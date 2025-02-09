9 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. По календарю 9 февраля 2025 года в России и в мире отмечается несколько профессиональных, международных, православных и других праздников. Какой сегодня праздник, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране этот день отмечен сразу несколькими важными, значимыми праздниками и событиями.

Профессиональный праздник

В первую очередь 9 февраля в России известен как День рождения гражданской авиации. Этот профессиональный праздник был закреплен за датой указом президента в 2013 году и тесно связан с историей появления гражданской авиации в нашей стране. Именно 9 февраля, но более ста лет назад (в 1923 году) было принято постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации", хотя первые перевозки пассажиров по воздуху осуществлялись уже с 1910 года (но из-за войны временно отошли на второй план).

Церковный праздник сегодня

В православном календаре 9 февраля почитается как день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Известно, что мощи Иоанна Златоуста были перенесены в Константинополь через три десятилетия после того, как он умер в изгнании в Команах. “Златоустом” был назван за великолепные проповеди, которые никого не оставляли равнодушным. Входит в число Вселенских святителей и учителей.

Народный праздник

С именем Иоанна Златоуста связан и народный праздник - Златоустьев огонь. В этот день особым образом полагалось растопить печь. Считалось, что если получится сделать это так, чтобы одновременно загорелись сразу все сложенные поленья, то в доме будет царить достаток и благополучие. Если человек страдал каким-либо недугом, то старался разместиться поближе к огню: люди верили, что таким образом можно исцелиться.

Не забывали в этот день обращать внимание и на погоду. Движущиеся против ветра облака предвещали снегопад, а если метель оставила после себя округлые сугробы, то грядущий урожай будет богатым. А вот оттепель могла указывать на то, что впереди еще ждут морозы.

Запрещалось ссориться, устраивать генеральную уборку, подбирать предметы на улице и долго любоваться своим отражением в зеркале.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день пиццы. История блюд, напоминающих пиццу, насчитывает не одно столетие, однако в привычном нам виде пицца известна с 19 века. По самой популярной версии ее родиной считается В этот день жители многих стран мира с удовольствием отмечают вкусный праздник -. История блюд, напоминающих пиццу, насчитывает не одно столетие, однако в привычном нам виде пицца известна с 19 века. По самой популярной версии ее родиной считается Неаполь , а огромное количество современных вариаций этого блюда позволяет практически каждому выбрать себе кусочек по вкусу.

Еще один значимый повод для празднования в мировом календаре - это Международный день стоматолога, который также ежегодно приходится на 9 февраля. Это профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

На 9 февраля в 2025 году выпадает и Всемирный день брака, который по традиции отмечается каждое второе воскресенье февраля с 1993 года, дабы напомнить о важности семьи.

Памятные даты в истории

1885 год - в Москве начала свою работу первая бесплатная библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.

1895 год - в американском штате Массачусетс была придумана новая командная игра с мячом, которая сегодня известна как волейбол.

1964 год - группа Beatles появилась в эфире "Шоу Эда Салливана". Этот день считается началом "битломании" в Америке

1996 год - открыт радиоактивный химический элемент под номером 112 и назван “коперниций” в честь известного астронома.

Кто родился 9 февраля из знаменитостей

В этот день на свет появились:

Василий Жуковский (1783 год). - поэт и один из родоначальников отечественного романтизма(1783 год).

Миа Фэрроу, исполнившая главную роль в фильме - американская актриса, исполнившая главную роль в фильме Романа Полански “Ребенок Розмари” (1945 год).

Ирина Слуцкая (1979 год) - российская фигуристка, неоднократная победительница чемпионатов мира и Европы, призер Олимпийских игр(1979 год)

