Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля в России и в мире по календарю
05:00 07.04.2025 (обновлено: 11:26 16.10.2025)
7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля в России и в мире по календарю
7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Вне зависимости от погоды за окном 7 апреля 2025 года - это прекрасный день для того, чтобы всерьез задуматься о своем здоровье. В этот же день отмечают... РИА Новости, 16.10.2025
россия, какой сегодня праздник, праздники, религиозные праздники
Россия, Какой сегодня праздник, Праздники, Религиозные праздники
Главная / Праздники

7 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, в Благовещенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вне зависимости от погоды за окном 7 апреля 2025 года - это прекрасный день для того, чтобы всерьез задуматься о своем здоровье. В этот же день отмечают значимый христианский праздник, а также другие профессиональные, международные и другие торжества. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать и на какие приметы стоит обратить внимание - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Вот уже более трех десятилетий назад, в 1994 году, впервые был зарегистрирован теперь уже привычный национальный домен .RU. С тех пор эту дату - 7 апреля - принято считать Днем рождения Рунета. В честь этого события проводятся тематические мероприятия и акции, а сам Рунет продолжает развиваться.
Домен .ru - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Рунету исполнилось 29 лет
7 апреля 2023, 06:33
Еще одно значимое национальное событие, которое также отмечается 7 апреля - это День памяти погибших подводников. Он был установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года и связан с трагической гибелью в 1989 году атомной подлодки "Комсомолец".
Военнослужащие ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
День памяти погибших подводников
7 апреля 2024, 00:26

Церковный праздник сегодня

Самый важный праздник церковного календаря, выпадающий на 7 апреля - это, несомненно, Благовещение Пресвятой Богородицы. Он относится к числу двенадцати главных православных праздников или, как их также называют, двунадесятых. Название праздника переводится как “благая весть”, ведь именно в этот день Дева Мария получила весть о том, что станет матерью Спасителя.
Города Мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Благовещение 2025 — что это за праздник и когда его отмечают
31 марта, 17:35
В этот же день отмечают и преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Он родился на территории современной Тверской области, образование получил сначала в Торопецком Духовном училище и Псковской семинарии, затем - в Петербургской Духовной академии. Много служил за границей (в Польше, Америке, Литве), а в 1917 году избран Патриархом.
Патриарх смутного времени. Жизненный путь владыки Тихона
17 мая 2007, 16:10
Чтят в этот день и память преподобного Саввы Нового, иеромонаха. На эту же дату приходится и празднование двух икон Божией Матери: "Благовещение" Московская и "Благовещение" Киевская.

Народный праздник

Народный календарь упоминает 7 апреля как Бабий праздник. В этот день строго-настрого запрещалось заниматься любыми видами труда (некоторые даже верили, что если птица в этот день совьет гнездо, то после несколько суток не сможет подняться в воздух).
К слову, о птицах в этот день было принято проявлять заботу. Например, пернатых выкупали у торговцев и выпускали на волю. Это считалось очень хорошей приметой.
Считалось, что девушкам в этот день не стоит делать прически, стричь волосы или слишком сильно наряжаться. Зато полагалось сжечь старую соломенную постель, чтобы вместе с ней избавиться от возможных недугов.
Верили люди и в то, что на 7 апреля по погоде можно предсказать будущий урожай. Например, если пошел дождь — уродится рожь, а если разразится гроза — урожай орехов будет богатым.

Какой сегодня праздник в мире

7 апреля во многих странах мира отмечается Всемирный день здоровья. В этот же день 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения (сокращенно именуемая ВОЗ), а сам праздник ежегодно отмечается, начиная с 1950 года. Каждый год для праздника выбирается новая тема, в 2025 году его девизом выбран "Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего". А значит, в центре внимания окажется здоровье матери и новорожденных детей.
Отдыхающие в парке Сосновка в Выборгском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Всемирный день здоровья
7 апреля 2024, 00:41
В этот же день отмечается и несколько национальных праздников:
  • День материнства и красоты (Армения);
  • День здоровья (Туркменистан);
  • День поминовения королей Хунг (Вьетнам)

Памятные даты в истории

1803 год - в России на страницах одной из газет Санкт-Петербурга впервые упомянуто словосочетание "железная дорога";
1805 год - в Вене в первый раз прозвучала Третья симфония композитора Людвига ван Бетховена;
1827 год - в продаже поступили серные спички;
1934 год - в России создан Главрыбвод.
Режиссер Френсис Форд Коппола во время фотоколла в отеле Рэдиссон Роял. - РИА Новости, 1920, 07.04.2014
Биография Фрэнсиса Форда Копполы
7 апреля 2014, 08:00

Кто родился 7 апреля из знаменитостей

В этот день день рождения отмечают:
  • режиссер Фрэнсис Форд Коппола (1939 год);
  • председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко (1949 год);
  • актер, продюсер Джеки Чан (1954 год).
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Биография Валентины Матвиенко
7 апреля 2024, 00:30

Именины

Перечень именинников на 7 апреля более чем скромный: поздравления принимают Савва и Тихон.
