День судебного пристава в России

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – День судебного пристава, установленный указом президента РФ от 8 сентября 2009 года "Об установлении Дня судебного пристава".

Исторические предпосылки появления судебных приставов

1 ноября (19 октября по старому стилю) 1865 года в соответствии с положением, подписанным в этот день императором Александром II, был окончательно определен статус судебных приставов в России. Положение устанавливало очередность введения судебных уставов, утвержденных 3 декабря (20 ноября по старому стилю) 1864 года.

Потребность в решительных действиях с целью взимания долга и предотвращения недобросовестного поведения заемщиков возникла в глубокой древности. Но как таковой институт принудительного исполнения в России складывался постепенно, его совершенствование шло параллельно с развитием правовой системы и зависело от многих экономических, политических и социальных процессов.

Изначально под словом "пристав" не подразумевали какую-либо определенную должность, скорее, так называли исполнителя различных судебных обязанностей. Первые упоминания о судебных приставах присутствуют в судных грамотах Пскова и Новгорода, датированных XIII-XV веками. В документах Московского государства упоминание о судебных приставах встречается в Судебниках 1497, 1550 годов.

В XVI-XVII веках сформировалась единая общероссийская судебная система, была проведена глобальная систематизация нормативно-правовых документов. В этот период правовой статус судебных приставов получил конкретизацию, и функции приставов были закреплены законодательно.

В XVIII веке должность и функции судебного пристава были упразднены, и судебно-вспомогательные функции перешли в ведение полиции. В 1782 году в городах была введена должность полицейского пристава – частный (участковый) или городской пристав, а в сельской местности с 1873 года появились становые приставы.

В 1864 году, благодаря судебной реформе Александра II, институт судебных приставов был восстановлен в качестве неотъемлемого структурного подразделения суда. Правовой статус и компетенции судебного пристава были законодательно регламентированы. Судебные приставы состояли при мировых судьях, окружных судах и мировых съездах, и деятельность приставов была строго подконтрольна соответствующим судебным ведомствам. В отношении кандидатов на должность судебного пристава действовал определенный перечень требований и цензов. Эту должность не могли занять иностранцы, лица, не достигшие 21 года, лица, подвергшиеся судебным приговорам или состоящие под следствием. Большое внимание уделялось морально-нравственным качествам кандидата. Если при исполнении судебных постановлений судебному приставу оказывалось сопротивление, виновные лица несли суровое наказание.

Была предусмотрена дисциплинарная, гражданская и уголовная ответственность судебного пристава в случае ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей, которыми в тот период являлись сопровождение присяжного заседателя при выходе из зала суда, допуск публики на судебное заседание по билетам, количество которых определялось председателем суда (выдавались они также судебным приставом). Перед началом заседания пристав докладывал председательствующему о готовности, а после командовал: "Всем встать". Кроме того, судебный пристав должен был докладывать председателю суда об избранном взыскателем способе исполнения, вести особый журнал, куда записывал все свои действия по исполнению решений.

Судебные приставы приступали к исполнению своих обязанностей только после удостоверения их в "благонадежной нравственности" и способностях кандидата к государственной службе.

Принятый на должность пристава давал присягу, после чего получал печать, особый знак и свидетельство с указанием местности, назначенной ему для жительства.

Упразднение института приставов после революции 1917 года

Институт судебных приставов просуществовал до начала ХХ века и был упразднен декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 года одновременно с ликвидацией прежней судебной системы. Для реализации исполнений судебных решений был учрежден институт судебных исполнителей. А функции по поддержанию порядка в зале суда и принудительной доставки в суд участников возлагались на сотрудников советской милиции. Судебные исполнители состояли в штатах судов и в своей деятельности подчинялись непосредственно суду.

С распадом СССР ситуация фактически не изменилась. Закон РСФСР "О милиции", принятый 18 апреля 1991 года, к обязанностям милиции общественной безопасности отнес исполнение в пределах своей компетенции определений судов и постановлений судей о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, оказание содействия судебным органам в производстве отдельных процессуальных действий.

Возрождение службы судебных приставов в современной России

Возрождение службы судебных приставов началось с 1997 года , когда были приняты два федеральных закона – "О судебных приставах" и "Об исполнительном производстве", которые явились законодательной основой для организации самостоятельного института судебных приставов. Поэтому до 2009 года, 6 ноября (день вступления в силу этих законов) считался днем образования службы судебных приставов в Российской Федерации.

Потребности в изменении законодательства об исполнительном производстве обусловили разработку и принятие в 2007 году нового Федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которому судебные приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов. На них возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц; исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов.

В 2022 году силами судебных приставов обеспечено охраной более трех тысяч зданий (помещений) федеральных судов и около 2,9 тысячи зданий судебных участков мировых судей, осуществлено 290,6 тысячи приводов лиц, уклонявшихся от явки по вызову суда.

При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными приставами задержано 8,9 тысячи лиц, в том числе 819 лиц, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В 2022 году в ФССП России для принудительного исполнения поступило 78,9 миллиона исполнительных документов, а всего на исполнении у судебных приставов находилось 131,5 миллиона исполнительных производств, из них 68,7 миллиона (52,3%) составили судебные акты. В результате этого в среднем на исполнении у одного судебного пристава-исполнителя в 2022 году находилось 5,6 тысячи исполнительных производств.

В рамках исполнительного розыска в 2022 году установлено местонахождение 67,3 тысячи должников, из них 41,4 тысячи – по исполнительным документам о взыскании алиментов. Разыскан 151 ребенок. В рамках 9,8 тысячи исполнительных производств детям-сиротам предоставлены жилые помещения.

В 2022 году в производстве дознавателей ФССП России находилось около 65 тысяч уголовных дел. Окончено расследованием 54,4 тысячи уголовных дел, из них в суд с обвинительным актом направлено 53,5 тысячи дел.

В рамках исполнительных производств, по которым применялись меры административной юрисдикции и уголовно-правового характера, дополнительно взыскано более 1,5 миллиарда рублей, в том числе почти 900 миллионов рублей алиментных платежей, около 224 миллионов рублей кредиторской задолженности, свыше 156 миллионов рублей в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 20 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями в пользу различных категорий взыскателей в 2022 году, составила почти 1,1 триллион рублей, из них 142,9 миллиарда рублей в пользу физических лиц, 552,2 миллиарда рублей в пользу юридических лиц. При этом в бюджетную систему Российской Федерации перечислено 412,8 миллиарда рублей, что на 86,2 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году.