Какой сегодня праздник: что отмечают 3 февраля в России и в мире по календарю
06:00 03.02.2025
3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 февраля в России и в мире по календарю
3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой... РИА Новости, 20.10.2025
2025-02-03T06:00:00+03:00
2025-10-20T14:31:00+03:00
общество
россия
российская империя
иван грозный
александр грибоедов
сергей крикалев
русская православная церковь
праздники
общество, россия, российская империя, иван грозный, александр грибоедов, сергей крикалев, русская православная церковь, праздники
Общество, Россия, Российская империя, Иван Грозный, Александр Грибоедов, Сергей Крикалев, Русская православная церковь, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
3 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. 3 февраля 2025 года в России и мире отмечается День без вести пропавших людей, Международный день нежности, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

3 февраля 2025 года в России отмечается День пропавших без вести людей. Основала пpaздник Джо Энн Лoуитцеp, дочь которой пропала без вести в 2010 году. Этот день призван пoвыcить ocведoмленнocть общества o пpoпaвших без вести людях и привлечь внимание к пpoблeмaм и нуждам их семей, а также рассказать о последовательности действий в случае пропажи человека, о необходимости обращения в волонтерские отряды, чтобы повысить шансы на их возвращение.
Профессиональный праздник

Государственных и профессиональных праздников на эту дату не выпадает. В этот день можно отметить праздник, посвященный соблюдению общепринятых норм речи – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Стоит поработать над собой, своим лексиконом и самоконтролем, а также принять меры воспитательного характера к близким.

Церковный праздник

3 февраля Русская православная церковь чтит память:
  • преподобного Максима исповедника;
  • мученика Неофита;
  • преподобного Максима Грека, известного собственными духовно-нравственными сочинениями и переводами богослужебных книг. Святого чтут как заступника обездоленных.
Народный праздник

По народному календарю 3 февраля отмечается Максимов день. В этот день традиционно пекут пироги с сытными начинками, делятся ими не только с родными, но и с обездоленными. А еще стараются примириться с теми, с кем давно в ссоре. По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры. Нельзя сегодня делиться солью, считается, что вместе с ней из дома можно отдать счастье и благополучие. Запрещено ссориться и ругаться, а также отказывать в помощи нуждающимся.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день нежности– один из самых приятных праздников в году. Принято в этот день делиться нежностью с близкими, проявлять мягкость и деликатность к окружающим. Праздник каждый отмечает по-своему и формат проявления нежности у каждого свой.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 3 февраля в разные годы:
1565 – московский князь Иван Грозный учредил опричнину.
1826 – Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год
Репродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год. Архивное фото
1830 – Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.
1910 – завершилась "Юбилейная" экспедиция Арсеньева (1908—1910) — третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских экспедиций В. К. Арсеньева.
1920 – в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).
1925 – из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы "Князь Игорь" Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.
1994 – состоялся первый полёт российского космонавта Сергея Крикалёва на американском шаттле "Дискавери", в рамках космического полёта STS-60.
Подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией.
2010 – Сергей Фурсенко возглавил Российский футбольный союз.
2014 – первый случай стрельбы в школах в России (стрельба в московской школе № 263).
2021 – Россия и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сроком действия до 5 февраля 2026 года.

Кто из известных людей родился 3 февраля

В этот день родились:
1702 – Михаэль Адельбульнер, немецкий математик, физик и астроном.
1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог.
1854 – Сергей Корсаков, русский психиатр, создатель московской школы психиатрии.
1859 – Хуго Юнкерс, немецкий инженер, изобретатель, авиаконструктор, основатель компании Junkers & Co.
1872 – Иван Фомин, русский советский архитектор, педагог, историк архитектуры.
1884 – Василий Агапкин, русский военный дирижёр и композитор, автор марша "Прощание славянки".
1906 – Валентина Токарская, советская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.
1934 – Александр Петров, основатель школы математического моделирования экономических систем, академик РАН.
1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса".
1940 – Тимоти Питер Уайзмен, британский историк-антиковед, профессор Эксетерского университета (1977—2001).
1941 – Эдуард Володарский, советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.
1944 – Александр Бородянский, советский и российский сценарист, кинорежиссёр и педагог.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер и сценарист Александр Бородянский
Режиссер и сценарист Александр Бородянский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Режиссер и сценарист Александр Бородянский. Архивное фото
1965 – Мора Тирни, американская актриса кино и сериалов, лауреат "Золотого глобуса".
1974 – Евгения Игумнова, российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".
1983 – Михал Шлезингр, чешский биатлонист.
1988 – Тимофей Лапшин, южнокорейский биатлонист, до 2017 года выступал за Россию.
1994 – Малайка Михамбо, немецкая прыгунья в длину, олимпийская чемпионка (2020), чемпионка мира и Европы.

Именины

Именины 3 февраля отмечают: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян.
