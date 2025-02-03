3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. 3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

3 февраля 2025 года в России отмечается День пропавших без вести людей. Основала пpaздник Джо Энн Лoуитцеp, дочь которой пропала без вести в 2010 году. Этот день призван пoвыcить ocведoмленнocть общества o пpoпaвших без вести людях и привлечь внимание к пpoблeмaм и нуждам их семей, а также рассказать о последовательности действий в случае пропажи человека, о необходимости обращения в волонтерские отряды, чтобы повысить шансы на их возвращение.

Профессиональный праздник

Государственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. В этот день можно отметить праздник, посвященный соблюдению общепринятых норм речи – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Стоит поработать над собой, своим лексиконом и самоконтролем, а также принять меры воспитательного характера к близким.

Церковный праздник

мученика Неофита; преподобного Максима Грека, известного собственными духовно-нравственными сочинениями и переводами богослужебных книг. Святого чтут как заступника обездоленных.

Народный праздник

По народному календарю 3 февраля отмечается Максимов день. В этот день традиционно пекут пироги с сытными начинками, делятся ими не только с родными, но и с обездоленными. А еще стараются примириться с теми, с кем давно в ссоре. По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры. Нельзя сегодня делиться солью, считается, что вместе с ней из дома можно отдать счастье и благополучие. Запрещено ссориться и ругаться, а также отказывать в помощи нуждающимся.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день нежности– один из самых приятных праздников в году. Принято в этот день делиться нежностью с близкими, проявлять мягкость и деликатность к окружающим. Праздник каждый отмечает по-своему и формат проявления нежности у каждого свой.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 3 февраля в разные годы:

1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

1910 – завершилась "Юбилейная" экспедиция Арсеньева (1908—1910) — третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских экспедиций В. К. Арсеньева.

1920 – в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).

1925 – из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы "Князь Игорь" Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы

1994 – состоялся первый полёт российского космонавта Сергея Крикалёва на американском шаттле "Дискавери", в рамках космического полёта STS-60.

Подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией

2014 – первый случай стрельбы в школах в России (стрельба в московской школе № 263).

2021 – Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сроком действия до 5 февраля 2026 года.

Кто из известных людей родился 3 февраля

В этот день родились:

1702 – Михаэль Адельбульнер, немецкий математик, физик и астроном.

1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог.

1854 – Сергей Корсаков , русский психиатр, создатель московской школы психиатрии.

1859 – Хуго Юнкерс, немецкий инженер, изобретатель, авиаконструктор, основатель компании Junkers & Co.

1884 – Василий Агапкин, русский военный дирижёр и композитор, автор марша "Прощание славянки".

1906 – Валентина Токарская, советская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.

1939 – Майкл Чимино , американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса".

1940 – Тимоти Питер Уайзмен, британский историк-антиковед, профессор Эксетерского университета (1977—2001).

Эдуард Володарский , советский и российский киносценарист, драматург и прозаик. 1941 –, советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.

1944 – Александр Бородянский , советский и российский сценарист, кинорежиссёр и педагог.

1965 – Мора Тирни, американская актриса кино и сериалов, лауреат "Золотого глобуса".

1974 – Евгения Игумнова, российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

Михал Шлезингр, чешский биатлонист. 1983 –чешский биатлонист.

1988 – Тимофей Лапшин, южнокорейский биатлонист, до 2017 года выступал за Россию.

Именины