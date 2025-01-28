28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. 28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире проходит День конструктора ЛЕГО и Всемирный день безработных. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в феврале 2025: полный календарь официальных выходных
28 февраля, 14:26
Какой сегодня праздник в России
28 января 2025 года в России отмечается День Высших специальных офицерских классов ВМФ РФ, проходят мероприятия в честь Международного дня защиты персональных данных, Всемирный День безработных, а в народе считают, что это День колдунов.
Профессиональный праздник
28 января свой профессиональный праздник отмечают Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ. Военное учебное заведение в системе переподготовки офицерских кадров ВМФ – Высшие специальные офицерские ордена Ленина классы Военно-Морского Флота осуществляют профессиональную переподготовку и повышение квалификации для назначения на должности командиров, а также проводят исследования в области боевой подготовки сил флота, тактики и применения технических средств и оружия.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное построение курсантов ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова" перед принятием Военной присяги на крейсере 1-го ранга "Аврора" в Санкт-Петербурге
Торжественное построение курсантов ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова" перед принятием Военной присяги на крейсере 1-го ранга "Аврора" в Санкт-Петербурге
Церковный праздник
28 января Русская православная церковь чтит память:
- преподобного Иоанна Кущника. Св. мощи Иоанна сначала хранились в Константинополе, а потом были перенесены в Рим;
- преподобного Павла Фивейского. Он провел 91 год в уединенной пещере у подножия горы, полностью посвятив себя молитве и общению с Богом.
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00
Народный праздник
Павлов день по народному календарю отмечается 28 января. Наши предки называли его Днем колдунов и верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания ученикам, а те пробовали свои магические способности. Поэтому люди особенно остерегались в этот день порчи и сглаза. Старались очистить жилище, чтобы защититься от негатива и прогнать тоску и печаль, а также надевать чистую одежду. Сегодня нельзя вступать в ссоры и конфликты, не стоит обсуждать планы на будущее.
Какой сегодня праздник в мире
Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах он называется "Днем конфиденциальности" (Data Privacy Day). Дата выбрана в честь подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Сам праздник был учрежден комитетом министров Совета Европы в 2006 году с целью напомнить пользователям сети о соблюдении правил и обезопасить их жизнь как виртуальную, так и реальную. В этот день организуют информационные кампании, а также образовательные проекты и конференции по защите персональных данных.
© Prae_StudioЗащита персональных данных
© Prae_Studio
Защита персональных данных
Всемирный день безработных создан для привлечения внимания к проблемам безработицы, социальной защиты и трудовой занятости. Привлечь внимание властей и общества к необходимости создания рабочих мест, а также оказания помощи людям, потерявшим работу.
Международный день ЛЕГО(International LEGO Day) объединяет детей и взрослых, которые увлечены сборкой этих ярких конструкторов. Дата празднования связана с днем, когда компания в 1958 году запатентовала современный кирпичик LEGO. Сегодня представлены разнообразные серии конструкторов для разного возраста, различной тематики и уровня сложности. Сборка их элементов позволяет развивать мелкую моторику, усидчивость, внимательность, воображение, терпение, фантазию.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 28 января в разные годы:
- 1724 – указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
- 1725 – в России после смерти Петра I наступила "эпоха дворцовых переворотов".
- 1762 – российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.
- 1820 – русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида.
- 1906 – в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
- 1945 – Вторая мировая война: Андрей Власов назначен главнокомандующим Русской освободительной армии.
- 1956 – лыжница Любовь Козырева победила на дистанции 10 км на зимних Олимпийских играх в Кортине-д’Ампеццо и завоевала первую в истории для СССР золотую медаль зимних Олимпиад.
- 1986 – космический челнок "Челленджер" разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.
- 1992 – Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли".
- 1999 – в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".
- 2003 – в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.
- 2009 – первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР – в Москву прибыл Рауль Кастро.
Кто из известных людей родился 28 января
В этот день родились:
- 1741– Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама".
- 1955 – Сергей Дроздов, советский и российский певец, гитарист, автор песен, солист ВИА "Синяя птица" и Николя Саркози, французский политик, президент Франции в период с 2007 по 2012 годы.
- 1959 – Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссёр ("Зелёная миля", "Побег из Шоушенка" и др.), сценарист, продюсер.
- 1963 – Сергей Супонев, советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
- 1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ.
- 1972 – Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992), двукратная чемпионка Европы.
- 1976 – Антон Кротов, российский путешественник.
- 1978 – Джанлуиджи Буффон, итальянский футбольный вратарь, чемпион мира (2006).
- 1980 – Ник Картер, американский певец, гитарист, актёр, участник группы "Backstreet Boys".
- 1981 – Элайджа Вуд, американский актёр кино и телевидения.
Именины
Именины 28 января отмечают: Алена, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
29 января, 06:00
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыСохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образованияЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуВ Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы