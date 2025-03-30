Рейтинг@Mail.ru
30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 30.03.2025 (обновлено: 16:51 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/30-marta-kakoy-prazdnik/
30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 16.10.2025
30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
30 марта 2025 года у россиян есть сразу несколько поводов отложить в сторону дела и выйти на прогулку по весеннему городу. Ведь в этот день по календарю... РИА Новости, 16.10.2025
2025-03-30T06:00:00+03:00
2025-10-16T16:51:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007688955_0:327:2973:1999_1920x0_80_0_0_5b94ea78ed829e0bc029fa63e6f059a0.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/kak-otdykhaem-v-mae-2025/
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-mart-2025/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007688955_0:135:2551:2048_1920x0_80_0_0_ea32f14afc7ef3a855fa760597213b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники
30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта в России и в мире по календарю

© Getty Images / Halfpoint ImagesКакой сегодня праздник 30 марта
Какой сегодня праздник 30 марта - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Getty Images / Halfpoint Images
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. 30 марта 2025 года у россиян есть сразу несколько поводов отложить в сторону дела и выйти на прогулку по весеннему городу. Ведь в этот день по календарю отмечается сразу несколько праздников и важных исторических дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире (международный, профессиональный, народный), что можно делать по приметам, какие запреты действуют - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В российском праздничном календаре последние дни марта не отмечены никакими профессиональными торжествами или национальными праздниками. Зато отмечается День осведомлённости о синдроме упущенных каникул, который существует в нашей стране всего несколько лет, но поднимает очень важную тему - отсутствие у многих россиян полноценного отдыха. Результаты различных опросов свидетельствуют, что многие отдыхают от работы крайне редко, а то и вовсе не берут отпуск. А специалисты предупреждают: отсутствие отдыха может крайне негативно отразиться на здоровье и самочувствии человека.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Церковный праздник сегодня

Православные верующие в этот день чтят память преподобного Алексия, человека Божия (с которым связан и одноименный народный праздник). Он родился в богатой христианской семье, его родители всегда стремились помогать нуждающимся. Для любимого сына они выбрали прекрасную знатную невесту, но в день свадьбы святой Алексий покинул супругу и дом, раздал свое имущество бедным, а сам на протяжении 17 лет жил на подаваемую ему добрыми людьми милостыню, а после еще на протяжении многих лет жил в доме своих родителей как нищий, так и не узнанный ими до самой смерти.
30 марта в этом году также отмечается день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Синайского, игумена. Это время также называется Неделей святого Иоанна Лествичника, связано с периодом Великого поста и имеет переходящую дату. Иоанн почитается как один из наиболее выдающихся соустроителей монашества и автор известного духовного труда под названием "Лествица", который представляет собой своеобразное руководство для достижения духовного совершенства (посредством беспрестанной борьбы со страстями и стремления к добродетели).
Также на 30 марта приходятся дни памяти:
  • преподобного Макария, игумена Калязинского, который был известен как чудотворец;
  • преподобного Парфения Киевского, иеросхимонаха;
  • святителя Патрикия, епископа Ирландского;
  • мученика Марина Кесарийского;
  • священномучеников Александра Поливанова, пресвитера, и Виктора Киранова, пресвитера.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

Предпоследний день марта в народном календаре известен как Алексей Теплый и издревле был связан с обильным таянием снегов и бурными ручьями. С этим днем также была связана и вкусная традиция - собирать березовый сок, который считался (и считается) очень полезным для здоровья. Многие собирали и березовые почки - хорошие помощники в борьбе с различными недугами.
Так как зима к этому дню чаще всего уже окончательно уступала место весенней погоде, то людям запрещалось садиться в сани (считалось плохой приметой). По возможности старались избегать дальней дороги, не начинать (и даже не планировать) новые дела, а также не тратить понапрасну воду.
Теплая погода и много звенящих ручейков вокруг в этот день сулили хороший урожай, возвращение журавлей - тепло, а прохлада - позднюю весну.

Какой сегодня праздник в мире

Прекрасный повод выбраться на свежий воздух в этот день - отмечаемый во многих странах День прогулки по парку. Его задача - популяризация активного образа жизни среди горожан, которым редко удается выбраться на природу.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетительница в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе
Посетительница в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Посетительница в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе
30 марта также известен и как День рождения психоанализа. В этот день в 1896 году на страницах журнала Revue Neurologique была опубликована статья тогда еще практически неизвестного психиатра Зигмунда Фрейда под названием “Наследственность и этиология неврозов”. Можно сказать, что именно благодаря этому событию мир познакомился с новым термином - психоанализом.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20

Памятные даты в истории

1847 год - отечественный классик Лев Толстой начал вести свой дневник, в который будет делать записи на протяжении всей жизни;
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПисатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне
Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне
1856 год - подписан Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну;
1858 год - получен патент на карандаш, который шел в комплекте с резинкой для стирания написанного;
1970 год - на экраны вышла кинокартина "Белое солнце пустыни".

Кто родился 30 марта из знаменитостей

30 марта на свет появились:
  • испанский художник и гравер Франсиско Гойя (1746 год);
  • французский поэт-символист Поль Верлен (1844 год);
  • голландский художник‑постимпрессионист Винсент Ван Гог (1853 год);
  • певица Селин Дион (1968 год).

Именины

Алексей, Макар, Марин и Павел - вот скромный список именинников на 30 марта.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыСохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образованияЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуВ Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала