День памяти святой равноапостольной княгини Ольги в 2026 году

Православные верующие отмечают 24 июля день памяти святой княгини Ольги. Она стала первой русской правительницей, принявшей православие. О том, какой след оставила равноапостольная в отечественной истории, на какой день выпадает праздник в 2026 году — в материале РИА Новости.

Дата праздника: 24 июля 2026 года (пятница)

Что отмечают: День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Имя в крещении: Елена

Статус святой: равноапостольная, покровительница вдов и новообращённых христиан

Год крещения: 955 (по другим источникам — 957)

Год кончины: 11 июля 969 года

Когда отмечается день святой Ольги в 2026 году

В день святой равноапостольной княгини Ольги православная церковь чтит память первой христианской правительницы Киевской Руси, заложившей основы для принятия новой веры на русских землях.

Какого числа праздник

Из года в год дата праздника не меняется. Поэтому в 2026 году, как и прежде, день святой Ольги будут праздновать 24 июля. В этом году торжество приходится на пятницу.

24 июля 2026 года празднуют день княгини Ольги

Почему праздник отмечают 24 июля

24 июля – день преставления (кончины) княгини Ольги в 969 году. Для верующих уход из земной жизни – это переход к вечной жизни души, поэтому в церковном календаре даты смерти святых становятся днями памяти и почитания.

Кто такая княгиня Ольга

Святая равноапостольная княгиня Ольга — одна из наиболее ярких личностей в истории России . Мудрая правительница и проповедница христианства, она была женой киевского князя Игоря. Смерть супруга от руки племени древлян заставила Ольгу встать на путь мести.

Но в памяти потомков, из жития святой , Ольга осталась прежде всего как первая правительница, принявшая православное крещение. Произошло это за тридцать лет до того, как ее внук – князь Владимир – крестил Русь.

Происхождение и ранние годы

О происхождении будущей княгини до сих пор идут споры. Согласно древнейшей русской летописи, "Повести временных лет", Ольга была родом из Пскова . В других документах говорится, что она была дочерью Олега Вещего, и тот выдал ее за князя Игоря. Ряд исследователей и вовсе полагает, что родина святой – болгарские земли.

О встрече Ольги с будущим супругом существует красивая легенда. Молодой князь охотился в "области Псковской", в Выбутах. И, "желая перебраться через реку Великую", увидел человека, плывущего в лодке. Подозвал его к берегу и увидел, что то была девушка удивительной красоты. Князь возжелал ее, но та устыдила его. Так они и расстались.

Замужество и гибель князя Игоря

© Public domain Репродукция картины Василия Сазонова "Первая встреча князя Игоря с Ольгой" © Public domain Репродукция картины Василия Сазонова "Первая встреча князя Игоря с Ольгой"

Но Игорь с того дня хранил в памяти образ милой незнакомки. А когда подошла пора выбора невесты, в Киев приехали первые красавицы Руси. Но ни одна не пришлась князю по сердцу. Тогда он и вспомнил "дивную в девицах" Ольгу и послал за ней. Так псковитянка стала женой киевского князя.

У четы родился сын Святослав. Когда ему исполнилось три года, отец отправился в тот самый злополучный поход за данью. Древляне убили Игоря и прислали Ольге его тело. А заодно, словно в насмешку, древлянские послы предложили овдовевшей княгине выйти замуж за их правителя Мала.

Месть древлянам и поход на Искоростень

Ольга отказалась, а посланников велела заживо зарыть в землю вместе с ладьей, на которой те прибыли. Но ее месть на этом не закончилась. Святая попросила прислать ей новых послов. Их, по ее приказу, уморили дымом в бане.

Наконец, во главе войска Ольга пошла к древлянской столице – городу Искоростень – и спалила ее дотла. Для этого изловили диких птиц и к лапам их привязали горящую паклю.

