3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. 3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
3 февраля 2025 года в России отмечается День пропавших без вести людей. Основала пpaздник Джо Энн Лoуитцеp, дочь которой пропала без вести в 2010 году. Этот день призван пoвыcить ocведoмленнocть общества o пpoпaвших без вести людях и привлечь внимание к пpoблeмaм и нуждам их семей, а также рассказать о последовательности действий в случае пропажи человека, о необходимости обращения в волонтерские отряды, чтобы повысить шансы на их возвращение.
Профессиональный праздник
Государственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. В этот день можно отметить праздник, посвященный соблюдению общепринятых норм речи – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Стоит поработать над собой, своим лексиконом и самоконтролем, а также принять меры воспитательного характера к близким.
Церковный праздник
3 февраля Русская православная церковь чтит память:
- преподобного Максима исповедника;
- мученика Неофита;
- преподобного Максима Грека, известного собственными духовно-нравственными сочинениями и переводами богослужебных книг. Святого чтут как заступника обездоленных.
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00
Народный праздник
По народному календарю 3 февраля отмечается Максимов день. В этот день традиционно пекут пироги с сытными начинками, делятся ими не только с родными, но и с обездоленными. А еще стараются примириться с теми, с кем давно в ссоре. По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры. Нельзя сегодня делиться солью, считается, что вместе с ней из дома можно отдать счастье и благополучие. Запрещено ссориться и ругаться, а также отказывать в помощи нуждающимся.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день нежности– один из самых приятных праздников в году. Принято в этот день делиться нежностью с близкими, проявлять мягкость и деликатность к окружающим. Праздник каждый отмечает по-своему и формат проявления нежности у каждого свой.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 3 февраля в разные годы:
1565 – московский князь Иван Грозный учредил опричнину.
1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год
Репродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год. Архивное фото
1830 – Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.
1910 – завершилась "Юбилейная" экспедиция Арсеньева (1908—1910) — третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских экспедиций В. К. Арсеньева.
1920 – в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).
1925 – из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы "Князь Игорь" Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.
1994 – состоялся первый полёт российского космонавта Сергея Крикалёва на американском шаттле "Дискавери", в рамках космического полёта STS-60.
Подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией.
2010 – Сергей Фурсенко возглавил Российский футбольный союз.
2014 – первый случай стрельбы в школах в России (стрельба в московской школе № 263).
2021 – Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сроком действия до 5 февраля 2026 года.
Кто из известных людей родился 3 февраля
В этот день родились:
1702 – Михаэль Адельбульнер, немецкий математик, физик и астроном.
1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог.
1854 – Сергей Корсаков, русский психиатр, создатель московской школы психиатрии.
1859 – Хуго Юнкерс, немецкий инженер, изобретатель, авиаконструктор, основатель компании Junkers & Co.
1872 – Иван Фомин, русский советский архитектор, педагог, историк архитектуры.
1884 – Василий Агапкин, русский военный дирижёр и композитор, автор марша "Прощание славянки".
1906 – Валентина Токарская, советская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.
1934 – Александр Петров, основатель школы математического моделирования экономических систем, академик РАН.
1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса".
1940 – Тимоти Питер Уайзмен, британский историк-антиковед, профессор Эксетерского университета (1977—2001).
1941 – Эдуард Володарский, советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.
1944 – Александр Бородянский, советский и российский сценарист, кинорежиссёр и педагог.
Режиссер и сценарист Александр Бородянский. Архивное фото
1965 – Мора Тирни, американская актриса кино и сериалов, лауреат "Золотого глобуса".
1974 – Евгения Игумнова, российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".
1983 – Михал Шлезингр, чешский биатлонист.
1988 – Тимофей Лапшин, южнокорейский биатлонист, до 2017 года выступал за Россию.
1994 – Малайка Михамбо, немецкая прыгунья в длину, олимпийская чемпионка (2020), чемпионка мира и Европы.
Именины
Именины 3 февраля отмечают: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян.
4 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
4 февраля, 13:05