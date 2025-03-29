29 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В календаре России на 29 марта 2025 года выпадает важный профессиональный праздник, в международном - день одного из самых популярных сказочных существ. Какой сегодня праздник отмечают в стране и в мире, что можно делать, на какие приметы стоит обратить внимание - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В последние дни марта одним из самых значимых событий в стране станет профессиональный праздник военных юристов.

Профессиональный праздник

День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах РФ имеет постоянную дату и ежегодно отмечается 29 марта. Этот праздник был установлен Указом Президента в 2006 году. В этот день поздравления принимают военные юристы, которые служат в органах военной прокуратуры и военных судах, занимают те или иные должности в органах военной юстиции, а также преподают в военных вузах.

Церковный праздник сегодня

Немало значимых поводов и событий выпадает на 29 марта и в православном календаре. Так, отмечают в эту дату день памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского), который правил в одном из древних городов Египта, но за свою христианскую веру был подвергнут истязаниям и казнен в Ниле.

Чтят в этот день и память святителя Серапиона, архиепископа Новгородского. Он появился на свет в XV веке и с самых юных лет испытывал стремление к иночеству. Был игуменом Дубенского Успенского монастыря (позже названного в его честь Серапионовой пустынью), затем перешел в Троице-Сергиеву лавру. На долю святителя выпало немало испытаний, но он также был наделен даром чудотворения, исцеляя людей от различных недугов.

29 марта в церковном календаре также отмечаются следующие дни памяти:

мученика Иулиана Аназарвского; священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

Также на этот день приходится и выпадающая на четвертую Седмицу Великого поста родительская суббота.

Народный праздник

Выпадающий на эту весеннюю дату Тележный день уже одним только своим названием указывает на то, каким работам стоило посвятить 29 марта. Сегодня полагалось внимательно осмотреть телегу, при необходимости - отремонтировать и укрепить ее, ведь пользоваться санями к этому времени уже было практически невозможно, а значит, активный сезон для этого вида транспорта был уже совсем не за горами. Не случайно известная пословица гласила: “На Саввина сани покинь, телегу подвинь”.

К слову, с телегой же было связано и немало примет. Например, в этот день было принято впервые выезжать на ней по деревне, внимательно прислушиваясь к издаваемым звукам. Верили, что скрипящее правое переднее колесо сулит финансовое благополучие, а вот если скрип издает левое заднее - то проблем с деньгами не избежать.

Теплая весенняя погода считалась признаком того, что и в дальнейшем весна также будет радовать теплом.

Запрещалось давать или брать в долг, переносить и поднимать тяжести, а также ссориться с людьми.

Какой сегодня праздник в мире

29 марта некоторые страны мира отмечают свои национальные праздники. Например, на Мадагаскаре в этот день вспоминают историю восстания 1947 года, которое стало основой Дня мучеников (или Дня памяти героев).

Еще один, теперь уже волшебный праздник, который также выпадает на 29 марта - это Международный день русалки. Образ подобных фантастических существ встречается в легендах и сказках многих народов, а сам праздник относительно молодой и отмечается с 2018 года. В качестве подарка в этот день можно перечитать любимую сказочную историю или, например, пересмотреть ее анимационное воплощение.

Еще один ежегодный праздник, выпадающий на 29 марта, - это День самопознания. Он считается прекрасным поводом задуматься о смысле жизни, пересмотреть собственные желания и стремления, поставить новые цели.

Помимо этого, 29 марта отмечается день рождения одного из самых популярных в мире напитков - “Кока-колы”. Именно в этот день 1886 года американский фармацевт в поисках средства от головной боли сварил первые порции напитка из листьев коки с добавлением сахара и кофеина. Продавалась новинка изначально в аптеках, а современный вид и название приобрела чуть позже, когда в нее стали добавлять газированную воду.

Памятные даты в истории

1848 год - ледяные заторы более чем на сутки остановили Ниагарский водопад;

1873 год - Лев Толстой приступил к работе над романом “Анна Каренина”;

1911 год - в Санкт-Петербурге создан Российский олимпийский комитет;

1998 год - на территории португальского Лиссабона открылся мост Васко да Гама, который долгое время считался самым протяженным в Европе.

Кто родился 29 марта из знаменитостей

По традиции в этот день мы вспоминаем и тех, кто отмечал или отмечает свой день рождения 29 марта. Среди них:

сын первого правителя из династии Романовых, царь Алексей Михайлович (1629 год);

актер и народный артист России Станислав Говорухин (1936 год);

норвежский писатель, автор цикла романов про сыщика Харри Холе Ю Несбё (1960 год);

норвежский писатель, автор цикла романов про сыщика Харри Холе (1960 год); актер Брендан Глисон (1955 год).

Именины