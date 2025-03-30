30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. 30 марта 2025 года у россиян есть сразу несколько поводов отложить в сторону дела и выйти на прогулку по весеннему городу. Ведь в этот день по календарю отмечается сразу несколько праздников и важных исторических дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире (международный, профессиональный, народный), что можно делать по приметам, какие запреты действуют - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В российском праздничном календаре последние дни марта не отмечены никакими профессиональными торжествами или национальными праздниками. Зато отмечается День осведомлённости о синдроме упущенных каникул, который существует в нашей стране всего несколько лет, но поднимает очень важную тему - отсутствие у многих россиян полноценного отдыха. Результаты различных опросов свидетельствуют, что многие отдыхают от работы крайне редко, а то и вовсе не берут отпуск. А специалисты предупреждают: отсутствие отдыха может крайне негативно отразиться на здоровье и самочувствии человека.

Церковный праздник сегодня

Православные верующие в этот день чтят память преподобного Алексия, человека Божия (с которым связан и одноименный народный праздник). Он родился в богатой христианской семье, его родители всегда стремились помогать нуждающимся. Для любимого сына они выбрали прекрасную знатную невесту, но в день свадьбы святой Алексий покинул супругу и дом, раздал свое имущество бедным, а сам на протяжении 17 лет жил на подаваемую ему добрыми людьми милостыню, а после еще на протяжении многих лет жил в доме своих родителей как нищий, так и не узнанный ими до самой смерти.

30 марта в этом году также отмечается день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Синайского, игумена. Это время также называется Неделей святого Иоанна Лествичника, связано с периодом Великого поста и имеет переходящую дату. Иоанн почитается как один из наиболее выдающихся соустроителей монашества и автор известного духовного труда под названием "Лествица", который представляет собой своеобразное руководство для достижения духовного совершенства (посредством беспрестанной борьбы со страстями и стремления к добродетели).

Также на 30 марта приходятся дни памяти:

мученика Марина Кесарийского; священномучеников Александра Поливанова, пресвитера, и Виктора Киранова, пресвитера.

Народный праздник

Предпоследний день марта в народном календаре известен как Алексей Теплый и издревле был связан с обильным таянием снегов и бурными ручьями. С этим днем также была связана и вкусная традиция - собирать березовый сок, который считался (и считается) очень полезным для здоровья. Многие собирали и березовые почки - хорошие помощники в борьбе с различными недугами.

Так как зима к этому дню чаще всего уже окончательно уступала место весенней погоде, то людям запрещалось садиться в сани (считалось плохой приметой). По возможности старались избегать дальней дороги, не начинать (и даже не планировать) новые дела, а также не тратить понапрасну воду.

Теплая погода и много звенящих ручейков вокруг в этот день сулили хороший урожай, возвращение журавлей - тепло, а прохлада - позднюю весну.

Какой сегодня праздник в мире

Прекрасный повод выбраться на свежий воздух в этот день - отмечаемый во многих странах День прогулки по парку. Его задача - популяризация активного образа жизни среди горожан, которым редко удается выбраться на природу.

30 марта также известен и как День рождения психоанализа. В этот день в 1896 году на страницах журнала Revue Neurologique была опубликована статья тогда еще практически неизвестного психиатра Зигмунда Фрейда под названием “Наследственность и этиология неврозов”. Можно сказать, что именно благодаря этому событию мир познакомился с новым термином - психоанализом.

Памятные даты в истории

1847 год - отечественный классик Лев Толстой начал вести свой дневник, в который будет делать записи на протяжении всей жизни;

1856 год - подписан Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну;

1858 год - получен патент на карандаш, который шел в комплекте с резинкой для стирания написанного;

1970 год - на экраны вышла кинокартина "Белое солнце пустыни".

Кто родился 30 марта из знаменитостей

30 марта на свет появились:

испанский художник и гравер Франсиско Гойя (1746 год);

испанский художник и гравер (1746 год); французский поэт-символист Поль Верлен (1844 год);

французский поэт-символист (1844 год); голландский художник‑постимпрессионист Винсент Ван Гог (1853 год);

голландский художник‑постимпрессионист (1853 год); певица Селин Дион (1968 год).

Именины