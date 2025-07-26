День работника торговли в России

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года . В 2025 году праздник отмечается 26 июля.

В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.

Торговля является одним из самых мощных факторов экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из ключевых доноров ВВП и налоговых поступлений. Кроме того, торговые сети являются фактором, обеспечивающим важнейший элемент продовольственной безопасности – экономическую и физическую доступность населению продовольственных и непродовольственных товаров.

По данным Росстата за 2024 год , в структуре ВВП России оптовая и розничная торговля (включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) заняла 2-е место после обрабатывающих производств (13,1% в текущих ценах).

По данным Росстата, на 31 декабря 2024 года в России было свыше 895 тысяч магазинов.

Наибольшее их количество находится в Центральном (почти 237 тысяч), Приволжском (почти 170 тысяч) и Южном (почти 131 тысяча) федеральных округах. Из регионов лидируют Москва (59,6 тысячи), Краснодарский край (52 тысячи), Московская область (51,5 тысячи), Ростовская область (37,3 тысячи), Башкортостан (24,1 тысячи).

Общая площадь торговых залов – чуть более 140 миллионов квадратных метров.

лидерах – Центральный (42,5 миллиона квадратных метров), Приволжский (30,8 миллионов квадратных метров), Сибирский (16,3 миллионов квадратных метров) федеральные округа.

По данным Минэкономразвития (май, 2024), из зарегистрированных в России 6,56 миллиона малых и средних предприятий – 38,2% заняты в розничной и оптовой торговле.

Согласно исследованию системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", на начало 2025 года из более чем 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей 338 тысяч занимались электронной, а 134 тысячи – розничной торговлей.

В 2024 году по данным Росстата оборот розничной торговли составил 55,5 триллиона рублей, или 107,2% к 2023 году. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в 2024 году составила 47,6%, непродовольственных товаров – 52,4% (в 2023 году – 47,8% и 52,2% соответственно).

На 96,2% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка.

По итогам января-мая 2025 года , оборот розничной торговли составил 23,9 триллиона рублей, или 102,3% относительно того же периода 2024 года.

Онлайн-торговля продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих сфер экономики.

В 2024 году по данным Ассоциации компаний интернет-торговли этот рынок вырос на 41%, его объем достиг девяти триллионов рублей. Из всей суммы 97% – это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиардов рублей). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России по итогам года составила 16,2%

Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно она является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей.

Малые торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей.

Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.

Итоги 2024 года показали устойчивый рост потребления товаров и услуг. Розничная торговля вышла на высокий уровень саморегулирования, успешно преодолев возникшие трудности логистики, сдерживая рост цен на продовольственные товары.

По итогам 2024 года было введено 397 тысяч квадратных метров качественной торговой недвижимости, что стало рекордным показателем с 2021 года. По прогнозам аналитиков, в 2025 году рынок пополнится более чем 600 тысячами квадратных метров новых торговых площадей — на 55% больше , чем в текущем году.