Государственное правление

Побежденных древлян Ольга обложила данью. А сама вернулась в Киев, где стала править до тех пор, пока не подрастет сын. В действительности, правила она и после – Святослав обладал крутым нравом и сидению в тереме предпочитал военные походы. В них и он провел большую часть своей жизни, а заботы о народе возложил на мать. На этом поприще Ольга весьма преуспела.

Она упорядочила сбор податей (“полюдье”) и учредила для этого "погосты" – своего рода центры торговли. Занималась святая и благоустройством подконтрольных Киеву земель: поделила их на административные единицы и в каждой поставила наместника. Много заботилась и об обороне владений: впервые провела границы Киевской Руси и укрепила города-форпосты. Именно при Ольге в Киеве появились первые каменные здания – городской княжеский дворец и загородный терем. Налаживала Ольга и связи с соседями, для чего приглашала на Русь иноземных купцов.

Крещение княгини Ольги и принятие христианства

Христианство правительница приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Крестили ее под именем Елены сам император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.

Вернувшись на Русь, Ольга упразднила человеческие жертвоприношения и запретила кровные браки. Она всячески попыталась приобщить к новой вере своего сына Святослава. Но тот, категорически отказывался.

Языческая Русь была не готова к новой религии. Тогда Ольга решила пойти другим путем – стала строить христианские храмы. Именно ей Киев обязан своей главной достопримечательностью — Софийским собором. Правда изначальная церковь была деревянной и сгорела в 1017 году. Правнук Ольги Ярослав Мудрый заложил на том же месте каменный храм, который стоит по сей день.

Согласно агиографии, княгиня Ольга (Елена в крещении) предрекала, что христианство восторжествует на Руси. Сбылось предсказание уже при ее внуке Владимире Святославиче в 988 году – это год крещения Руси.

На склоне лет правительница упросила воинственного сына не отлучаться далеко: "Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?". И сказала: "Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь".

"Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте", – говорится в "Повести временных лет".

Среди святынь, связанных с именем княгини, особое место занимает Ольгинский крест. Это поклонный крест, установленный на месте одного из самых северных погостов псковских земель, у реки Наровы (сейчас территория Ленинградской области). Согласно преданию, именно здесь княгиня Ольга поставила свои первые кресты после принятия христианства.

Датой кончины княгини считается 969 год. Хоронили ее по христианскому обряду.

Канонизация и почитание святой

Почитать княгиню начали практически сразу после ее смерти. При князе Ярополке Окаянном Ольгу уже чтили как святую. А в правление Владимира Святославича ее останки перенесли в Десятинную церковь Киева.

При Иване Грозном в 1547 году правительницу причислили к лику святых. Ее нарекли равноапостольной – за особое усердие в проповеди Евангелия и обращение народов в христианскую веру. За всю мировую историю такой чести удостоились всего семь женщин. Среди них Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена (мать византийского императора Константина) и просветительница Грузии Нина.

Традиции праздника день святой Ольги

Верующие посещают церковные службы, где совершаются молебны в честь равноапостольной княгини.

Церковные традиции и богослужение

В день памяти святой в церквях литургия предваряется праздничной службой. Прихожане часто молятся об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.

Тем, кто носит имя святой, в день ангела, на именины Ольги, рекомендуется посетить торжественное богослужение. Поклониться иконе равноапостольной. Впрочем, если такой возможности нет, можно ограничиться домашней молитвой перед образом.

Народные традиции и обычаи

В старину в день святой Ольги обычно начинали полевые работы, а также собирали и заготавливали сено на зиму.

Особое место занимают добрые дела: помощь нуждающимся, поддержка вдов и сирот, ведь сама Ольга почитается как покровительница вдов.

Молитвы святой княгине Ольге

По существующей церковной традиции накануне дня памяти того или иного святого и в день его почитания принято посещать богослужения, во время которых читаются стихиры, тропари, кондаки и величания в честь угодников божьих. Такие гимны написаны и святой равноапостольной Ольге.

К святой равноапостольной княгине Ольге обращаются с молитвами о мудрости в управлении, защите семьи и Отечества, а также об укреплении в вере. Ей молятся вдовы и матери, прося заступничества и утешения в скорбях. Просят о даровании рассудительности и помощи в воспитании детей. Тропарь святой начинается словами: "Крилами богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари...".

Иконографический образ святой равноапостольной княгини Ольги глубоко символичен. Её принято изображать в княжеском одеянии, часто с венцом или шапкой на голове. Главный атрибут иконографии — крест в правой руке, символизирующий её миссию просвещения народа светом Христовой веры. В левой руке она обычно держит изображение храма.

Что можно и что нельзя делать в день княгини Ольги

Считается, что в дни памяти святых стоит вести себя определенным образом.

Так, можно молиться, помогать страждущим, жертвовать на храм. Кроме того, хорошо бы собрать близких за столом, завершить полевые работы, а также проявлять скромность и благодарность.

Что нельзя делать Нельзя Почему Последствия Поведение Ссориться, сквернословить День святой – время мира Затяжные конфликты в семье Финансы Занимать и одалживать деньги Долгая полоса безденежья Семья Играть свадьбу Неблагоприятный день для брака Несчастный союз Труд Лениться и отлынивать Народное название "Ольга Страдница" Голод в селении Хвастаться достижениями Грех гордыни Потеря удачи

Народные приметы и поверья

В старину существовало множество примет, связанных с днем святой Ольги. Например, если с деревьев вдруг начали падать желтые листья, значит осень наступит рано. Всплывающие на поверхность водоемов пиявки – явный признак, что скоро поднимется сильный ветер. А большое количество пчел на лугу – к солнечному дню.

В праздник никого не удручало и обилие комаров, поскольку это означало, что в лесу будет много ягод. А жара в день святой Ольги сулила хороший урожай зерновых.

На Ольгу Сеногнойку часто льют дожди, выпадает обильная роса, туманные дни.

Народные приметы 24 июля Примета Толкование Падают желтые листья Скоро наступит осень Всплыли пиявки в водоемах Поднимается сильный ветер Много пчел на лугу День будет солнечным Много комаров К урожаю лесных ягод Жара в этот день Хороший урожай зерновых Сильная влажность днём Сено может сгнить (отсюда "Сеногнойка") Безоблачное небо вечером Тёплое продолжение лета

© Public domain Репродукция иконы святой княгини Ольги © Public domain Репродукция иконы святой княгини Ольги

Вопросы и ответы

Когда день святой Ольги в 2026 году?

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги в 2026 году отмечается 24 июля (по новому стилю), это пятница. Дата неизменна и приходится на день кончины княгини в 969 году (11 июля по юлианскому календарю).

Какого числа день княгини Ольги по церковному календарю?

Основной день памяти — 24 июля. Кроме того, имя княгини Ольги поминается в Соборе Псковских святых (Неделя третья по Пятидесятнице, в 2026 году — 29 июня) и в Соборе Волынских святых 23 октября.

Почему княгиня Ольга названа равноапостольной?

Равноапостольной называют святых, которые при жизни прославились проповедью христианской веры и обращением людей в неё. Княгиня Ольга первой из правителей Руси приняла крещение в 955 году и подготовила почву для Крещения Руси князем Владимиром, поэтому удостоена этого высокого звания вместе с шестью другими женщинами в истории Церкви, включая Марию Магдалину.

О чём молятся святой равноапостольной княгине Ольге?

Святой Ольге молятся о мудрости в принятии решений, защите семьи и государства, укреплении веры, помощи вдовам и новообращённым христианам, а также об охране сыновей-военнослужащих. Княгиня считается покровительницей вдов и матерей.

Когда у Ольги именины по православному календарю?

Главные именины Ольги по церковному календарю — 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги Киевской. Кроме того, имя Ольга поминается и в другие даты: 10 февраля (Ольга Евдокимова), 6 марта, 14 июня и другие — всего около 6 раз в год.