленинграду начали прокладывать железную дорогу на замёрзшем Ладожском озере. Рельсовый путь должен был снять часть нагрузки с автомобильной “Дороги жизни”. При сильнейших морозах строители за 15 дней проложили линию длиной 35 километров.

Всего за годы Великой Отечественной войны Железнодорожными войсками совместно со спецформированиями Народного комиссариата путей сообщения было восстановлено и построено почти 120 тысяч километров главных, вторых и станционных путей, более 15 тысяч искусственных сооружений.

После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Каждый девятый километр железных дорог в Советском Союзе был электрифицирован военными железнодорожниками.

Указом президента РФ в сентябре 1995 года военные железнодорожники получили собственный орган управления – Федеральную службу железнодорожных войск Российской Федерации. В марте 2004 года эта служба была упразднена и железнодорожные войска перешли в подчинение Минобороны РФ.

Вопросы и ответы

Когда отмечают День железнодорожных войск в 2026 году?

День железнодорожных войск в 2026 году отмечается 6 августа, этот день выпадает на четверг. Дата закреплена Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года и не является выходным.

Почему день железнодорожных войск именно 6 августа?

В этот день в 1851 году император Николай I утвердил "Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги".

Кого поздравляют 6 августа?

В День железнодорожных войск поздравляют военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также ветеранов службы.

Чем занимаются железнодорожные войска сегодня?

ЖДВ занимаются восстановлением, строительством, эксплуатацией, заграждением и техническим прикрытием железных дорог, используемых для воинских перевозок. Также участвуют в ликвидации последствий ЧС и строительстве крупных магистралей.

Есть ли в ЖДВ бронепоезда?

Да, специальные поезда "Байкал", “Амур”, “Енисей”, “Волга” оснащены зенитным комплексом, автоматическим гранатомётом, пулемётом. В состав некоторых спецпоездов включают платформы с танками.