8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы в России и в мире приходится немало профессиональных, международных и других праздников. 8 февраля 2025 года отмечаются День российской науки, день рождения Дмитрия Менделеева, и Федоров день. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День российской науки. Эта дата была закреплена за ним в 1999 году соответствующим указом президента РФ, а поводом послужило основание Российской Академии наук (она была создана 8 февраля 1724 года). В этот день принято вспоминать великих ученых, которые внесли существенный вклад в развитие российской и мировой науки, вручать премии и награды молодым исследователям, проводить тематические конференции и другие мероприятия.

Помимо этого 8 февраля в России отмечается и такой неофициальный праздник как День зимней рыбалки.

Профессиональный праздник

8 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают военные специалисты, в чьи задачи входит изучение местности и составление карт для проведения будущих маневров. Речь, конечно, идет о Дне военного топографа, который отмечается в нашей стране с 2003 года.

Считается, что первая официальная структура этих специалистов была создана несколько столетий назад. 8 февраля 1812 года при императоре Александре I официально было принято Положение для военного топографического дела, а также создано Военно-топографическое депо.

Церковный праздник сегодня

День перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского. Родившись в Константинополе, Феодор получил хорошее образование, а после принятия иночества присоединился к обители Сакудион, в которой затем занял должность настоятеля. При императоре Константине VI был сослан, а вернувшись, принялся восстанавливать Студийский монастырь. Неоднократно подвергался наказаниям за веру. Свой земной путь закончил в городе Херсонесе, откуда его мощи через несколько лет были перенесены в Студийский монастырь.

Также на 8 февраля приходится день памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Супругам, жившим в V веке, выпало непростое испытание: корабль, на котором плыли их сыновья, потерпел крушение, братья выжили, но оказались надолго разлучены как с родителями, так и друг с другом. Семья вновь воссоединилась в Иерусалиме, куда Ксенофонт с Марией прибыли паломниками, а братья служили в монастырях, приняв иночество. Оставшуюся жизнь все они посвятили служению Богу.

В церковном календаре на эту дату также выпадают:

день памяти мучеников пресвитера Анании Финикийского и Петра, темничного стража, а вместе с ними семи воинов; день памяти преподобного Симеона Ветхого;

день памяти святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского (он приходился братом Феодору Студиту); день памяти мученика Иоанна Попова.

Народный праздник

В народном календаре 8 февраля носит название Федоров день или Федор-поминальник. На Руси верили, что в этот день умершие испытывают особенно сильную тоску по своим родственникам, а потому могут беспокоить живых. За них полагалось молиться, а также защищать дома, чтобы покойные не тревожили.

Гадали на Федоров день при помощи гороха, стараясь предсказать грядущую погоду. Если горошины звонко перекатывались по тарелке - быть морозам, если издают глухой звук - впереди жду тихие спокойные снегопады. Также считалось, что в этот день можно понять, какая весна ждет впереди. А большое количество звезд на небе предвещало, что лен в этом году уродится на славу.

По народным поверьям, в этот день лучше не оставаться в одиночестве и не оставлять на длительное время открытыми окна и двери.

Какой сегодня праздник в мире

В международном праздничном календаре этот день отмечен как:

День памяти юного героя-антифашиста , утвержденный Генассамблеей ООН в 1964 году.

, утвержденный Генассамблеей ООН в 1964 году. День словенской культуры (или День Прешерна).

Памятные даты в истории

1837 год - у Черной речки на краю Санкт-Петербурга Александр Пушкин сошелся на дуэли с Дантесом. От полученного ранения поэт вскоре скончался.

1919 год - в России был опубликован декрет "О введении счета времени по международной системе", которая условно делит всю поверхность Земли на 24 часовых пояса.

1929 год - в русском языке благодаря авиаконструктору Николаю Камову появилось новое слово - вертолет.

Кто родился 8 февраля из знаменитостей

В различные годы 8 февраля появились на свет:

химик и создатель Периодической системы химических элементов (1834 год); писатель, автор таких бестселлеров как “Фирма” и “Дело о пеликанах” Джон Гришэм (1955 год).

Именины