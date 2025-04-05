Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля в России и в мире по календарю
05:00 05.04.2025 (обновлено: 11:35 16.10.2025)
5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля в России и в мире по календарю
5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Приготовить любимый суп, проверить собственную грамотность или навести порядок в доме - разнообразие международных, профессиональных и других не менее значимых... РИА Новости, 16.10.2025
россия
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
5 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / zamrznutitonoviКакой сегодня праздник 5 апреля
Какой сегодня праздник 5 апреля - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / zamrznutitonovi
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Приготовить любимый суп, проверить собственную грамотность или навести порядок в доме - разнообразие международных, профессиональных и других не менее значимых поводов, которые отмечают 5 апреля 2025 года, может приятно удивить. Какой сегодня праздник выпадает по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам - в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Какой сегодня праздник в России

5 апреля 2025 года все россияне, желающие проверить собственную грамотность, могут присоединиться к международной акции “Тотальный диктант”. Участникам предстоит написать текст, созданный писательницей Мариной Москвиной, а столицей акции была выбрана федеральная территория “Сириус”. На этот раз акция будет представлять собой онлайн-марафон продолжительностью 17 часов, полностью посвященный русскому языку и современной отечественной литературе.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант" в конференц-зале Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в Новосибирске
Участники всероссийской образовательной акции Тотальный диктант в конференц-зале Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант" в конференц-зале Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН в Новосибирске

Профессиональный праздник

День закупщика и тендерного специалиста в России пусть и не имеет официального праздничного статуса, но все же отмечается специалистами, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой. На выбор даты повлиял Федеральный закон № 44-ФЗ, который был принят более 10 лет назад, в 2013 году, и регламентирует порядок данных закупок и заключения контрактов по всей стране.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре 5 апреля чтят память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. Он известен как первый ученик, а также сподвижник основателя Киево-Печерской обители Антония. Однако после конфликта с князем Никон покинул монастырь, чтобы жить в безлюдном месте, и там основал основал монастырь и церковь во имя Пресвятой Богородицы.
В этот же день верующие вспоминают и преподобномученика Никона, епископа Сицилийского и 199 его учеников. Он родился в Неаполе, но, несмотря на мать-христианку, долгое время оставался язычником. Все изменилось, когда Никон вместе со своим отрядом попал в окружение врагов: вспомнив о матери, он начал молиться и поклялся в случае спасения принять крещение. Свое обещание святой Никон исполнил и оставался верным своей вере даже в период гонений на христиан, когда правитель Сицилии казнил всех 199 живших с ним монахов, а самого Никона подверг жестоким мукам и обезглавил.
Помимо этого на 5 апреля выпадают дни памяти:
  • мученика Филита и его супруги Лидии, а вместе с ними - мучеников Македона, Феопрепия (Боголепа), Кронида и Амфилохия;
  • мученика Василия Мангазейского (1600);
  • священномучеников Макария Квиткина, пресвитера, Стефана Преображенского, пресвитера и Василия Коклина, пресвитера;
  • преподобномученика Илии (Вятлина), иеромонаха, и преподобномучениц Анастасии Бобковой, Варвары Конкиной, послушниц;
  • мученика Алексия Скоробогатова;
  • преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), архимандрита.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вербное воскресенье в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
15 апреля, 12:57

Народный праздник

5 апреля в соответствии с народным календарем носил название Никонов день. Его было принято было посвящать уборке, причем порядок старались наводить не только в доме (при этом нужно было постараться избавиться от старых и ненужных вещей), но и в саду, и в огороде. А после того, как уборка была завершена, шли в баню.
Еще одна традиция, которую старались соблюдать - подкармливать птиц зернышками и хлебными крошками. Таким нехитрым способом люди пытались привлечь пернатых на участок, ведь птицы могли помочь им защитить растения от насекомых-вредителей.
5 апреля считалось нежелательным ложиться спать на чужой подушке, выкладывать на видное место деньги (чревато непредвиденными расходами), обманывать и перебирать крупы (сулит бедность).
Заметив, что березы дают очень много сока, наши предки верили, что впереди их ждет пасмурное и дождливое лето. Если небо ночью ясное и с большим количеством звезд - вскоре стоит ждать заморозки. Гремит гром, но при этом еще лежит снег - лето обещает быть холодным. Из дупла показалась белка - быть теплу.

Какой сегодня праздник в мире

Один из международных праздников, ежегодно выпадающих на 5 апреля - это Международный день нравственности. Он учрежден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван напомнить, насколько важную роль для человека и общества играют существующие нравственные принципы.
Еще один, на этот раз - вкусный праздник, отмечаемый 5 апреля - это Международный день супа. Так называемые первые блюда есть практически в любой кухне мира, так что в этот день есть прекрасный повод побаловать себя тарелкой любимого супа.
© Getty Images / SimpleImagesСуп
Суп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / SimpleImages
Суп
В Южной Корее в этот день с лопатами в руках отмечают День посадки деревьев, а в Казахстане поздравляют с профессиональным праздником сотрудников миграционной службы.

Памятные даты в истории

1722 год - экспедиция под командованием Якоба Роггевена открыла новую землю, названную островом Пасхи;
1955 год - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании;
1977 год - выпущен первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 “Нива”.

Кто родился 5 апреля из знаменитостей

Многие известные личности отмечают 5 апреля свой день рождения. Среди них:
  • писатель, автор знаменитых “производственных романов” Артур Хейли (1920 год);
  • актриса Наталья Бардо (1988 год);
  • писатель Энтони Горовиц (1955 год).

Именины

В этот день поздравления с именинами принимают Василий, Анастасия, Георгий, Лидия, Лука, Никон, Пахом и другие.
Посевной календарь на апрель - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни
27 марта, 14:15
