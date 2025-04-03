Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 03.04.2025 (обновлено: 11:37 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/3-aprelya-kakoy-prazdnik/
3 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля в России и в мире по календарю
3 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Всемирный день вечеринки, начало работы над портретом писателя Ивана Тургенева, первый звонок, сделанный с мобильного телефона, - эти и прочие профессиональные, РИА Новости, 16.10.2025
2025-04-03T05:00:00+03:00
2025-10-16T11:37:00+03:00
какой сегодня праздник
праздники
религиозные праздники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008958527_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_58a36a0c90cbf6331c3b19700f57bf41.jpg
https://ria.ru/prazdniki/mayskie-prazdniki-i-vykhodnye/
https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
https://ria.ru/20250421/paskha-1858675417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008958527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_66f1ed3f53e34ca9df6bb25c81a2de07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
какой сегодня праздник, праздники, религиозные праздники, россия
Какой сегодня праздник, Праздники, Религиозные праздники, Россия
Главная / Праздники

3 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Betsie Van Der MeerКакой сегодня праздник 3 апреля
Какой сегодня праздник 3 апреля - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Betsie Van Der Meer
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Всемирный день вечеринки, начало работы над портретом писателя Ивана Тургенева, первый звонок, сделанный с мобильного телефона, - эти и прочие профессиональные, международные и другие праздники и события выпадают по календарю на 3 апреля 2025 года. О том, какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать сегодня по народным приметам, - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Россияне сегодня не отмечают никаких национальных праздников, однако по церковному календарю эта дата отмечена рядом значимых событий, да и в народном календаре 3 апреля играло достаточно важное значение.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (или Сицилийского)православные отмечают 3 апреля. Известно, что Иаков с юных лет стремился к праведной жизни и, став монахом, постоянно молился и трудился. За свою веру он неоднократно подвергался гонениям, однако все переносил стойко и мужественно и скончался в изгнании.
Также в этот день чтят память святителя Кирилла, епископа Катанского. В сане епископа он мудро управлял своей паствой и прославился совершенными чудесами (например, по преданию, очистил от горечи воду в одном из источников, тем самым помог многим язычникам поверить в Христа).
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28
В этот же день по церковному календарю чтят память:
  • преподобного Серафима Вырицкого;
  • святителя Фомы Константинопольского, патриарха;
  • священномученика Владимира Введенского, пресвитера.

Народный праздник

Кирилл Катаник - именно под таким названием значится 3 апреля в народном календаре. Считалось, что в этот день на Руси предоставлялся последний шанс прокатиться на санках по уже исчезающему снегу. Отсюда же пошла и главная традиция - готовить сани к длительному хранению и убирать их на зиму.
Впрочем, не только с санями зачастую прощались в этот день. С зимней на весеннюю меняли и обувь: вместо валенок многие на Кирилла Катаника перебирались в лапти. А вот в ночное небо наши предки сегодня старались не смотреть: считалось, что увидеть падающую звезду - к большому несчастью. Поливать цветы также не рекомендуется: считается, что растениям на пользу это не пойдет и даже может навредить.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20
И, конечно, с Кириллом Катаником связано немало народных примет. Услышать гром в этот день - будет богатый урожай, заметили первых комаров - значит, погода будет радовать теплом. На то, что впереди ждет потепление, указывали и распустившиеся цветки мать-и-мачехи.

Какой сегодня праздник в мире

3 апреля известен как веселый, но неофициальный праздник - Всемирный день вечеринки. Эта дата упоминается на страницах романа американской писательницы, по которому именно 3 апреля 2000 года все человечество должно было объединиться на одно всемирное торжество. Роман увидел свет в 1995 году, а уже в следующем 1996 году впервые отметили и навеянный им праздник. Никакой серьезной и глубокой философии у этого события нет: его цель - просто помочь людям стать немного счастливее.
3 апреля отмечают и Всемирный день водных животных, чтобы обратить внимание людей по всему миру на то, в каком состоянии нередко оказываются водоемы, и как важно сохранять их для защиты обитающих там существ.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыпуск детенышей тюленя ларга в естественную среду обитания на острове Желтухина в Приморскоми крае
Выпуск детенышей тюленя ларга в естественную среду обитания на острове Желтухина в Приморскоми крае - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Выпуск детенышей тюленя ларга в естественную среду обитания на острове Желтухина в Приморскоми крае

Памятные даты в истории

1829 год - изобретена первая кофемолка;
1874 год - художник Илья Репин начал работу над знаменитым портретом писателя Ивана Тургенева;
1967 год - на экраны кинотеатров вышла комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
1973 год - совершен первый в истории звонок по мобильному телефону: инженер Motorola набрал номер конкурентов.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
21 апреля, 15:58

Кто родился 3 апреля из знаменитостей

Знаменитые личности, которые в разные годы появились на свет 3 апреля. Среди них:
  • писатель и классик американской литературы Вашингтон Ирвинг (1783 год);
  • знаменитый актер, исполнитель роли Вито Карлеоне в “Крестном отце” Марлон Брандо (1924 год);
  • комедийный актер Эдди Мерфи (1961 год).

Именины

Среди именинников сегодняшнего дня - Домнин, Кирилл, Филимон, Фома и Яков.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиКакой сегодня праздникПраздникиРелигиозные праздникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала