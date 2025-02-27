День Сил специальных операций в 2026 году: дата, история, традиции

МОСКВА — РИА Новости. Подразделения специального назначения, входящие в состав российской армии, демонстрируют высочайший уровень профессионализма при выполнении задач государственной важности. Какого числа отмечается день Сил специальных операций в 2026 году, дата и история появления праздника, интересные факты — в материале РИА Новости.

Какого числа отмечается День Сил специальных операций в 2026 году

День Сил специальных операций ежегодно отмечается 27 февраля.

Что такое Силы специальных операций (ССО) ВС РФ

Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации представляют собой относительно молодое, но чрезвычайно значимое формирование в составе армии. Создание Сил специальных операций означало появление у России нового — мощного и эффективного — инструмента защиты национальных интересов, состоящего из небольших воинских контингентов, решающих конкретные боевые задачи без лишних людских потерь.

"Это специально обученная мобильная армейская группировка, оснащенная всей необходимой техникой для достижения поставленных целей и наилучшим образом экипированная. Она существует для выполнения особых задач и находится в состоянии постоянной боевой готовности к немедленным действиям, ориентированным на защиту интересов России и в мирное, и в военное время. Проводимые операции в абсолютном большинстве случаев имеют секретный характер и находятся под непосредственным управлением высшего руководства Вооруженными силами и лично Верховного главнокомандующего", — рассказал РИА Новости Сергей Оськин, заместитель заведующего кафедрой общественных наук Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук.

Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в армии по контракту. Они проходят всестороннюю специализированную подготовку в ходе постоянных тренировок, учатся мастерски владеть современным вооружением и военной техникой, решительно и профессионально действовать в нестандартных ситуациях.

"Основное предназначение ССО заключается в выполнении специфических задач, к которым относятся те, что требуют особой подготовки, нестандартного мышления и готовности действовать в условиях, когда применение обычных воинских формирований невозможно или нецелесообразно. Структура данного рода войск включает разведывательные, диверсионные и антитеррористические подразделения, личный состав которых проходит многоступенчатый отбор и непрерывную подготовку", — поясняет Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

В отличие от существующих малочисленных подразделений спецназа, таких как "Альфа" или "Вымпел", Силы специальных операций являются полноценными армейскими подразделениями, состоящими из профессионалов такого же высочайшего уровня. Их девиз – "Лучше быть, чем казаться". Сегодня в состав российских Сил специальных операций входят не только сухопутные, но также воздушные и морские подразделения.

История праздника

Официально о создании российских Сил специальных операций было объявлено в марте 2013 года.

« "Формирование Сил специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации началось еще в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных сил, проведение которой стартовало вскоре после выступления президента России В. В. Путина на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года о необходимости перехода от однополярного мира к многополярному, — поясняет Сергей Оськин. — Тогда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций под командованием полковника О. В. Мартьянова, подчиненное лично начальнику Генерального штаба ВС РФ".

Праздник был установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года "Об установлении Дня сил специальных операций" и ежегодно отмечается в одну и ту же дату – 27 февраля, которая имеет важное историческое значение для нашей страны. По словам эксперта, в ночь на 27 февраля 2014 года российские Силы специальных операций, которыми тогда командовал генерал-лейтенант А. Г. Дюмин, единовременно блокировали в Крыму все части Вооруженных сил Украины в местах их дислокации и в течение нескольких часов поставили под свой контроль все стратегические объекты полуострова без человеческих жертв и практически без единого выстрела, не дав тогдашнему украинскому руководству, получившему власть в результате государственного переворота, подавить "Крымскую весну".

"Еще до "Крымской весны" российские Силы специальных операций занимались обеспечением безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 года, а впоследствии проводили антитеррористические операции в Сирии и в других точках земного шара", — отмечает эксперт.

За время существования Сил специальных операций за проявленные мужество и героизм государственных наград удостоены свыше 3000 военнослужащих.

Традиции и мероприятия ко дню ССО

День Сил спецопераций отмечают ветераны и действующие участники специальных военных операций. По словам Надежды Капустиной, традиции празднования включают торжественные построения, вручение государственных наград и ведомственных знаков отличия. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов подразделений специального назначения, передающих бесценный опыт молодому поколению бойцов.

"Показательные выступления, демонстрирующие навыки рукопашного боя, парашютной подготовки и тактические приёмы, традиционно привлекают внимание общественности и способствуют популяризации военной службы среди молодежи", — говорит эксперт.

Поздравления

Поздравления в адрес военнослужащих ССО поступают от высшего командования, представителей органов государственной власти и общественных организаций, а также родных и друзей.

"Уважаемые бойцы и ветераны Сил специальных операций! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Ваша служба требует исключительного мужества, профессионализма и преданности Родине. Благодарим вас за обеспечение безопасности и защиту интересов нашей страны!"

"С Днем Сил специальных операций! Пусть ваша служба будет успешной, а возвращение домой — всегда радостным. Здоровья, силы духа и надежного плеча боевого товарища рядом!"

Подарки

Подарки, в основном, носят практический характер (качественное снаряжение, специализированная литература, памятные знаки с символикой подразделений). Можно подарить:

предметы тактического снаряжения: ножи, фонари;

термос или термокружку;

комплект термобелья или теплые носки для длительных переходов;

персонализированный жетон или браслет;

именную флягу с гравировкой или символикой подразделения.

Интересные факты

Сергей Оськин рассказывает, что люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, которые очень вежливо вели себя по отношению к местному населению и впоследствии названные президентом В.В. Путиным "вежливыми людьми", полмесяца спустя, 16 марта 2014 года обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан при проведении референдума о статусе Крыма и города Севастополя как самостоятельной административной единицы. Поэтому неформально дату 27 февраля стали называть "Днем вежливых людей".

« "Именно бойцы Сил специальных операций обеспечили безопасность крымчан, предотвратили кровопролитие и войну на крымской земле, которую готовились развязать украинские нацисты. О подвиге наших воинов напоминает памятник "вежливым людям" в центре Симферополя, и там постоянно находятся живые цветы", — говорит эксперт.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Мужчина оставляет цветы у памятника Вежливым людям во время мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в сквере Республики в Симферополе © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Мужчина оставляет цветы у памятника Вежливым людям во время мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в сквере Республики в Симферополе