День Черноморского флота России

Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны.

Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).

Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

История зарождения и становления Черноморского флота ведет свое начало со второй половины ХVIII века, когда Россия добилась крупных успехов в борьбе за выход к морям и утвердилась на берегах Азовского и Черного морей. В 1773 году на Черном море успешно действовала созданная на основе Азовской флотилии Черноморская эскадра. Она базировалась в Керчи и двумя отрядами несла крейсерскую службу между Балаклавой, Феодосией и Суджук-Кале (ныне Новороссийск).

Эскадра состояла из маломерных судов, которые были не способны противостоять турецкому флоту в открытом море. В связи с этим 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1775 года был издан указ императрицы Екатерины II, в котором определялись основные направления строительства флота на Черном море. В 1778 году для строительства глубокосидящих морских судов и вывода их прямо в Черное море был основан город Херсон с верфью и портом. Он стал базой кораблестроения на Черном море.

В это время, несмотря на подписанный в 1774 году мирный договор , завершивший русско-турецкую войну (1768-1774) и зафиксировавший независимый статус Крымского ханства, между Россией и Турцией развернулась сложная дипломатическая борьба за Крым. В результате напряженной дипломатической работы и всестороннего обоснования, подкрепленного решительными передвижениями российских войск, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской империи.

Для защиты отвоеванных у Турции земель и обеспечения судоходства на Черном море было решено создать сильный флот. В январе 1783 года командующим "флотом, заводимым на Черном и Азовском морях", был назначен вице-адмирал Федот Клокачев.

13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года под его командованием в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова, прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом (ЧФ), а дату входа сил Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту принято считать днем создания Черноморского флота.

Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года в торжественной обстановке были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес), а затем в соответствии с указом Екатерины II от 21 февраля (10 февраля по старому стилю) 1784 года был назван Севастополем ("Достойный город").



В XVIII-XIX веках ЧФ успешно действовал в войнах России с Турцией, Францией и другими государствами (победы при Фидониси, Калиакрии, Корфу, в Афонском и Синопском морских сражениях и другие). Черноморские моряки доблестно сражались во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов. В 1785 году был утвержден первый штат Черноморского флота.



К началу ХХ века Черноморский флот превратился в серьезную боевую силу на юге России. К осени 1917 года он насчитывал 177 боевых кораблей, имел транспортную флотилию. После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов Россия лишилась права иметь на Черном море военный флот. Лишь после отмены этих ограничений в 1871 году она приступила к созданию ЧФ по программе строительства парового броненосного флота.



Моряки Черноморского флота приняли активное участие в революционных событиях 1917 года, а с весны 1918 года участвовали в борьбе с наступающими силами германских войск. После оккупации Крыма и Севастополя ЧФ перебазировался в Новороссийск, где во избежание захвата немцами в июне 1918 года почти все корабли были затоплены. Шансы на восстановление флота появились только после освобождения Новороссийска и Крыма в 1920 году.

В мае 1920 года в составе Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ) были образованы Морские силы Черного и Азовского морей (с января 1935 года – вновь ЧФ). Началось восстановление ЧФ, усиление его за счет кораблей, переведенных с Балтики. В 1929-1937 годы он получил более 500 боевых кораблей различных классов, сотни боевых самолетов. Были созданы военно-воздушные силы (ВВС), береговая оборона и система противовоздушной обороны ЧФ.

В ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) ЧФ оборонял базы и побережье, защищал свои коммуникации, действовал на коммуникациях противника, наносил авиационные удары по его береговым объектам. Совместно с сухопутными войсками оборонял Одессу, Севастополь, Новороссийск, Туапсе, участвовал в битве за Кавказ, в Керченско-Феодосийской и Керченско-Эльтигенской десантных операциях. В последующем принимал участие в Новороссийско-Таманской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях. За годы войны флот провел 24 десантные операции, потопил 835 кораблей и судов противника, 539 повредил. За боевые заслуги 18 кораблям, частям и соединениям ЧФ было присвоено звание гвардейских, 228 воинам-черноморцам присвоено звание Героя Советского Союза.

В последующие годы, восстановив инфраструктуру, разрушенную войной, Черноморский флот выполнял задачи по защите южных рубежей страны. Корабли, подводные лодки и авиация флота выполняли задачи по несению боевой службы в различных районах Мирового океана. В 1965 году ЧФ был награжден орденом Красного Знамени.

После распада СССР с августа 1992 года ЧФ существовал как объединенный (РФ и Украины). Согласно двухсторонним соглашениям по ЧФ 1995 и 1997 годов на его основе были созданы ЧФ РФ и ВМС Украины с раздельным базированием, определен статус российского флота на территории Украины.

12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был вновь поднят исторический Андреевский флаг, под которым черноморцы возобновили участие сил в дальних походах не только в Средиземном море, но и в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В 2010 году Черноморский флот организационно вошел в состав Южного военного округа.

2 апреля 2014 года в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя президентом России был подписан Федеральный закон "О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины"

После этого началось обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск ЧФ. Были возрождены и сформированы заново ряд соединений и частей, начался процесс модернизации Черноморского флота. К 2017 году в его состав вошли более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта 636.3, обновился парк летательных аппаратов. Поэтапное обновление всех составляющих Черноморского флота продолжает осуществляться.

ЧФ обладает самодостаточной инфраструктурой базирования, которая постоянно развивается в связи с приходом на флот новых кораблей.

Все эти меры предпринимаются в целях эффективного выполнения задач черноморцами в своей операционной зоне ответственности, а также недопущения даже малейших угроз в адрес России на южном направлении.

С сентября 2015 года корабли ЧФ осуществляли поддержку с морских направлений российской авиационной группы, участвующей в проведении воздушной операции в Сирии.

С февраля 2022 года они привлечены к участию в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которую начала Россия. Корабли ЧФ отвечают за прикрытие района операции, сковывают действия противника, наносят удары по удаленным целям и т.д.

Командующий Черноморским флотом (с апреля 2024 года) – вице-адмирал Сергей Пинчук

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников