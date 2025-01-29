Рейтинг@Mail.ru
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
06:00 29.01.2025 (обновлено: 15:37 20.10.2025)
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 января в России и в мире по календарю
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
В календаре России практически не найти такого дня, который не был бы отмечен отечественным или международным, церковным или профессиональным праздником. Какой... РИА Новости, 20.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
общество
календарь
какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество, Календарь, Какой сегодня праздник
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / alvaro gonzalezКакой сегодня праздник 29 января
Какой сегодня праздник 29 января - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Getty Images / alvaro gonzalez
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В календаре России практически не найти такого дня, который не был бы отмечен отечественным или международным, церковным или профессиональным праздником. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать, а что нельзя 29 января 2025 года - в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Февраль
Официальные выходные дни в феврале 2025 года: как распределены праздничные дни
28 февраля, 14:26

Какой сегодня праздник в России

29 января в России нет официальных государственных праздников и профессиональных торжеств. Однако по православному календарю на этот день приходится несколько значимых событий.

Церковный праздник сегодня

29 января православные отмечают Поклонение честным веригам апостола Петра. Эти вериги (так называют цепи или оковы) по преданию были чудесным образом сняты с Петра во время его заключения в темнице, куда он попал по велению Ирода Агриппы за то, что проповедовал христианство. Буквально накануне суда Петр был освобожден ангелом и выведен из заключения, а бережно хранимые христианами цепи стали помогать верующим исцеляться от недугов.
© Public domainПитер Пауль Рубенс. Апостол Пётр.
Питер Пауль Рубенс. Апостол Пётр. - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Public domain
Питер Пауль Рубенс. Апостол Пётр.
В этот же день отмечается День памяти праведного Максима Тотемского, Христа ради юродивого, пресвитера. Праведный жил в первой половине XVII века в Тотьме, где был священником. Он много молился и постился, добровольно пренебрегал любыми заботами о собственном теле, однако еще при жизни был выделен Божьими дарами.
Также 29 января отмечаются:
  • день памяти мучеников Спевсиппа, Елевсиппа и Мелевсиппа, а также бабушки их Леониллы, а вместе с ними Неона, Турвона и Иовилла Лангонийских;
  • день памяти мученика Данакта Иллирийского, чтеца;
  • день памяти святителя Гонората, епископа Арльского, который примером собственной благочестивой жизни сумел вдохновить на подобный подвиг и собственного старшего брата;
  • день памяти священномученика Иоанна Петтай, пресвитера.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

С именем апостола Петра связан не только церковный праздник, но и народный, известный как Петр-полукорм. По традиции именно в этот день крестьяне определяли, хватит ли им до наступления весны подготовленных заранее запасов корма для животных. В идеале их должно было быть не меньше половины от первоначального объема, если меньше - хозяин начинал задумываться об экономии.
Помимо подсчетов запасов в этот день ухоживали за скотиной, занимались уборкой, а лениться считалось неправильным. По народным приметам приснившийся хороший сон обязательно нужно было пересказать близкому человеку, от острых предметов полагалось держаться подальше, а также строго-настрого запрещалось выбрасывать хлеб.
Внимательно следили и за погодой. Если стоит мороз - лето обещает быть жарким. Если за окном метель - летние месяцы вполне могут быть очень дождливыми.

Какой сегодня праздник в мире

Именно на 29 января в 2025 году приходится Новый год по восточному (или лунному) календарю. Символом года будет Зеленая Деревянная Змея, а отмечают Новый год в Китае по традиции более двух недель. С этим праздником связано большое количество традиций и легенд. Например, украшать дома, запускать салюты, дарить красные конверты с деньгами и так далее.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале "Китайский Новый год в Москве"
Посетители на фестивале Китайский Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетители на фестивале "Китайский Новый год в Москве"
Сегодня также отмечается международный День мобилизации против угрозы ядерной войны. Поводом послужила принятая в 1985 году Декларация о принципах нераспространения ядерного оружия. Документ призывает прекратить гонку вооружений, а его цель - значительно сократить или вовсе ликвидировать имеющееся у разных стран ядерное оружие.
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Китайский Новый год-2025: когда наступает и как его отметить
16 февраля, 10:28

Памятные даты в истории

День отмечен в календаре рядом важных исторических событий, среди которых:
1616 год - голландская экспедиция, которую возглавили Якоб Лемер и Виллем Схаутен, открыла самую южную точку архипелага Огненная земля, получившую название мыс Горн.
1833 год - в Санкт-Петербурге организована самая первая на территории страны городская почта. Весь город в результате был разделен на 17 почтовых округов, а почту принимали в общей сложности в 45 пунктах.
1908 год - создан первый отечественный аэроклуб.
Музей Антона Павловича Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
"Комод", в котором Чехов писал пьесы и лечил пациентов
20 февраля 2024, 10:26

Кто родился 29 января из знаменитостей

29 января отмечаются дни рождения:
Антона Павловича Чехова (писатель, автор многочисленных рассказов и пьес, родился в 1860 году в Таганроге)
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский писатель Антон Павлович Чехов
Русский писатель Антон Павлович Чехов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский писатель Антон Павлович Чехов
Ромена Роллана (французский писатель родился в 1866 году, является обладателем Нобелевской премии по литературе)
Дмитрия Юрьевича Маликова(певец, композитор и продюсер, Народный артист России. Родился в 1970 году)

Именины

Свои именины 29 января отмечают Иван, Максим и Петр.
Какой сегодня праздник 30 января - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
30 января, 06:00
Еще по теме: Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника; Родительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвы; Сохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образования; Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году; Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
 
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество, Календарь, Какой сегодня праздник
 
 
