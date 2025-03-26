День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Впервые он отмечался в 2008 году.
Ранее дни работников культуры отмечались в разных регионах в различное время. За придание этому празднику государственного статуса весной 2007 года выступил занимавший тогда пост министра культуры Александр Соколов.
Роль культуры в обществе
Культура России складывалась на протяжении веков, соединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Это общенациональное достояние несет в себе мощный созидательный и гуманистический заряд, является одним из факторов развития общества.
Известно, что именно культура формирует самосознание целых поколений и является, по словам академика Лихачева, "главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни". Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск.
Культура – это ориентир, основа и пространство всей жизни. В культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей – особая, благородная и ответственная миссия.
Благодаря работникам культуры миллионы людей получают возможность слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим искусством, любоваться уникальными произведениями живописи и скульптуры.
В День работника культуры свой профессиональный праздник отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов.
Культурные проекты и инициативы
Правительство РФ уделяет приоритетное внимание развитию культуры и искусства. Благодаря реализации национального проекта "Культура" в разных регионах страны открываются новые театры, музеи, кинозалы, модельные библиотеки, переоснащаются детские школы искусств и колледжи. Успешно реализуется программа "Пушкинская карта", которая делает более доступными для молодежи культурные мероприятия и произведения искусства. Проект "Цифровая культура" позволяет миллионам граждан, которые живут в небольших городах и поселках, посещать онлайн-концерты и известные музеи, смотреть театральные постановки, слушать лекции.
В России в настоящее время действует свыше 600 театров – исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных, чуть менее трех тысяч музеев, свыше 41 тысячи библиотек, почти 2 300 кинотеатров (свыше 5 800 залов).
В 2023 году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Большой популярностью пользуются отечественные кинокартины: около 90 миллионов человек пришли в кинозалы в 2023 году, а в первую неделю 2024 года – свыше 14 миллионов человек. Проектом "Пушкинская карта" пользуется почти 10 миллионов ребят.
Награды и премии в сфере культуры
Премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2023 года присуждены художнику Алексею Крюкову, заместителю директора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени К.Б. Ондара Менги Ондар и виолончелисту Александру Рамму.
Премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года удостоены президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход" Николай Диденко, директор Рязанского государственного областного театра кукол Константин Кириллов, а также исполняющая обязанности ректора Московской государственной академии хореографии Марина Леонова.
С 2005 года также ежегодно присуждаются премии правительства РФ в области культуры.
Начиная с 2022 года вручается семь премий правительства РФ в области культуры.
Лауреатами премии правительства РФ в области культуры за 2023 год стали художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, директор центрального театра кукол имени С.В. Образцова" Елена Булукова, генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков, директор Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, директор Республиканского дома народного творчества Мариян Мугадова и другие деятели.
Ежегодно государственные награды деятелям культуры вручает министр культуры РФ.
5 апреля 2023 года в Большом театре министр культуры РФ Ольга Любимова вручила 37 наград, которых были удостоены педагоги, руководители творческих коллективов и руководители учреждений, артисты, режиссеры, музейные, театральные деятели, художники, архитекторы и писатели. В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена художественный руководитель-директор ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. Ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоены профессор кафедры Российского института театрального искусства - ГИТИС Ирина Промптова, профессор кафедры Российского института театрального искусства - ГИТИС Ольга Тарасова, ордена Почета – репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Сергей Аникин, профессор кафедры Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Бондурянский, председатель совета директоров "А сериал" Александр Шенкман и другие деятели культуры.
С 2024 года будет вручаться Национальная премия в области музейного дела им. Д. С. Лихачева. Ее цель – поощрение профессионалов, творческих коллективов и институций, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышение общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, привлечение общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы РФ и перспективам ее развития.
