Чистый четверг 2025: история, традиции, обычаи и запреты

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Чистый четверг – это особый день Страстной недели. В этот период перед Пасхой верующие вспоминают совершение Иисусом Христом Тайной Вечери. О том, какого числа Чистый четверг в 2025 году, смысл, традиции и запреты праздничного дня – в материале РИА Новости.

Чистый четверг 2025

На самом деле, "Чистый четверг" – название сугубо народное. В церковном календаре этот день, как и остальные дни Страстной седмицы, именуется Великим. Однако слово "Чистый" тесно связано с церковной традицией.

В православной традиции этот день – один из важнейших на Страстной недели, во время которой христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Кроме того, в этот день на службе в храмах совершается чин омовения ног. По сути, этот обряд представляет собой воспроизведение одного из ярчайших эпизодов Евангелия.

Какого числа праздник

Дата Чистого четверга зависит от дня празднования Пасхи. Ежегодно главный праздник христианства выпадает на разные числа. Время его наступления рассчитывают по особому методу – пасхалии.

Согласно церковным канонам, празднование Пасхи приходится на первое воскресенье после первой весенней луны. А она, в свою очередь, должна быть строго после дня весеннего равноденствия.

Так, в 2025-м православные отметят Пасху 20 апреля. К слову, в один день с католиками что случается нечасто. Соответственно, Чистый четверг отметят за три дня до "праздника праздников" – 17 апреля.

История праздника

Согласно Евангелию, перед Тайной вечерей Иисус вместе со своими учениками должны были по иудейскому обычаю омыть себя, прежде чем сесть за трапезный стол. Эта обязанность зачастую возлагалась на слуг. Однако в случае с апостолами в этой роли выступил сам Христос

"Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною", – свидетельствует евангелист Иоанн.

© Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio Копия фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

Тем самым, гласит церковное вероучение, Христос проявил высшее смирение. И кроме того, показал верующим пример, которому должно следовать каждому христианину.

Из письменных источников известно, что уже в IV столетии верующие собирались в этот день на таинство причастия. Тогда же стали совершать особые службы.

В наши дни верующие обычно идут на литургию Василия Великого, во время которой вспоминается центральное событие Тайной вечери – установление таинства евхаристии. Согласно Евангелию, Христос преподал сначала ученикам хлеб, сказав: "приимите, ядите; сие есть Тело Мое". А затем взял чашу с вином со словами: "сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая".

"Я смотрю на руки, и в них течет кровь Христова", – рассуждал один из авторитетнейших подвижников X века Симеон Новый Богослов, комментируя эти строки.

В древности из-за этого таинства христиан даже обвиняли в каннибализме. Но, произнося "тело", поясняют священнослужители, имеется в виду не человеческая плоть, а соединение со Христом по существу.

Именно поэтому верующие стараются причаститься именно в Чистый четверг. Ведь евхаристия объединяет вокруг Христа его самых близких, самых верных учеников.

А вечером православные идут в церковь на еще одну особую службу – чтение "Двенадцати страстных Евангелий". Стоя с зажженными свечами, они слушают отрывки из Священного Писания о последних часах земной жизни Иисуса: о его аресте, суде, распятии и смерти.

Обряд омовения ног

Священнослужители в Чистый четверг проводят особый обряд омовения – по примеру того, как это сделал Иисус Христос перед Тайной вечерей. Обычно действо совершает архиерей, который омывает ноги 12 священникам.

Народные традиции и обряды

Одна из главных народных традиций Чистого четверга – обязательно помыться в бане. Так в старину на Руси готовились к встрече Пасхи.

Кроме того, крестьяне старались умыться колодезной водой до восхода солнца. Считалось, что такая вода обладает целебными свойствами именно в это время.

Также в этот день на Руси заканчивали красить яйца и печь куличи.

С праздником связано немало очистительных обрядов. Например, в Великий четверг в буквальном смысле выносили сор из избы – избавлялись от всего ненужного, что накопилось за год. В XIX веке крестьянки даже прятали подальше кружевные занавески, зеркала и украшения. Жилище в предпасхальные дни приобретало довольно аскетичный вид.

Наиболее распространенным ритуалом Страстного четверга было освящение соли. Обычно ее клали под храмовый престол. Однако Церковь считает этот обряд языческим пережитком и категорически запрещает его совершать.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Вопреки распространенному мнению, печь куличи и красить яйца нужно не в Чистый четверг, а раньше. А этот день лучше всего посвятить молитве – в храме или дома.

Зачастую верующие спрашивают: "Можно ли в Чистый четверг заниматься уборкой?". Духовенство рекомендуют сделать это накануне, либо в Великую субботу. А в Страстной четверток лучше отложить какие-либо домашние дела.

Другой "особо насущный" вопрос: можно ли стричься в Чистый четверг? Прямого запрета на это нет, однако священнослужители настоятельно рекомендуют предпочесть походу в парикмахерскую службу в храме.

Кроме того, в Чистый четверг не следует обижать кого-либо из родных, близких, знакомых и ссориться с ними. Священники призывают уделить время молитве и помощи страждущим.

© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool Папа римский Франциск во время омовения ног мигрантам в центре для беженцев в городе Кастельнуово-ди-Порто

Приметы

В старину в ночь с Чистого четверга на пятницу в избах зажигали "страстную" свечу. Считалось, что она убережет жилище от напастей и невзгод.

Для этого же некоторые крестьяне вешали на двери еловые или можжевеловые ветки. А также окропляли вход в дом святой водой.

По Великому четвергу также определяли, будет ли весь грядущий год в семье благополучие. Поэтому старались совершить все необходимые обряды.

Чистый четверг у католиков

Особое внимание уделяют Страстному четвергу и западные христиане. В Римско-католической церкви в этот день не служится месса. Вместо этого в храмах освящают миро – ароматическое масло, которым помазывают верующих во время конфирмации и монархов во время коронации.

Вечером четверга также совершается обряд омовения ног. В Ватикане его проводит папа римский.

В некоторых костелах также служат "Темную полунощницу" - ночную службу, во время которой вспоминается последняя беседа Иисуса с апостолами, его молитва в Гефсиманском саду, а также суд у Понтия Пилата.

Поздравления с Чистым четвергом

Каких-то особых поздравительных формул для Чистого четверга нет. Верующие просто говорят друг другу: "С праздником!". Либо: "С Великим четвергом!".

При этом есть немало поздравлений, которые верующие пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах. Например, таких: