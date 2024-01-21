Рейтинг@Mail.ru
01:07 21.01.2024 (обновлено: 15:04 24.10.2025)
День инженерных войск России
21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31... РИА Новости, 24.10.2025
День инженерных войск России

День инженерных войск России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий инженерно-штурмового подразделения отдельного инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО)
Военнослужащий инженерно-штурмового подразделения отдельного инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Военнослужащий инженерно-штурмового подразделения отдельного инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО)
Читать ria.ru в
Дзен
21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.
Инженерные войска – специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения боевых действий, требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов. Организационно они состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.
Во время боевых действий инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений (противотанковых рвов, эскарпов (противотанковое земляное заграждение), контрэскарпов, надолбов и т.п.); разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.
Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.
В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.
Необходимость в военно-инженерных войсках возникла еще в древности – сначала для оборудования несложных полевых укреплений, затем крепостей и выполнения других инженерных задач. Датой создания инженерных войск в России принято считать 21 января (10 января по старому стилю) 1701 года, когда Петр I издал указ о создании первой инженерной школы. В том же году 25 мая (14 мая по старому стилю) им был подписан указ о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.
По мере развития военного дела создавались новые подразделения инженерных войск. На рубеже XIX-XX веков инженерные войска рассматривались как технический род войск. В разное время в их состав входили железнодорожные и электротехнические батальоны, телеграфные роты, воздухоплавательные отделения, автомобильные отряды и подразделения броневых сил, которые в последующем выделились в самостоятельные виды и рода войск.
Инженерные войска составляли в то время 2-2,5% от общей численности русской армии.
Воины инженерных войск России принимали участие во всех сражениях по защите Родины: Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854-1855), в годы русско-японской войны (1904-1905), Первой мировой войны (1914-1918).
В СССР инженерные войска создавались в ходе организации Красной армии. Военная реформа 1924-1925 годов, а также техническое перевооружение частей и соединений Красной армии позволили организационно и технически укрепить инженерные войска, оснастить их новой инженерной техникой. Высокий профессионализм показали воины инженерных частей в ходе конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году, в боях у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году, в ходе войны с Финляндией в 1939-1940 годах.
В начале 1940-х годов инженерные войска выполнили большой объем работ по строительству оборонительных укреплений.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) они устраивали заграждения и разрушения на путях наступления ударных группировок противника, оборудовали оборонительные рубежи, вели инженерную разведку, проделывали проходы в заграждениях противника, обеспечивали форсирование водных рубежей, подготовку путей для выдвижения и маневра войск, закрепление захваченных рубежей и др. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, 655 воинов инженерных войск были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы; шесть инженерных бригад, 190 инженерных, саперных и понтонных батальонов и пять отдельных рот получили звание гвардейских.
В послевоенные годы инженерным войскам наряду с совершенствованием боевого мастерства пришлось восстанавливать многие объекты народного хозяйства, в том числе ДнепроГЭС, вести крупномасштабные работы по разминированию местности не только на территории нашей страны, но и ряда других государств.
В дальнейшем личному составу инженерных войск пришлось ликвидировать последствия стихийных бедствий на Днепре и Амуре, Карпатах и Закавказье, Карелии и Каспии, Сахалине и Камчатке, участвовать в борьбе с пожарами в Центрально-Европейской части России. Значительный вклад воины инженерных войск внесли в освоение рисовых полей в Средней Азии и на Кубани, строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Они принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении в декабре 1988 года, в оказании интернациональной помощи Республике Афганистан.
В настоящее время российские инженерные войска выполняют наиболее сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.
Важная роль инженерных войск в обеспечении военной безопасности и обороноспособности государства подтверждается их успешными действиями в ходе вооруженных конфликтов на территориях Таджикистана, Приднестровья, Северной Осетии, Абхазии, Чеченской Республики, при проведении операции по принуждению Грузии к миру, а также выполнения миротворческих миссий в Боснии и Герцеговине, Косово.
Они ежегодно выполняются задачи по разминированию и очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Подразделения, части и соединения инженерных войск наравне с формированиями других видов и родов войск с первых дней принимают участие в специальной военной операции.
Военные инженеры эффективно решают все задачи инженерного обеспечения. Наиболее востребованными является разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды.
Отряды Международного противоминного центра в первую очередь привлекаются к разминированию социально значимых объектов, таких как теплоэлектростанции, линии электропередачи, тепло- и газоснабжения, предприятий, жилого сектора, морского побережья и пахотных земель.
Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск. Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация насчитывает 75 типов средств.
В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.
Предприятиями промышленности в инженерные войска поставляются современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий, в том числе роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Кроме того, в войска поставляются современные досмотровые робототехнические комплексы "Скарабей" и "Сфера".
Начальник инженерных войск Вооруженных Сил России – генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)
 
