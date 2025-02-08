Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 февраля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 08.02.2025 (обновлено: 14:06 20.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/8-fevralya-kakoy-prazdnik/
8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 февраля в России и в мире по календарю
8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
На последний месяц зимы в России и в мире приходится немало профессиональных, международных и других праздников. 8 февраля 2025 года отмечаются День российской... РИА Новости, 20.10.2025
2025-02-08T06:00:00+03:00
2025-10-20T14:06:00+03:00
россия
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997961428_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_da53d2cf1c4046c256d0bf11ae77d54b.jpg
https://ria.ru/20250228/tserkovnyy-1914410309.html
https://ria.ru/20250207/nauka-1925633830.html
https://ria.ru/20070210/60498115.html
https://ria.ru/20240208/mendeleev-1925637415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997961428_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_d633efade657db25c48cb9a622e82b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

8 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / evgenyatamanenkoКакой сегодня праздник 8 февраля
Какой сегодня праздник 8 февраля - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Getty Images / evgenyatamanenko
Какой сегодня праздник 8 февраля
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. На последний месяц зимы в России и в мире приходится немало профессиональных, международных и других праздников. 8 февраля 2025 года отмечаются День российской науки, день рождения Дмитрия Менделеева, и Федоров день. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

8 февраля в России в первую очередь отмечается День российской науки. Эта дата была закреплена за ним в 1999 году соответствующим указом президента РФ, а поводом послужило основание Российской Академии наук (она была создана 8 февраля 1724 года). В этот день принято вспоминать великих ученых, которые внесли существенный вклад в развитие российской и мировой науки, вручать премии и награды молодым исследователям, проводить тематические конференции и другие мероприятия.
Помимо этого 8 февраля в России отмечается и такой неофициальный праздник как День зимней рыбалки.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Профессиональный праздник

8 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают военные специалисты, в чьи задачи входит изучение местности и составление карт для проведения будущих маневров. Речь, конечно, идет о Дне военного топографа, который отмечается в нашей стране с 2003 года.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий работает с электронным тахеометром
Военнослужащий работает с электронным тахеометром - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий работает с электронным тахеометром
Считается, что первая официальная структура этих специалистов была создана несколько столетий назад. 8 февраля 1812 года при императоре Александре I официально было принято Положение для военного топографического дела, а также создано Военно-топографическое депо.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре сегодня отмечается День перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского. Родившись в Константинополе, Феодор получил хорошее образование, а после принятия иночества присоединился к обители Сакудион, в которой затем занял должность настоятеля. При императоре Константине VI был сослан, а вернувшись, принялся восстанавливать Студийский монастырь. Неоднократно подвергался наказаниям за веру. Свой земной путь закончил в городе Херсонесе, откуда его мощи через несколько лет были перенесены в Студийский монастырь.
Также на 8 февраля приходится день памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Супругам, жившим в V веке, выпало непростое испытание: корабль, на котором плыли их сыновья, потерпел крушение, братья выжили, но оказались надолго разлучены как с родителями, так и друг с другом. Семья вновь воссоединилась в Иерусалиме, куда Ксенофонт с Марией прибыли паломниками, а братья служили в монастырях, приняв иночество. Оставшуюся жизнь все они посвятили служению Богу.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
День российской науки
7 февраля, 12:40
В церковном календаре на эту дату также выпадают:
  • день памяти мучеников пресвитера Анании Финикийского и Петра, темничного стража, а вместе с ними семи воинов;
  • день памяти преподобного Симеона Ветхого;
  • день памяти преподобного Ксенофонта Робейского;
  • день памяти святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского (он приходился братом Феодору Студиту);
  • день памяти мученика Иоанна Попова.

Народный праздник

В народном календаре 8 февраля носит название Федоров день или Федор-поминальник. На Руси верили, что в этот день умершие испытывают особенно сильную тоску по своим родственникам, а потому могут беспокоить живых. За них полагалось молиться, а также защищать дома, чтобы покойные не тревожили.
Гадали на Федоров день при помощи гороха, стараясь предсказать грядущую погоду. Если горошины звонко перекатывались по тарелке - быть морозам, если издают глухой звук - впереди жду тихие спокойные снегопады. Также считалось, что в этот день можно понять, какая весна ждет впереди. А большое количество звезд на небе предвещало, что лен в этом году уродится на славу.
По народным поверьям, в этот день лучше не оставаться в одиночестве и не оставлять на длительное время открытыми окна и двери.

Какой сегодня праздник в мире

В международном праздничном календаре этот день отмечен как:
  • День памяти юного героя-антифашиста, утвержденный Генассамблеей ООН в 1964 году.
  • День словенской культуры (или День Прешерна).
Памятные даты в истории
1837 год - у Черной речки на краю Санкт-Петербурга Александр Пушкин сошелся на дуэли с Дантесом. От полученного ранения поэт вскоре скончался.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Дуэль Пушкина с Дантесом"
Репродукция картины Дуэль Пушкина с Дантесом - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция картины "Дуэль Пушкина с Дантесом"
1919 год - в России был опубликован декрет "О введении счета времени по международной системе", которая условно делит всю поверхность Земли на 24 часовых пояса.
1929 год - в русском языке благодаря авиаконструктору Николаю Камову появилось новое слово - вертолет.
Что стояло за роковой дуэлью Пушкина и Дантеса?
10 февраля 2007, 09:00

Кто родился 8 февраля из знаменитостей

В различные годы 8 февраля появились на свет:
  • французский писатель и один из родоначальников научной фантастики Жюль Верн (1828 год);
  • химик и создатель Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев (1834 год);
  • писатель, автор таких бестселлеров как “Фирма” и “Дело о пеликанах” Джон Гришэм (1955 год).
Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Биография Дмитрия Менделеева
8 февраля 2024, 02:52

Именины

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Гавриил, Иван, Климент, Давид, Иосиф, Мария, Петр, Федор и Семен.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиРоссияПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала