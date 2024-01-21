День инженерных войск России

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

Инженерные войска – специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения боевых действий, требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов. Организационно они состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

Во время боевых действий инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений (противотанковых рвов, эскарпов (противотанковое земляное заграждение), контрэскарпов, надолбов и т.п.); разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.

Необходимость в военно-инженерных войсках возникла еще в древности – сначала для оборудования несложных полевых укреплений, затем крепостей и выполнения других инженерных задач. Датой создания инженерных войск в России принято считать 21 января (10 января по старому стилю) 1701 года, когда Петр I издал указ о создании первой инженерной школы. В том же году 25 мая (14 мая по старому стилю) им был подписан указ о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

По мере развития военного дела создавались новые подразделения инженерных войск. На рубеже XIX-XX веков инженерные войска рассматривались как технический род войск. В разное время в их состав входили железнодорожные и электротехнические батальоны, телеграфные роты, воздухоплавательные отделения, автомобильные отряды и подразделения броневых сил, которые в последующем выделились в самостоятельные виды и рода войск.

Инженерные войска составляли в то время 2-2,5% от общей численности русской армии.

Воины инженерных войск России принимали участие во всех сражениях по защите Родины: Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854-1855), в годы русско-японской войны (1904-1905), Первой мировой войны (1914-1918).

В СССР инженерные войска создавались в ходе организации Красной армии. Военная реформа 1924-1925 годов, а также техническое перевооружение частей и соединений Красной армии позволили организационно и технически укрепить инженерные войска, оснастить их новой инженерной техникой. Высокий профессионализм показали воины инженерных частей в ходе конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году, в боях у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году, в ходе войны с Финляндией в 1939-1940 годах.

В начале 1940-х годов инженерные войска выполнили большой объем работ по строительству оборонительных укреплений.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) они устраивали заграждения и разрушения на путях наступления ударных группировок противника, оборудовали оборонительные рубежи, вели инженерную разведку, проделывали проходы в заграждениях противника, обеспечивали форсирование водных рубежей, подготовку путей для выдвижения и маневра войск, закрепление захваченных рубежей и др. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, 655 воинов инженерных войск были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы; шесть инженерных бригад, 190 инженерных, саперных и понтонных батальонов и пять отдельных рот получили звание гвардейских.

В послевоенные годы инженерным войскам наряду с совершенствованием боевого мастерства пришлось восстанавливать многие объекты народного хозяйства, в том числе ДнепроГЭС, вести крупномасштабные работы по разминированию местности не только на территории нашей страны, но и ряда других государств.

В дальнейшем личному составу инженерных войск пришлось ликвидировать последствия стихийных бедствий на Днепре и Амуре, Карпатах и Закавказье, Карелии и Каспии, Сахалине и Камчатке, участвовать в борьбе с пожарами в Центрально-Европейской части России. Значительный вклад воины инженерных войск внесли в освоение рисовых полей в Средней Азии и на Кубани, строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Они принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении в декабре 1988 года, в оказании интернациональной помощи Республике Афганистан.

В настоящее время российские инженерные войска выполняют наиболее сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Важная роль инженерных войск в обеспечении военной безопасности и обороноспособности государства подтверждается их успешными действиями в ходе вооруженных конфликтов на территориях Таджикистана, Приднестровья, Северной Осетии, Абхазии, Чеченской Республики, при проведении операции по принуждению Грузии к миру, а также выполнения миротворческих миссий в Боснии и Герцеговине, Косово.

Они ежегодно выполняются задачи по разминированию и очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Подразделения, части и соединения инженерных войск наравне с формированиями других видов и родов войск с первых дней принимают участие в специальной военной операции.

Военные инженеры эффективно решают все задачи инженерного обеспечения. Наиболее востребованными является разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды.

Отряды Международного противоминного центра в первую очередь привлекаются к разминированию социально значимых объектов, таких как теплоэлектростанции, линии электропередачи, тепло- и газоснабжения, предприятий, жилого сектора, морского побережья и пахотных земель.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск. Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация насчитывает 75 типов средств.

В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.

Предприятиями промышленности в инженерные войска поставляются современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий, в том числе роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Кроме того, в войска поставляются современные досмотровые робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера".

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил России – генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

Материал подготовлен на основе информации открытых источников