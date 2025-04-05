5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Приготовить любимый суп, проверить собственную грамотность или навести порядок в доме - разнообразие международных, профессиональных и других не менее значимых поводов, которые отмечают 5 апреля 2025 года, может приятно удивить. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

“Тотальный диктант”. Участникам предстоит написать текст , созданный писательницей Мариной Москвиной, а столицей акции была выбрана федеральная территория “Сириус”. На этот раз акция будет представлять собой онлайн-марафон продолжительностью 17 часов, полностью посвященный русскому языку и современной отечественной литературе. 5 апреля 2025 года все россияне, желающие проверить собственную грамотность, могут присоединиться к международной акции. Участникам предстоит написать, созданный писательницей Мариной Москвиной, а столицей акции былафедеральная территория “Сириус”. На этот раз акция будет представлять собой онлайн-марафон продолжительностью 17 часов, полностью посвященный русскому языку и современной отечественной литературе.

Профессиональный праздник

День закупщика и тендерного специалиста в России пусть и не имеет официального праздничного статуса, но все же отмечается специалистами, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой. На выбор даты повлиял Федеральный закон № 44-ФЗ , который был принят более 10 лет назад, в 2013 году, и регламентирует порядок данных закупок и заключения контрактов по всей стране. пусть и не имеет официального праздничного статуса, но все же отмечается специалистами, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой. На выбор даты повлиял, который был принят более 10 лет назад, в 2013 году, и регламентирует порядок данных закупок и заключения контрактов по всей стране.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре 5 апреля чтят память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. Он известен как первый ученик, а также сподвижник основателя Киево-Печерской обители Антония. Однако после конфликта с князем Никон покинул монастырь, чтобы жить в безлюдном месте, и там основал основал монастырь и церковь во имя Пресвятой Богородицы.

В этот же день верующие вспоминают и преподобномученика Никона, епископа Сицилийского и 199 его учеников. Он родился в Неаполе, но, несмотря на мать-христианку, долгое время оставался язычником. Все изменилось, когда Никон вместе со своим отрядом попал в окружение врагов: вспомнив о матери, он начал молиться и поклялся в случае спасения принять крещение. Свое обещание святой Никон исполнил и оставался верным своей вере даже в период гонений на христиан, когда правитель Сицилии казнил всех 199 живших с ним монахов, а самого Никона подверг жестоким мукам и обезглавил.

Помимо этого на 5 апреля выпадают дни памяти:

мученика Филита и его супруги Лидии, а вместе с ними - мучеников Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия;

мученика Филита и его супруги Лидии, а вместе с ними - мучеников Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия; мученика Василия Мангазейского (1600);

мученика Василия Мангазейского (1600); священномучеников Макария Квиткина, пресвитера, Стефана Преображенского, пресвитера и Василия Коклина, пресвитера;

священномучеников Макария Квиткина, пресвитера, Стефана Преображенского, пресвитера и Василия Коклина, пресвитера; преподобномученика Илии (Вятлина), иеромонаха, и преподобномучениц Анастасии Бобковой, Варвары Конкиной, послушниц;

преподобномученика Илии (Вятлина), иеромонаха, и преподобномучениц Анастасии Бобковой, Варвары Конкиной, послушниц; мученика Алексия Скоробогатова;

мученика Алексия Скоробогатова; преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), архимандрита.

Народный праздник

5 апреля в соответствии с народным календарем носил название Никонов день. Его было принято было посвящать уборке, причем порядок старались наводить не только в доме (при этом нужно было постараться избавиться от старых и ненужных вещей), но и в саду, и в огороде. А после того, как уборка была завершена, шли в баню.

Еще одна традиция, которую старались соблюдать - подкармливать птиц зернышками и хлебными крошками. Таким нехитрым способом люди пытались привлечь пернатых на участок, ведь птицы могли помочь им защитить растения от насекомых-вредителей.

5 апреля считалось нежелательным ложиться спать на чужой подушке, выкладывать на видное место деньги (чревато непредвиденными расходами), обманывать и перебирать крупы (сулит бедность).

Заметив, что березы дают очень много сока, наши предки верили, что впереди их ждет пасмурное и дождливое лето. Если небо ночью ясное и с большим количеством звезд - вскоре стоит ждать заморозки. Гремит гром, но при этом еще лежит снег - лето обещает быть холодным. Из дупла показалась белка - быть теплу.

Какой сегодня праздник в мире

Один из международных праздников, ежегодно выпадающих на 5 апреля - это Международный день нравственности. Он учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван напомнить, насколько важную роль для человека и общества играют существующие нравственные принципы.

Еще один, на этот раз - вкусный праздник, отмечаемый 5 апреля - это Международный день супа. Так называемые первые блюда есть практически в любой кухне мира, так что в этот день есть прекрасный повод побаловать себя тарелкой любимого супа.

© Getty Images / SimpleImages Суп © Getty Images / SimpleImages Суп

В Южной Корее в этот день с лопатами в руках отмечают День посадки деревьев, а в Казахстане поздравляют с профессиональным праздником сотрудников миграционной службы.

Памятные даты в истории

1722 год - экспедиция под командованием Якоба Роггевена открыла новую землю, названную островом Пасхи;

1955 год - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании;

1977 год - выпущен первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 “Нива”.

Кто родился 5 апреля из знаменитостей

Многие известные личности отмечают 5 апреля свой день рождения. Среди них:

писатель, автор знаменитых “производственных романов” Артур Хейли (1920 год);

писатель, автор знаменитых “производственных романов” (1920 год); актриса Наталья Бардо (1988 год);

актриса (1988 год); писатель Энтони Горовиц (1955 год).

Именины