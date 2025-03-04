4 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. 4 марта 2025 года в России и в мире свой профессиональный праздник отмечают инженеры, сегодня также проходит Всемирный день борьбы с ожирением и Международный день очкарика. Какие ещё праздники отмечают, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране и во всем мире 4 марта – День борьбы с ожирением. Дата праздника была назначена в 2020 году. Проблема ожирения и увеличивающееся число людей с избыточным весом стала одной из серьезных угроз для здоровья человечества. А инженеры по всему миру в этот день отмечают свой профессиональный праздник.

Профессиональный праздник

Начиная с 2020 года инженеры, ученые и изобретатели отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день инженерии (World Engineering Day). Он был установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2019 года в Париже по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (World Federation of Engineering Organizations, WFEO). А дата праздника – 4 марта – приурочена ко дню образования WFEO в 1968 году, которая объединила национальные организации инженеров свыше ста стран мира, куда входит и Российский Союз научных и инженерных общественных объединений. Инженерное дело играет ключевую роль в развитии и благосостоянии человечества, развитии научно-технического прогресса на планете.

Церковный праздник

Православные верующие 4 марта 2025 года отмечают День памяти апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, живших в I веке. Все они были учениками и сподвижниками святого апостола Павла. Чтят память и Преподобного Феодора Санаксарского – настоятеля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря (современная Республика Мордовия).

Народный праздник

4 марта 2025 года в народном календаре отмечается Архипов день, посвященный памяти апостолов от семидесяти – Архиппа и Филимона, а также мученицы Апфии. На Руси в этот день принято было накрывать богатый стол с обилием блюд. Сейчас идет Великий пост, поэтому есть особые ограничения в меню. В праздник принято печь и раздавать печенье в форме птиц и наводить порядок в доме, чтобы привлечь благополучие, оказывать помощь нуждающимся, а вот отказ просящему может обернуться неудачей. Нельзя в этот день одалживать деньги или вещи, чтобы в дальнейшем избежать финансовых трудностей. А также вступать в конфликты, ссоры и разногласия могут привлечь негатив в жизнь.

Какой сегодня праздник в мире

4 марта в разных странах проходит Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41% всего населения будут иметь избыточный вес. Ожирение стало серьёзной угрозой для здоровья человечества, которое приводит к осложнениям и становится причиной различных заболеваний. В этот день учреждения здравоохранения традиционно организуют профилактические и просветительские мероприятия: семинары, лекции, конференции, раздачу наглядной печатной продукции.

Ежегодно 4 марта отмечается Международный день очкарика. Людей, которые носят очки по медицинским показаниям, становится все больше. Это еще один повод напомнить о важности соблюдении мер безопасности и профилактики для сохранения зрения.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 4 марта в разные годы:

1726 – при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге открыта первая в России гимназия.

1733 – издан указ Анны Иоанновны "Об учреждении полиции в городах", согласно которому в 23 городах России были созданы полицмейстерские конторы.

1762 – Император Пётр III подписал указ "О свободной для всех торговле".

1789 – вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США.

1803 – в России вышел "Указ о вольных хлебопашцах", по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.

1818 – в Москве открыт бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.

1848 – введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.

1870 – на Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.

1872 – вышел первый номер американской газеты "The Boston Globe".

1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

первый выпуск женщин-врачей в России.

в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1880 – в американской газете "Нью-Йорк Дейли График" опубликована первая в мире репродукция фотографии.

1882 – первые британские электрические трамваи запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон (Великобритания).

1905 – Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы.

1913 – создано министерство труда США.

1918 – в Атлантическом океане, в районе Бермудского треугольника, исчезло военно-морское судно "Циклоп".

1919 – основан Коммунистический интернационал.

1921 – советская власть установлена в Абхазии, образована Абхазская ССР.

1933 – инаугурация Франклина Рузвельта.

1936 – свой первый полёт совершил дирижабль "Гинденбург".

1951 – в Нью-Дели начались первые летние Азиатские игры.

1955 – японская фирма Sony приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприёмников.

1965 – Указ Президиума ВС СССР "О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступлений".

1975 – Чарли Чаплин посвящён в рыцари.

1977 – в Лос-Аламосе установлен суперкомпьютер Cray-1.

1990 – на 5-летний срок был избран Съезд народных депутатов РСФСР, высший законодательный орган РСФСР. Распущен указом президента Бориса Ельцина 21 сентября 1993, разогнан вооружённой силой 4 октября 1993.

1997 – с космодрома "Свободный" осуществлён первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".

2002 – состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии – "Золотой орёл".

2009 – открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 – выборы президента России: Владимир Путин избран президентом России на третий срок.

Кто из известных людей родился 4 марта

В этот день родились:

1937 – Юрий Сенкевич, советский и российский телеведущий, путешественник, врач, литератор

1946 – Вадим Яковлев, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Дада Маравилья, бразильский футболист, нападающий, чемпион мира (1970).

1951 – Крис Ри, английский блюзовый музыкант, певец, автор песен.

1954 – Борис Моисеев, танцовщик, певец и актёр, заслуженный артист Российской Федерации.

1959 – Николай Рубанов, российский саксофонист, участник групп "АукцЫон", "Джунгли" и др.

1963 – Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica".

1965 – Александр Шаганов, российский поэт-песенник, автор шлягеров.

1967 – Павел Кашин, российский певец, поэт, автор песен, музыкант, актёр.

1974 – Ариэль Ортега, аргентинский футболист.

1979 – Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь.

1980 – Сергей Зиновьев, российский хоккеист, двукратный чемпион мира (2008 и 2009).

1982 – Лэндон Донован, американский футболист, лучший бомбардир в истории сборной США.

1990 – Андреа Боуэн, американская актриса.

Именины