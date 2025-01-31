Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 января в России и в мире по календарю
11:33 31.01.2025 (обновлено: 14:37 20.10.2025)
31 января: какой сегодня праздник отмечается в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 января в России и в мире по календарю
31 января: какой сегодня праздник отмечается в России и в мире
Январь - это не только Новый год и Рождество, но и целый ряд иных официальных и не очень, отечественных и международных, профессиональных и других значимых... РИА Новости, 20.10.2025
2025-01-31T11:33:00+03:00
2025-10-20T14:37:00+03:00
праздники, религиозные праздники, россия, общество, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество, Какой сегодня праздник
31 января: какой сегодня праздник отмечается в России и в мире

© Getty Images / Ekaterina Vasileva-BaglerКакой сегодня праздник 31 января
Какой сегодня праздник 31 января - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Ekaterina Vasileva-Bagler
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Январь - это не только Новый год и Рождество, но и целый ряд иных официальных и не очень, отечественных и международных, профессиональных и других значимых дней. 31 января 2025 года в праздничном календаре России тоже отметился рядом важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а от чего стоит воздержаться - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Последний день января для россиян - одновременно и праздник мастеров, способных радовать глаз прекрасными украшениями, и дата основания одного из самых известных отечественных музеев, и дни рождения многих известных личностей.
Календарь праздников — 2025. Февраль
Официальные выходные дни в феврале 2025 года: как распределены праздничные дни
28 февраля, 14:26

Профессиональный праздник

31 января свой профессиональный праздник отмечают мастера, способные превратить драгоценные металлы и не менее ценные камни в настоящие произведения ювелирного искусства. Можно считать, что Международный день ювелира ведет свою историю с 2002 года, когда в России впервые была озвучена идея отмечать подобный праздник. Однако окончательно решение было принято лишь в 2008 году, причем дата была выбрана в январе по той причине, что именно в этом месяце ювелиры занимаются регистрацией своих клейм. Постепенно аналогичный праздник появился и в других странах, тем самым получив статус международного.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮвелир во время закрепки камней
Ювелир во время закрепки камней - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ювелир во время закрепки камней. Архивное фото
Сотрудница проверяет качество готовых цепочек из золота 585-й пробы - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Работа, которая не оставит без денег даже в самое тяжелое время
31 января 2021, 08:00

Церковный праздник сегодня

В последний январский день отмечается сразу несколько православных праздников. Например, день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святитель Афанасий появился на свет в Александрии, а вот о рождении святителя Кирилла известно немногое. Большую часть своей жизни они посвятили борьбе с ересью и еретиками.
В этот же день отмечается и день памяти родителей преподобного Сергия Радонежского - схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских. Еще до того, как их сын появился на свет, родители дали обет: родится мальчик - принесут его в церковь и посвятят Богу. Мальчик, в миру носивший имя Варфоломей, ухаживал за родителями до конца их жизни, искренне стараясь угождать и заботиться о матери и отце.
Репродукция иконы Преподобные Кирилл и Мария Радонежские - РИА Новости, 1920, 31.01.2010
Преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня Мария Радонежские. Справка
31 января 2010, 09:00
Также 31 января по православному календарю отмечаются:
  • день памяти преподобного Маркиана Кирского;
  • день памяти преподобного Афанасия Наволоцкого;
  • день памяти преподобного Афанасия Сяндемского, Вологодского;
  • день памяти священномучеников Михаила Каргополова, Евгения Исадского, Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева и Александра Русинова.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

С именем Афанасия Великого, память о котором чтят в этот день, связан и народный праздник, выпадающий на ту же дату - Афанасьев день. Второе наименование праздника - Афанасий Ломонос - объясняется тем, что в этот день нередко отмечались очень сильные морозы. “Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос” - нередко говорилось в народе.
Если середина Афанасьева дня выдалась ясной и солнечной - люди могли надеяться на скорый приход весны. Если же была метель - зима еще долго не уйдет. Также считалось, что в подобный мороз активизируется различная нечисть, а потому люди старались защитить свои дома.
В Афанасьев день многие оставались дома, в кругу близких. А вот ссоры и разногласия были под запретом. Также считалось плохой приметой пить воду, если из сосуда уже кто-то отпил хотя бы глоток.

Какой сегодня праздник в мире

Соскучившиеся по солнечному свету и теплу 31 января отмечают Дeнь pиcoвaния coлнцa нa cнeгу. Создавая такие “солнечные” рисунки, люди словно стараются поторопить весну.
Также 31 января отмечается Международный день зебры. Цель у такого праздника очень важная: привлечь внимание и лишний раз напомнить жителям всего мира о том, как важно защищать этих прекрасных животных.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗебры в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Зебры в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Зебры в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Архивное фото
В этот же день, но только в первой половине прошлого века, был получен патент на такое простое и полезное изобретение как скотч (клейкая лента). Поэтому 31 января является также Днем скотча.

Памятные даты в истории

1714 год - Петром I в Летнем дворце на территории Санкт-Петербурга был учрежден так называемый "Государев кабинет", который также известен как Кунсткамера.
1729 год - в Стамбуле напечатана первая в мире книга с арабским шрифтом.
1865 год - химик Дмитрий Менделеев успешно защитил свою докторскую диссертацию "О соединении спирта с водой", поэтому этот день считается Днем рождения русской водки.
Русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Биография Дмитрия Менделеева
8 февраля 2024, 02:52
1901 год - состоялась премьера пьесы Антона Чехова “Три сестры” на сцене Художественного театра.

Кто родился 31 января из знаменитостей

31 января на свет появились:
Режиссер, актриса Вера Глаголева. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2017
Биография Веры Глаголевой
16 августа 2017, 16:10

Именины

Именины в этот день отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, а также Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей и Феодосия.
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияОбществоКакой сегодня праздник
 
 
