7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вне зависимости от погоды за окном 7 апреля 2025 года - это прекрасный день для того, чтобы всерьез задуматься о своем здоровье. В этот же день отмечают значимый христианский праздник, а также другие профессиональные, международные и другие торжества. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать и на какие приметы стоит обратить внимание - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Вот уже более трех десятилетий назад, в 1994 году, впервые был зарегистрирован теперь уже привычный национальный домен .RU. С тех пор эту дату - 7 апреля - принято считать Днем рождения Рунета. В честь этого события проводятся тематические мероприятия и акции, а сам Рунет продолжает развиваться.

Еще одно значимое национальное событие, которое также отмечается 7 апреля - это День памяти погибших подводников. Он был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года и связан с трагической гибелью в 1989 году атомной подлодки "Комсомолец".

Церковный праздник сегодня

Самый важный праздник церковного календаря, выпадающий на 7 апреля - это, несомненно, Благовещение Пресвятой Богородицы. Он относится к числу двенадцати главных православных праздников или, как их также называют, двунадесятых. Название праздника переводится как “благая весть”, ведь именно в этот день Дева Мария получила весть о том, что станет матерью Спасителя.

В этот же день отмечают и преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Он родился на территории современной Тверской области, образование получил сначала в Торопецком Духовном училище и Псковской семинарии, затем - в Петербургской Духовной академии. Много служил за границей (в Польше, Америке, Литве), а в 1917 году избран Патриархом.

Чтят в этот день и память преподобного Саввы Нового, иеромонаха. На эту же дату приходится и празднование двух икон Божией Матери: "Благовещение" Московская и "Благовещение" Киевская.

Народный праздник

Народный календарь упоминает 7 апреля как Бабий праздник. В этот день строго-настрого запрещалось заниматься любыми видами труда (некоторые даже верили, что если птица в этот день совьет гнездо, то после несколько суток не сможет подняться в воздух).

К слову, о птицах в этот день было принято проявлять заботу. Например, пернатых выкупали у торговцев и выпускали на волю. Это считалось очень хорошей приметой.

Считалось, что девушкам в этот день не стоит делать прически, стричь волосы или слишком сильно наряжаться. Зато полагалось сжечь старую соломенную постель, чтобы вместе с ней избавиться от возможных недугов.

Верили люди и в то, что на 7 апреля по погоде можно предсказать будущий урожай. Например, если пошел дождь — уродится рожь, а если разразится гроза — урожай орехов будет богатым.

Какой сегодня праздник в мире

7 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день здоровья. В этот же день 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения (сокращенно именуемая ВОЗ), а сам праздник ежегодно отмечается, начиная с 1950 года. Каждый год для праздника выбирается новая тема, в 2025 году его девизом выбран "Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего". А значит, в центре внимания окажется здоровье матери и новорожденных детей.

В этот же день отмечается и несколько национальных праздников:

День здоровья (Туркменистан); День поминовения королей Хунг (Вьетнам)

Памятные даты в истории

1803 год - в России на страницах одной из газет Санкт-Петербурга впервые упомянуто словосочетание "железная дорога";

1805 год - в Вене в первый раз прозвучала Третья симфония композитора Людвига ван Бетховена;

1827 год - в продаже поступили серные спички;

1934 год - в России создан Главрыбвод.

Кто родился 7 апреля из знаменитостей

В этот день день рождения отмечают:

режиссер Фрэнсис Форд Коппола (1939 год);

режиссер (1939 год); председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко (1949 год);

председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1949 год); актер, продюсер Джеки Чан (1954 год).

Именины