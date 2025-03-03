3 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. 3 марта 2025 года в России отмечается День писателя, профессиональный праздник у театральных кассиров, в разных странах проходит Международный день охраны здоровья уха и слуха, а еще во всем мире ежегодно отмечают День дикой природы. Какие ещё праздники сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В России в День писателя традиционно вручают премии и награды выдающимся авторам. На эту дату приходится и день, посвященный охране здоровья уха и слуха, – Международный день охраны здоровья уха и слуха. И во Всемирный день дикой природы в нашей стране, как и во всем мире, проходят различные тематические эколого-просветительские мероприятия.
Профессиональный праздник
Традиционно в первый понедельник марта в России отмечается День театрального кассира. Идея чествования представителей этой профессии в 2009 году принадлежала Государственному драматическому театру "Приют комедианта". Поддержали инициативу руководители и других театров.
Церковный праздник
Православные верующие 3 марта 2025 года отмечают начало Великого поста. Первый день Великого поста в Русской православной церкви именуют "Чистый понедельник". В первую и Страстную седмицы предписывается хранить особо строгий пост, верующим нужно молиться и бороться с греховными страстями.
© Getty Images / Anton SkripachevПостные продукты
© Getty Images / Anton Skripachev
Постные продукты
В этот день чтят память:
- святителя Льва I, папы Римского. Он посвятил жизнь борьбе с пелагианской ересью и внес значительный вклад в укрепление церкви в Западной Римской империи;
- преподобного Космы Яхромского. Был иноком Киево-Печерской лавры, позже основал Свято-Успенский монастырь в селе Небылом (Владимирская область) и стал его первым игуменом.
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56
Народный праздник
3 марта 2025 года отмечают Жилявый понедельник, Тужилки по Масленице, Горбатый понедельник – все это народные названия первого дня Великого поста. В Чистый понедельник принято очищать дом и готовиться к весенним полевым работам.
Следует посетить храм, чтобы очистить помыслы, а также убрать в доме и постирать вещи. Запрещено в этот день ходить в грязной одежде, чтобы не навлечь беду. По народным поверьям, женщинам и детям не стоит отправляться в гости – это привлечет болезни в семью. Нельзя ругаться и сквернословить, а также оставлять после еды грязную посуду.
Какой сегодня праздник в мире
Всемирный день писателя отмечают на территории многих государств с 1986 года. В этот день проводят культурные мероприятия, слеты авторов и публицистов, семинары, где обсуждают писательский труд и новые направления в литературе, проводят творческие конкурсы и выставки.
Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) отмечается во всем мире 3 марта. Дата празднования была назначена на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. Выбрана в связи с принятием в 1973 году Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Праздник призван привлечь внимание общественности на многообразие флоры и фауны, необходимости природоохранной деятельности.
Всемирный день слуха, Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Ear Care Day). Потеря слуха считается наиболее распространённой причиной инвалидности в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила специальный день, посвящённый охране здоровья уха и слуха.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 3 марта в разные годы:
1802 – в венской газете объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена; последняя из них ("quasi una Fantasia" op. 27) была потом названа Рельштабом "лунной".
1804 – издан указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны.
1861 – император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право.
1863 – основана Национальная академия наук США.
Конгресс Соединённых Штатов принял закон о всеобщей воинской повинности.
1864 – Русский император Александр II издал указ о наделении землёй польских крестьян, начало аграрной реформы в Польше.
1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (Национальная парламентская библиотека Украины).
1875 – в Монреале, на катке "Виктория" состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой.
1905 – император Николай II пообещал провести церковную и другие реформу, а также созвать совещательную думу.
1915 – в США состоялась премьера фильма "Рождение нации" по роману Томаса Диксона "Человек клана" (режиссёр Дэвид Гриффит).
1918 – в газете "Знамя труда" напечатана поэма Александра Блока "Двенадцать".
1919 – из Ванкувера (Канада) в Сиэтл (США) отправлена первая в мире международная авиапочта.
1920 – в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).
Центральный дом журналиста в Москве
1921 – канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.
1923 – в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time".
1931 – стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки "Звёздно-полосатый флаг" приняты Конгрессом США как текст гимна США.
1933 – в Потсдаме Гитлер провозгласил образование нацистской Германии.
1937 – на Пленуме ЦК партии Иосиф Сталин обосновал теоретический тезис: по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется.
1944 – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени и медалей Ушакова и Нахимова.
1947 – вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.
1955 – Элвис Пресли впервые появился на телевидении.
1958 – основан город-спутник (ныне район) Москвы Зеленоград.
1961 – в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры отец Алексий (будущий патриарх Алексий II) постригся в монашество.
1980 – подписана Международная конвенция о физической защите ядерного материала (вступила в силу 1 ноября 1987 года).
1987 – в Москве прошла презентация журнала "Бурда" на русском языке.
1997 – введена в действие рейтинговая система Rambler’s Top100.
1998 – глава компании "Microsoft" Билл Гейтс допрошен в Конгрессе США по поводу обвинений в монополизации компьютерного рынка.
2005 – Стив Фоссетт на самолёте Virgin Atlantic GlobalFlyer совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелёт вокруг Земли.
2019 – корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС в автоматическом режиме.
Международный день детского телевидения и радиовещания
5 марта 2023, 00:50
Кто из известных людей родился 3 марта
В этот день родились:
1847 – Александр Белл, американский изобретатель и промышленник, один из основоположников телефонии.
1891 – Архиепископ Дамаскин, греческий религиозный и государственный деятель, епископ Элладской православной церкви, Архиепископ Афинский и всея Эллады, временный правитель Греции, премьер-министр Греции. Праведник мира.
1899 – Юрий Олеша, русский советский писатель (автор повести-сказки "Три толстяка").
1942 – Владимир Ковалёнок, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России.
1953 – Зико, бразильский футболист и футбольный тренер.
1956 – Александр Волошин, российский государственный деятель
1961 – Александр Иванов, советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, лидер группы "Рондо".
1965 – Сергей Рост, российский актёр, сценарист, режиссёр, теле- и радиоведущий.
1966 – Михаил Мишустин, российский государственный деятель, премьер-министр России.
1967 – Геннадий Назаров, советский и российский актёр театра и кино.
1977 – Ронан Китинг, ирландский певец, бывший участник поп-группы "Boyzone".
1984 – Александр Сёмин, российский хоккеист, чемпион мира (2008).
1998 – Джейсон Татум,американский профессиональный баскетболист.
Именины
Именины 3 марта отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня