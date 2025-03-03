3 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. 3 марта 2025 года в России отмечается День писателя, профессиональный праздник у театральных кассиров, в разных странах проходит Международный день охраны здоровья уха и слуха, а еще во всем мире ежегодно отмечают День дикой природы. Какие ещё праздники сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В России в День писателя традиционно вручают премии и награды выдающимся авторам. На эту дату приходится и день, посвященный охране здоровья уха и слуха, – Международный день охраны здоровья уха и слуха. И во Всемирный день дикой природы в нашей стране, как и во всем мире, проходят различные тематические эколого-просветительские мероприятия.

Профессиональный праздник

Традиционно в первый понедельник марта в России отмечается День театрального кассира. Идея чествования представителей этой профессии в 2009 году принадлежала Государственному драматическому театру "Приют комедианта". Поддержали инициативу руководители и других театров.

Церковный праздник

Православные верующие 3 марта 2025 года отмечают начало Великого поста. Первый день Великого поста в Русской православной церкви именуют "Чистый понедельник". В первую и Страстную седмицы предписывается хранить особо строгий пост, верующим нужно молиться и бороться с греховными страстями.

© Getty Images / Anton Skripachev Постные продукты © Getty Images / Anton Skripachev Постные продукты

В этот день чтят память:

святителя Льва I, папы Римского. Он посвятил жизнь борьбе с пелагианской ересью и внес значительный вклад в укрепление церкви в Западной Римской империи;

преподобного Космы Яхромского. Был иноком Киево-Печерской лавры, позже основал Свято-Успенский монастырь в селе Небылом (Владимирская область) и стал его первым игуменом.

Народный праздник

3 марта 2025 года отмечают Жилявый понедельник, Тужилки по Масленице, Горбатый понедельник – все это народные названия первого дня Великого поста. В Чистый понедельник принято очищать дом и готовиться к весенним полевым работам.

Следует посетить храм, чтобы очистить помыслы, а также убрать в доме и постирать вещи. Запрещено в этот день ходить в грязной одежде, чтобы не навлечь беду. По народным поверьям, женщинам и детям не стоит отправляться в гости – это привлечет болезни в семью. Нельзя ругаться и сквернословить, а также оставлять после еды грязную посуду.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день писателя отмечают на территории многих государств с 1986 года. В этот день проводят культурные мероприятия, слеты авторов и публицистов, семинары, где обсуждают писательский труд и новые направления в литературе, проводят творческие конкурсы и выставки.

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) отмечается во всем мире 3 марта. Дата празднования была назначена на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Выбрана в связи с принятием в 1973 году Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Праздник призван привлечь внимание общественности на многообразие флоры и фауны, необходимости природоохранной деятельности.

Всемирный день слуха, Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Ear Care Day). Потеря слуха считается наиболее распространённой причиной инвалидности в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила специальный день, посвящённый охране здоровья уха и слуха.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 3 марта в разные годы:

1802 – в венской газете объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена; последняя из них ("quasi una Fantasia" op. 27) была потом названа Рельштабом "лунной".

1804 – издан указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны.

1861 – император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право.

1863 – основана Национальная академия наук США.

Конгресс Соединённых Штатов принял закон о всеобщей воинской повинности.

1864 – Русский император Александр II издал указ о наделении землёй польских крестьян, начало аграрной реформы в Польше.

1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (Национальная парламентская библиотека Украины).

1875 – в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой.

1905 – император Николай II пообещал провести церковную и другие реформу, а также созвать совещательную думу.

1915 – в США состоялась премьера фильма "Рождение нации" по роману Томаса Диксона "Человек клана" (режиссёр Дэвид Гриффит).

1918 – в газете "Знамя труда" напечатана поэма Александра Блока "Двенадцать".

1919 – из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.

1920 – в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).

1921 – канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.

1923 – в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time".

1931 – стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки "Звёздно-полосатый флаг" приняты Конгрессом США как текст гимна США.

1933 – в Потсдаме Гитлер провозгласил образование нацистской Германии.

1937 – на Пленуме ЦК партии Иосиф Сталин обосновал теоретический тезис: по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.

1944 – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени и медалей Ушакова и Нахимова.

1947 – вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.

1955 – Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

1958 – основан город-спутник (ныне район) Москвы Зеленоград.

1961 – в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры отец Алексий (будущий патриарх Алексий II) постригся в монашество.

1980 – подписана Международная конвенция о физической защите ядерного материала (вступила в силу 1 ноября 1987 года).

1987 – в Москве прошла презентация журнала "Бурда" на русском языке.

1997 – введена в действие рейтинговая система Rambler’s Top100.

1998 – глава компании "Microsoft" Билл Гейтс допрошен в Конгрессе США по поводу обвинений в монополизации компьютерного рынка.

2005 – Стив Фоссетт на самолёте Virgin Atlantic GlobalFlyer совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелёт вокруг Земли.

2019 – корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Кто из известных людей родился 3 марта

В этот день родились:

1847 – Александр Белл, американский изобретатель и промышленник, один из основоположников телефонии.

1891 – Архиепископ Дамаскин, греческий религиозный и государственный деятель, епископ Элладской православной церкви, Архиепископ Афинский и всея Эллады, временный правитель Греции, премьер-министр Греции. Праведник мира.

1899 – Юрий Олеша, русский советский писатель (автор повести-сказки "Три толстяка").

1942 – Владимир Ковалёнок, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России.

1953 – Зико, бразильский футболист и футбольный тренер.

1956 – Александр Волошин, российский государственный деятель

1961 – Александр Иванов, советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы "Рондо".

1965 – Сергей Рост, российский актёр, сценарист, режиссёр, теле- и радиоведущий.

1966 – Михаил Мишустин, российский государственный деятель, премьер-министр России.

1967 – Геннадий Назаров, советский и российский актёр театра и кино.

1977 – Ронан Китинг, ирландский певец, бывший участник поп-группы "Boyzone".

1984 – Александр Сёмин, российский хоккеист, чемпион мира (2008).

1998 – Джейсон Татум,американский профессиональный баскетболист.

Именины