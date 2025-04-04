Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 04.04.2025 (обновлено: 11:36 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/4-aprelya-kakoy-prazdnik/
4 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 апреля в России и в мире по календарю
4 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Праздничный весенний календарь подсказывает россиянам сразу несколько интересных способов провести 4 апреля 2025 года. Ведь на этот день выпадает множество... РИА Новости, 16.10.2025
2025-04-04T05:00:00+03:00
2025-10-16T11:36:00+03:00
какой сегодня праздник
россия
праздники
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009182389_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_941da436e46e3ddffc2bf9d6c63a0d4b.jpg
https://ria.ru/prazdniki/mayskie-prazdniki-i-vykhodnye/
https://ria.ru/religioznye-prazdniki/paskha/
https://ria.ru/20250408/verbnaya-1931078113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009182389_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b3d3636519f9310b6f9499671280adbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
какой сегодня праздник, россия, праздники, религиозные праздники
Какой сегодня праздник, Россия, Праздники, Религиозные праздники
Главная / Праздники

4 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Halfpoint ImagesКакой сегодня праздник 4 апреля
Какой сегодня праздник 4 апреля - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Halfpoint Images
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Праздничный весенний календарь подсказывает россиянам сразу несколько интересных способов провести 4 апреля 2025 года. Ведь на этот день выпадает множество достойных профессиональных, международных и других значимых дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие известные личности отмечают свой день рождения - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Профессиональных или национальных праздников в нашей стране на 4 апреля не приходится. Однако свои дни рождения отмечают несколько выдающихся деятелей науки и искусства, да и в истории России этот день отметился рядом значимых событий.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Церковный праздник сегодня

4 апреля по православному календарю отмечается день памяти священномученика Василия Анкирского, пресвитера. Он стойкость сохранил преданность своей вере даже в период масштабного распространения ереси, за что был неоднократно подвергнут суровым мучениям.
На эту же дату приходится и празднование иконы Божией Матери “Изборская”. Считается, что именно этот образ спас Изборск от разорения шведами, которые сжигали и разрушали соседние города. Местные жители молились перед иконой на протяжении 40 дней, и город избежал печальной участи.
Также в этот день чтят память:
  • мученицы Дросиды Римской, дочери царя Траяна, а вместе с нею - дев Аглаиды, Аполлинарии, Дарии, Мамфусы и Таисии;
  • преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Православная Пасха 2025: история, традиции и дата праздника
21 апреля, 12:40

Народный праздник

В народном календаре этот день упоминается под различными названиями: и как Василий Теплый, и как Василий Парник, и как Василий Солнечник. К этой апрельской дате теплая и солнечная весенняя погода уже, как правило, становилась нормой. Впрочем, после долгой зимы люди не только грелись в согревающих лучах, но и пекли особые калачи, а также следили за солнцем в поисках особых примет. Так, если утром оно поднималось над горизонтом в красных кругах, грядущий урожай будет богатым.
Свои приметы существовали и для тех, кто планировал строить новый дом или, например, хозяйственную постройку. Им полагалось внимательно наблюдать не за солнцем, а за тем, в какую сторону собирается вода от ручейков и капели. На этой территории возводить любые строения считалось нежелательным.
Связывали с Василием Теплым и ряд запретов. Так, девушки в этот день не занимались рукоделием, да и вывешивать выстиранное белье на свежий воздух считалось плохой приметой.

Какой сегодня праздник в мире

Для ряда стран 4 апреля в первую очередь известен как Международный день Интернета. Его история началась в 1998 году и тесно связана с памятью католического святого Исидора Севильского, который в настоящее время официально объявлен покровителем Всемирной паутины и компьютеров.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник дата-центра IT-парка в Казани
Сотрудник дата-центра IT-парка в Казани - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник дата-центра IT-парка в Казани
В этот же день свой неофициальный профессиональный праздник отмечают специалисты, чья работа самым непосредственным образом связана с виртуальными площадками - День веб-мастера. На выбор даты повлиял не только выпадающий на тот же день праздник Интернета; считается, что очень уж напоминает написание даты (4.04) всем хорошо известную “ошибку 404”.
А поклонники братьев наших меньших 4 апреля отмечают Всемирный день крысы.
Вербная неделя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вербная неделя в 2025 году: история и традиции
8 апреля, 13:57

Памятные даты в истории

1719 год - стартовало строительство Ладожского канала в Санкт-Петербурге;
1833 год - впервые опубликовано полное издание знаменитого романа Александра Пушкина “Евгений Онегин”;
1932 год - выделен витамин C (также известный как аскорбиновая кислота).

Кто родился 4 апреля из знаменитостей

В этот день на свет появились:
  • писатель и автор “Всадника без головы” Майн Рид (1818 год);
  • кинорежиссер и народный артист РСФСР Андрей Тарковский (1932 год);
  • писатель-фантаст Дэн Симмонс (1948 год);
  • актер, известный по роли Железного человека, Роберт Дауни-младший (1965 год).

Именины

Свои именины 4 апреля отмечают Аглаида и Аполлинария, Василий и Василиса, Дарья и Таисия, Исаакий и другие.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиКакой сегодня праздникРоссияПраздникиРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала