31 января: какой сегодня праздник отмечается в России и в мире

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Январь - это не только Новый год и Рождество, но и целый ряд иных официальных и не очень, отечественных и международных, профессиональных и других значимых дней. 31 января 2025 года в праздничном календаре России тоже отметился рядом важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Последний день января для россиян - одновременно и праздник мастеров, способных радовать глаз прекрасными украшениями, и дата основания одного из самых известных отечественных музеев, и дни рождения многих известных личностей.

Профессиональный праздник

31 января свой профессиональный праздник отмечают мастера, способные превратить драгоценные металлы и не менее ценные камни в настоящие произведения ювелирного искусства. Можно считать, что Международный день ювелира ведет свою историю с 2002 года, когда в России впервые была озвучена идея отмечать подобный праздник. Однако окончательно решение было принято лишь в 2008 году, причем дата была выбрана в январе по той причине, что именно в этом месяце ювелиры занимаются регистрацией своих клейм. Постепенно аналогичный праздник появился и в других странах, тем самым получив статус международного.

Церковный праздник сегодня

день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святитель Афанасий появился на свет в В последний январский день отмечается сразу несколько православных праздников. Например,. Святитель Афанасий появился на свет в Александрии , а вот о рождении святителя Кирилла известно немногое. Большую часть своей жизни они посвятили борьбе с ересью и еретиками.

день памяти родителей преподобного Сергия Радонежского - схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских. Еще до того, как их сын появился на свет, родители дали обет: родится мальчик - принесут его в церковь и посвятят Богу. Мальчик, в миру носивший имя Варфоломей, ухаживал за родителями до конца их жизни, искренне стараясь угождать и заботиться о матери и отце. В этот же день отмечается и- схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских. Еще до того, как их сын появился на свет, родители дали обет: родится мальчик - принесут его в церковь и посвятят Богу. Мальчик, в миру носивший имя Варфоломей, ухаживал за родителями до конца их жизни, искренне стараясь угождать и заботиться о матери и отце.

Также 31 января по православному календарю отмечаются:

день памяти преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского; день памяти священномучеников Михаила Каргополова, Евгения Исадского, Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева и Александра Русинова.

Народный праздник

С именем Афанасия Великого, память о котором чтят в этот день, связан и народный праздник, выпадающий на ту же дату - Афанасьев день. Второе наименование праздника - Афанасий Ломонос - объясняется тем, что в этот день нередко отмечались очень сильные морозы. “Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос” - нередко говорилось в народе.

Если середина Афанасьева дня выдалась ясной и солнечной - люди могли надеяться на скорый приход весны. Если же была метель - зима еще долго не уйдет. Также считалось, что в подобный мороз активизируется различная нечисть, а потому люди старались защитить свои дома.

В Афанасьев день многие оставались дома, в кругу близких. А вот ссоры и разногласия были под запретом. Также считалось плохой приметой пить воду, если из сосуда уже кто-то отпил хотя бы глоток.

Какой сегодня праздник в мире

Соскучившиеся по солнечному свету и теплу 31 января отмечают Дeнь pиcoвaния coлнцa нa cнeгу. Создавая такие “солнечные” рисунки, люди словно стараются поторопить весну.

Также 31 января отмечается Международный день зебры. Цель у такого праздника очень важная: привлечь внимание и лишний раз напомнить жителям всего мира о том, как важно защищать этих прекрасных животных.

В этот же день, но только в первой половине прошлого века, был получен патент на такое простое и полезное изобретение как скотч (клейкая лента). Поэтому 31 января является также Днем скотча.

Памятные даты в истории

1714 год - Петром I в Летнем дворце на территории Санкт-Петербурга был учрежден так называемый "Государев кабинет", который также известен как Кунсткамера.

1729 год - в Стамбуле напечатана первая в мире книга с арабским шрифтом.

1865 год - химик Дмитрий Менделеев успешно защитил свою докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой", поэтому этот день считается Днем рождения русской водки.

1901 год - состоялась премьера пьесы Антона Чехова “Три сестры” на сцене Художественного театра.

Кто родился 31 января из знаменитостей

31 января на свет появились:

певец Джастин Тимберлейк (1981 год).

Именины