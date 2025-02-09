Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 февраля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 09.02.2025 (обновлено: 14:05 20.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/9-fevralya-kakoy-prazdnik/
9 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 февраля в России и в мире по календарю
9 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
По календарю 9 февраля 2025 года в России и в мире отмечается несколько профессиональных, международных, православных и других праздников. Какой сегодня... РИА Новости, 20.10.2025
2025-02-09T06:00:00+03:00
2025-10-20T14:05:00+03:00
россия
василий жуковский
роман полански
ирина слуцкая
религиозные праздники
праздники
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998042309_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_b8b58aa3421fe88f846a643a6a1077a2.jpg
https://ria.ru/20250228/tserkovnyy-1914410309.html
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926333409.html
https://ria.ru/20230209/zhukovskiy-1850209436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998042309_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_622e2f6a9edd9295cdf312041e1336e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, василий жуковский, роман полански, ирина слуцкая, религиозные праздники, праздники, какой сегодня праздник
Россия, Василий Жуковский, Роман Полански, Ирина Слуцкая, Религиозные праздники, Праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

9 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / ozgurcankayaЧаепитие
Чаепитие - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / ozgurcankaya
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. По календарю 9 февраля 2025 года в России и в мире отмечается несколько профессиональных, международных, православных и других праздников. Какой сегодня праздник, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране этот день отмечен сразу несколькими важными, значимыми праздниками и событиями.

Профессиональный праздник

В первую очередь 9 февраля в России известен как День рождения гражданской авиации. Этот профессиональный праздник был закреплен за датой указом президента в 2013 году и тесно связан с историей появления гражданской авиации в нашей стране. Именно 9 февраля, но более ста лет назад (в 1923 году) было принято постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации", хотя первые перевозки пассажиров по воздуху осуществлялись уже с 1910 года (но из-за войны временно отошли на второй план).

Церковный праздник сегодня

В православном календаре 9 февраля почитается как день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Известно, что мощи Иоанна Златоуста были перенесены в Константинополь через три десятилетия после того, как он умер в изгнании в Команах. “Златоустом” был назван за великолепные проповеди, которые никого не оставляли равнодушным. Входит в число Вселенских святителей и учителей.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

С именем Иоанна Златоуста связан и народный праздник - Златоустьев огонь. В этот день особым образом полагалось растопить печь. Считалось, что если получится сделать это так, чтобы одновременно загорелись сразу все сложенные поленья, то в доме будет царить достаток и благополучие. Если человек страдал каким-либо недугом, то старался разместиться поближе к огню: люди верили, что таким образом можно исцелиться.
Не забывали в этот день обращать внимание и на погоду. Движущиеся против ветра облака предвещали снегопад, а если метель оставила после себя округлые сугробы, то грядущий урожай будет богатым. А вот оттепель могла указывать на то, что впереди еще ждут морозы.
Запрещалось ссориться, устраивать генеральную уборку, подбирать предметы на улице и долго любоваться своим отражением в зеркале.
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
День рождения гражданской авиации в России
9 февраля 2024, 06:57

Какой сегодня праздник в мире

В этот день жители многих стран мира с удовольствием отмечают вкусный праздник - Международный день пиццы. История блюд, напоминающих пиццу, насчитывает не одно столетие, однако в привычном нам виде пицца известна с 19 века. По самой популярной версии ее родиной считается Неаполь, а огромное количество современных вариаций этого блюда позволяет практически каждому выбрать себе кусочек по вкусу.
Еще один значимый повод для празднования в мировом календаре - это Международный день стоматолога, который также ежегодно приходится на 9 февраля. Это профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.
© Getty Images / Luis AlvarezСтоматологические инструменты
Стоматологические инструменты - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Luis Alvarez
Стоматологические инструменты
На 9 февраля в 2025 году выпадает и Всемирный день брака, который по традиции отмечается каждое второе воскресенье февраля с 1993 года, дабы напомнить о важности семьи.

Памятные даты в истории

1885 год - в Москве начала свою работу первая бесплатная библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.
1895 год - в американском штате Массачусетс была придумана новая командная игра с мячом, которая сегодня известна как волейбол.
1964 год - группа Beatles появилась в эфире "Шоу Эда Салливана". Этот день считается началом "битломании" в Америке.
1996 год - открыт радиоактивный химический элемент под номером 112 и назван “коперниций” в честь известного астронома.
Поэт Василий Жуковский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Биография Василия Жуковского
9 февраля 2023, 02:07

Кто родился 9 февраля из знаменитостей

В этот день на свет появились:
- поэт и один из родоначальников отечественного романтизма Василий Жуковский (1783 год).
- американская актриса Миа Фэрроу, исполнившая главную роль в фильме Романа Полански “Ребенок Розмари” (1945 год).
- российская фигуристка, неоднократная победительница чемпионатов мира и Европы, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая (1979 год)

Именины

В этот день именины отмечают Дмитрий, Петр и Иван.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиРоссияВасилий ЖуковскийРоман ПоланскиИрина СлуцкаяРелигиозные праздникиПраздникиКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала