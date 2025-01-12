День работника прокуратуры в России

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января . Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.

Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

Основание российской прокуратуры

Петр I, создавая прокуратуру, поставил задачу "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. В соответствии с указом от 29 января (18 января по старому стилю) 1722 года "Об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей" прокуратура была поставлена над фискальными органами. Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского.

В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала Сенат: в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти.

При реформе государственного управления, предпринятой Александром I, с 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного министерства юстиции, а министр юстиции по должности стал генерал-прокурором. В таком виде эта должность просуществовала до февраля 1917 года, после чего была упразднена.

Советский этап: реорганизация и новые функции

28 мая 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял первое "Положение о прокурорском надзоре", согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.

В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия – право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.

В июне 1933 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) Союза ССР было принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР. Утвержденное в декабре 1933 года "Положение о Прокуратуре Союза ССР" определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945), согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года "О военном положении", работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад.

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял закон "О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР". Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Горшенин.

В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт "Положение о прокурорском надзоре в СССР", который возлагал на Генерального прокурора СССР высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

После принятия в 1977 году новой Конституции СССР на ее основе был разработан Закон о Прокуратуре СССР, утвержденный в ноябре 1979 года. К основным направлениям деятельности прокуратуры были отнесены: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление и пр.

Прокуратура России после 1991 года

17 января 1992 года, после распада СССР, был принят новый федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с последующими изменениями). В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.

В принятом законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, иным стало содержание прокурорского надзора.

В результате преобразований прокуратура России структурно и функционально окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

В числе приоритетных направлений ее деятельности остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. В настоящее время органы прокуратуры придают большое значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности в правоприменительной практике.

Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры.

С января 2020 года должность Генерального прокурора Российской Федерации занимает Игорь Краснов.

В соответствии с указом президента РФ от 7 ноября 2022 года, штатная численность органов прокуратуры составляет 54198 сотрудников, в том числе 3583 человека – штатная численность органов военной прокуратуры. Из них 2418 человек – военнослужащие и 1165 человек – гражданский персонал.