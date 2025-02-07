7 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С каждым днем зима медленно, но верно близится к своему финалу. Однако в зимнем праздничном календаре России 2025 года в феврале насчитывается еще немало профессиональных, международных и других праздников. Какой сегодня праздник отмечают в стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Один из главных праздников страны, ежегодно отмечаемый 7 февраля - это День зимних видов спорта. Его история началась в 2015 году, когда Олимпийский комитет России выступил с инициативой отметить годовщину XXII Олимпийских Зимних Игр в Сочи. В 2014 году российским спортсменам удалось занять первое место в общекомандном зачете. Все праздничные мероприятия в этот день направлены на популяризацию спорта и здорового образа жизни.
Профессиональный праздник
Каждый год в России отмечается День российского бизнес-образования - праздник, который своим профессиональным могут считать все, чья деятельность связана с передачей необходимых знаний и навыков представителям бизнес-сообщества. Ведь в современном мире все меняется так быстро, что без постоянного повышения квалификации и освоения новых методов и инструментов добиться успеха достаточно сложно.
Считается, что именно в феврале большая часть компаний начинает запускать новые проекты, а значит, и потребность в новых знаниях становится весьма актуальной. Впервые День российского бизнес-образования отметили в 2017 году.
Церковный праздник сегодня
Православные верующие 7 февраля отмечают целый ряд памятных дней. Прежде всего - день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он родился в четвертом веке в знатной семье, получил хорошее образование и на третьем десятке жизни был крещен. Занять высокую, почетную должность он не стремился, предпочитал уединение, но был избран на должность архиепископа в Константинополе. Успешно боролся с ересью, оставил после себя множество проповедей, посланий и других творений.
Репродукция иконы "Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Параскева Пятница"
Репродукция иконы "Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Параскева Пятница"
День памяти мученицы Филицаты и её сыновей (Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала) также отмечается сегодня, 7 февраля. Филицата была родом из обеспеченной римской семьи, вместе с сыновьями приняла христианскую веру и раздала свое имущество нуждающимся. За веру и она, и ее дети были замучены до смерти.
Преподобный Анатолий Оптинский, Старший, чей день памяти тоже приходится на 7 февраля, относится к числу наиболее почитаемых Оптинских старцев. Родился в Калужской области, закончил духовную семинарию и вел благочестивую, скромную жизнь. В Оптину пустынь пришел после тяжелой болезни: молодой человек заболел туберкулезом и дал обет, что в случае выздоровления станет монахом. Известен был своей способностью исцелять недуги, состраданием и любовью к ближним. Ему же было поручено окормление Шамординской женской обители.
7 февраля по церковному календарю также отмечаются дни памяти:
- преподобного Поплия Сирийского;
- преподобного Мара Омирского, певца;
- святителя Моисея, архиепископа Новгородского;
- священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого;
- священномучеников Петра (Зверева), архиепископа Воронежскогои Василия (Зеленцова), епископа Прилукского;
- священномученика Стефана Грачёва, пресвитера, а также мученика Бориса Заварина.
На эту же дату выпадает празднование в честь иконы Божией Матери, которая известна под названием "Утоли Моя Печали". Она была принесена в Москву в 1640 году и прославилась многочисленными чудесами.
Народный праздник
В народном календаре этот день носит название Григорьев день (или Григорий - весноуказатель). В этот день люди старались предугадать, какая погода ждет их в течение оставшихся зимних недель (например, пение синиц предупреждало о сильных морозах), пытались понять, какой будет следующая зима (выпал снег в Григорьев день - в следующий раз раннюю зиму ждать не стоит).
Существовала и другая замечательная традиция - делать как можно больше добрых дел. Рассказывать о них люди не стремились: считалось, что добро положено совершать для собственной души, а вовсе не напоказ. А подаренный 7 февраля букет обещал паре счастье.
Запрещалось в этот день угрожать и сквернословить, это могло привести к плохим последствиям.
Какой сегодня праздник в мире
Сегодня в Ирландии отмечается День святого Мэла. Он приходился племянником Святому Патрику. Собственным трудом зарабатывал деньги, необходимые на содержание своего прихода. Особым почтением пользуется в графстве Лонгфорд.
Вот уже много лет подряд город Чиангмай в Таиланде в первые выходные февраля в буквальном смысле слова расцветает. Ведь здесь проводится многодневный фестиваль цветов, который в 2025 году стартует 7 февраля. Красочный парад, выставки и ярмарки, конкурсы и выступления - праздничная программа фестиваля очень насыщенная.
Фестиваль в Чиангмае
Фестиваль в Чиангмае
Памятные даты в истории
1568 год - испанские мореплаватели открыли в Тихом океане архипелаг Соломоновы острова. Практически все острова в нем - вулканического происхождения.
1847 год - в Российской Империи проведена первая операция, в которой применен эфирный наркоз. Ее осуществил профессор, доктор медицины и практикующий хирург Федор Иноземцев.
1863 год - официально запатентован первый огнетушитель.
1998 год - сноуборд впервые включен в программу XVIII Олимпийских зимних игр, которые проходили в японском Нагано.
Кто родился 7 февраля из знаменитостей
7 февраля на свет появились множество известных личностей, среди которых:
- английский писатель Чарльз Диккенс, автор романов “Приключения Оливера Твиста”, “Большие надежды” и других не менее известных произведений (1812 год);
- императрица Анна Иоанновна, племянница Петра I (1693 год);
- музыкант и участник группы Modern Talking Дитер Болен (1954 год).
Именины
Свои именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, а также Владимир, Моисей, Петр, Григорий, Степан, Дмитрий, Филипп и Феликс.