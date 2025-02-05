Рейтинг@Mail.ru
10:50 05.02.2025 (обновлено: 14:27 20.10.2025)
5 февраля 2025 года в России и мире отмечается День памяти дипкурьеров, Мeждунapoдный день эрудита и Всемирный день Нутеллы. Какие профессиональные и... РИА Новости, 20.10.2025
2025-02-05T10:50:00+03:00
2025-10-20T14:27:00+03:00
россия
религиозные праздники
праздники
какой сегодня праздник
5 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Оглавление
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. 5 февраля 2025 года в России и мире отмечается День памяти дипкурьеров, Мeждунapoдный день эрудита и Всемирный день Нутеллы. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Сегодня в России дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает День памяти дипкурьеров, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей. День эрудита ежегодно проходит 5 февраля. Это повод расширить свои знания: почитать книгу новых авторов, порешать логические задачи, разгадать ребусы.
Игры - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Игры для развития эрудиции и словарного запаса эффективны в обучении
20 февраля 2024, 16:30

Профессиональный праздник

5 февраля ежегодно проходит День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день в 1926 году на территории Латвии совершил свой подвиг один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте. Дипломатический курьер – человек, который регулярно доставляет дипломатическую почту между министерством иностранных дел своей страны и его посольствами, консульствами и другими дипломатическими миссиями за рубежом. Не просто доставляет, но и обеспечивает ее конфиденциальность от имени государства. Специалисты несут ответственность за сохранность и неприкосновенность вверенных государственных секретов.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
День памяти дипкурьеров
5 февраля 2022, 07:23

Церковный праздник

Православные верующие 5 февраля отмечают Соборный праздник святых Костромской земли и чтут память 30 угодников Божьих, живших и проповедовавших на этой земле.
Русская православная церковь также чтит память:
  • священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела;
  • преподобного Мавсимы Сирина;
  • преподобного Саламана Молчальника;
  • святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского;
  • преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского;
  • преподобномученика Серафима (Булашова), преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мученицы Милицы Кувшиновой.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

В народном календаре 5 февраля – Агафьев день или Агафий Полухлебник, который традиционно посвящали домашним заботам: перебирали крупу, проверяли запасы соли, муки, овощей, пекли пироги с курицей и обязательно давали отведать каждому члену семьи, а крошки скармливали домашней птице. Женщины наводили порядок в доме, убирали пыль и паутину в углах.
В этот день принято проявлять заботу о сиротах и нищих, можно отдать им вещи, накормить и дать немного денег. А если кто-то просит о помощи, отказывать ему нельзя. Бездельничать 5 февраля запрещено, по поверьям, тому, кто в это день ленится, грозит нищета. Не рекомендуется выносить мусор после заката солнца, а то можно вынести вместе с ним из дома и благополучие.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 5 февраля во многих странах мира сладкоежки празднуют Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day). Эта шоколадно-ореховая паста особенно популярна среди детей. Придумал ее кондитер Пьетро Ферреро, смешав какао-масло с обжаренными и перемолотыми орехами. Пасту едят как отдельное блюдо, намазывая на ломтик хлеба, а также используют в составе сложных рецептов.
© Getty Images / Arx0ntШоколадно-ореховая паста
Шоколадно-ореховая паста - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Arx0nt
Шоколадно-ореховая паста

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 5 февраля в разные годы:
1721 – Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.
1852 – для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.
1861 – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.
1887 – в театре "Ла Скала" прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло" с участием Ф. Таманьо (Отелло) и В. Мореля (Яго).
1909 – бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Первый синтетический реактопласт – пластик, который не размягчался при высокой температуре.
1913 – греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.
1916 – в Цюрихе открылось "Кабаре Вольтер" – место рождения дадаизма.
1917 – принята Конституция Соединённых Штатов Мексики.
1918 – Советом Народных Комиссаров РСФСР был опубликован декрет Об отделении церкви от государства и школы от церкви.
1919 – Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists
1924 – ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.
1928 – удаётся искусственно синтезировать витамин D.
1952 – в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.
1960 – принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.
1971 – Третья команда американцев на Apollo 14 высаживается на Луну.
© Getty Images / Heritage ImagesАлан Шепард-младший, командир "Аполлона-14", стоит у транспортера модульного оборудования на Луне
Алан Шепард-младший, командир Аполлона-14, стоит у транспортера модульного оборудования на Луне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Heritage Images
Алан Шепард-младший, командир "Аполлона-14", стоит у транспортера модульного оборудования на Луне
1971 – появился фондовый индекс NASDAQ.
1979 – в Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.
1987 – с космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2. Экипаж: Юрий Романенко и Александр Лавейкин.
1989 – начали вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News и французский телеканал Eurosport.
Кто из известных людей родился 5 февраля

В этот день родились:

1812 – Жорж Дантес, французский офицер-кавалергард.
1851 – Иван Сытин, русский издатель-просветитель.
1878 – Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании.
1948 – Барбара Херши (при рожд. Барбара Линн Херцштайн), американская актриса, лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус".
1984 – Карлос Тевес, аргентинский футболист, олимпийский чемпион (2004).
1985 – Криштиану Роналду, португальский футболист, чемпион Европы (2016), лучший бомбардир в истории национальных сборных.
1987 – Даррен Крисс, американский актёр театра, кино и телевидения, автор песен и музыкант.

Именины

Именины 5 февраля отмечают: Евдокия, Екатерина, Владимир, Геннадий, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.
