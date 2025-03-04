Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 марта в России и в мире по календарю
06:00 04.03.2025 (обновлено: 17:44 16.10.2025)
4 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 марта в России и в мире по календарю
4 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
4 марта 2025 года в России и в мире свой профессиональный праздник отмечают инженеры, сегодня также проходит Всемирный день борьбы с ожирением и Международный... РИА Новости, 16.10.2025
4 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Vuk SaricКакой сегодня праздник 4 марта
Какой сегодня праздник 4 марта - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Vuk Saric
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. 4 марта 2025 года в России и в мире свой профессиональный праздник отмечают инженеры, сегодня также проходит Всемирный день борьбы с ожирением и Международный день очкарика. Какие ещё праздники отмечают, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране и во всем мире 4 марта – День борьбы с ожирением. Дата праздника была назначена в 2020 году. Проблема ожирения и увеличивающееся число людей с избыточным весом стала одной из серьезных угроз для здоровья человечества. А инженеры по всему миру в этот день отмечают свой профессиональный праздник.

Профессиональный праздник

Начиная с 2020 года инженеры, ученые и изобретатели отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день инженерии (World Engineering Day). Он был установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2019 года в Париже по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (World Federation of Engineering Organizations, WFEO). А дата праздника – 4 марта – приурочена ко дню образования WFEO в 1968 году, которая объединила национальные организации инженеров свыше ста стран мира, куда входит и Российский Союз научных и инженерных общественных объединений. Инженерное дело играет ключевую роль в развитии и благосостоянии человечества, развитии научно-технического прогресса на планете.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИнженеры у строящегося моста через затон Новинки в Москве
Инженеры у строящегося моста через затон Новинки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Инженеры у строящегося моста через затон Новинки в Москве

Церковный праздник

Православные верующие 4 марта 2025 года отмечают День памяти апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, живших в I веке. Все они были учениками и сподвижниками святого апостола Павла. Чтят память и Преподобного Феодора Санаксарского – настоятеля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря (современная Республика Мордовия).

Народный праздник

4 марта 2025 года в народном календаре отмечается Архипов день, посвященный памяти апостолов от семидесяти – Архиппа и Филимона, а также мученицы Апфии. На Руси в этот день принято было накрывать богатый стол с обилием блюд. Сейчас идет Великий пост, поэтому есть особые ограничения в меню. В праздник принято печь и раздавать печенье в форме птиц и наводить порядок в доме, чтобы привлечь благополучие, оказывать помощь нуждающимся, а вот отказ просящему может обернуться неудачей. Нельзя в этот день одалживать деньги или вещи, чтобы в дальнейшем избежать финансовых трудностей. А также вступать в конфликты, ссоры и разногласия могут привлечь негатив в жизнь.

Какой сегодня праздник в мире

4 марта в разных странах проходит Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41% всего населения будут иметь избыточный вес. Ожирение стало серьёзной угрозой для здоровья человечества, которое приводит к осложнениям и становится причиной различных заболеваний. В этот день учреждения здравоохранения традиционно организуют профилактические и просветительские мероприятия: семинары, лекции, конференции, раздачу наглядной печатной продукции.
Ежегодно 4 марта отмечается Международный день очкарика. Людей, которые носят очки по медицинским показаниям, становится все больше. Это еще один повод напомнить о важности соблюдении мер безопасности и профилактики для сохранения зрения.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 4 марта в разные годы:
1726 – при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге открыта первая в России гимназия.
1733 – издан указ Анны Иоанновны "Об учреждении полиции в городах", согласно которому в 23 городах России были созданы полицмейстерские конторы.
1762 – Император Пётр III подписал указ "О свободной для всех торговле".
1789 – вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США.
1803 – в России вышел "Указ о вольных хлебопашцах", по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.
1818 – в Москве открыт бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПамятник Минину и Пожарскому и Храм Василия Блаженного в Москве
Памятник Минину и Пожарскому и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Памятник Минину и Пожарскому и Храм Василия Блаженного в Москве
1848 – введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.
1870 – на Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.
1872 – вышел первый номер американской газеты "The Boston Globe".
1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.
первый выпуск женщин-врачей в России.
в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".
1880 – в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии.
1882 – первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон (Великобритания).
1905 – Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы.
1913 – создано министерство труда США.
1918 – в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп".
1919 – основан Коммунистический интернационал.
1921 – советская власть установлена в Абхазии, образована Абхазская ССР.
1933 – инаугурация Франклина Рузвельта.
1936 – свой первый полёт совершил дирижабль "Гинденбург".
1951 – в Нью-Дели начались первые летние Азиатские игры.
1955 – японская фирма Sony приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприёмников.
1965 – Указ Президиума ВС СССР "О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступлений".
1975 – Чарли Чаплин посвящён в рыцари.
1977 – в Лос-Аламосе установлен суперкомпьютер Cray-1.
1990 – на 5-летний срок был избран Съезд народных депутатов РСФСР, высший законодательный орган РСФСР. Распущен указом президента Бориса Ельцина 21 сентября 1993, разогнан вооружённой силой 4 октября 1993.
1997 – с космодрома "Свободный" осуществлён первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".
2002 – состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии – "Золотой орёл".
2009 – открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.
2012 – выборы президента России: Владимир Путин избран президентом России на третий срок.

Кто из известных людей родился 4 марта

В этот день родились:
1937 – Юрий Сенкевич, советский и российский телеведущий, путешественник, врач, литератор
1946 – Вадим Яковлев, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
Дада Маравилья, бразильский футболист, нападающий, чемпион мира (1970).
1951 – Крис Ри, английский блюзовый музыкант, певец, автор песен.
1954 – Борис Моисеев, танцовщик, певец и актёр, заслуженный артист Российской Федерации.
1959 – Николай Рубанов, российский саксофонист, участник групп "АукцЫон", "Джунгли" и др.
1963 – Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica".
1965 – Александр Шаганов, российский поэт-песенник, автор шлягеров.
1967 – Павел Кашин, российский певец, поэт, автор песен, музыкант, актёр.
1974 – Ариэль Ортега, аргентинский футболист.
1979 – Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь.
1980 – Сергей Зиновьев, российский хоккеист, двукратный чемпион мира (2008 и 2009).
1982 – Лэндон Донован, американский футболист, лучший бомбардир в истории сборной США.
1990 – Андреа Боуэн, американская актриса.

Именины

Именины 4 марта отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.
