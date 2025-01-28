Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 января в России и в мире по календарю
06:00 28.01.2025
28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 28 января в России и в мире по календарю
28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире... РИА Новости, 20.10.2025
28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / AleksandarNakicКакой сегодня праздник 28 января
Какой сегодня праздник 28 января - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / AleksandarNakic
Какой сегодня праздник 28 января
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. 28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире проходит День конструктора ЛЕГО и Всемирный день безработных. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Февраль
Как отдыхаем в феврале 2025: полный календарь официальных выходных
28 февраля, 14:26

Какой сегодня праздник в России

28 января 2025 года в России отмечается День Высших специальных офицерских классов ВМФ РФ, проходят мероприятия в честь Международного дня защиты персональных данных, Всемирный День безработных, а в народе считают, что это День колдунов.

Профессиональный праздник

28 января свой профессиональный праздник отмечают Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ. Военное учебное заведение в системе переподготовки офицерских кадров ВМФ – Высшие специальные офицерские ордена Ленина классы Военно-Морского Флота осуществляют профессиональную переподготовку и повышение квалификации для назначения на должности командиров, а также проводят исследования в области боевой подготовки сил флота, тактики и применения технических средств и оружия.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное построение курсантов ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова" перед принятием Военной присяги на крейсере 1-го ранга "Аврора" в Санкт-Петербурге
Торжественное построение курсантов ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова перед принятием Военной присяги на крейсере 1-го ранга Аврора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Торжественное построение курсантов ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова" перед принятием Военной присяги на крейсере 1-го ранга "Аврора" в Санкт-Петербурге

Церковный праздник

28 января Русская православная церковь чтит память:
  • преподобного Иоанна Кущника. Св. мощи Иоанна сначала хранились в Константинополе, а потом были перенесены в Рим;
  • преподобного Павла Фивейского. Он провел 91 год в уединенной пещере у подножия горы, полностью посвятив себя молитве и общению с Богом.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

Павлов день по народному календарю отмечается 28 января. Наши предки называли его Днем колдунов и верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания ученикам, а те пробовали свои магические способности. Поэтому люди особенно остерегались в этот день порчи и сглаза. Старались очистить жилище, чтобы защититься от негатива и прогнать тоску и печаль, а также надевать чистую одежду. Сегодня нельзя вступать в ссоры и конфликты, не стоит обсуждать планы на будущее.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах он называется "Днем конфиденциальности" (Data Privacy Day). Дата выбрана в честь подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Сам праздник был учрежден комитетом министров Совета Европы в 2006 году с целью напомнить пользователям сети о соблюдении правил и обезопасить их жизнь как виртуальную, так и реальную. В этот день организуют информационные кампании, а также образовательные проекты и конференции по защите персональных данных.
© Prae_StudioЗащита персональных данных
Защита персональных данных - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Prae_Studio
Защита персональных данных
Всемирный день безработных создан для привлечения внимания к проблемам безработицы, социальной защиты и трудовой занятости. Привлечь внимание властей и общества к необходимости создания рабочих мест, а также оказания помощи людям, потерявшим работу.
Международный день ЛЕГО(International LEGO Day) объединяет детей и взрослых, которые увлечены сборкой этих ярких конструкторов. Дата празднования связана с днем, когда компания в 1958 году запатентовала современный кирпичик LEGO. Сегодня представлены разнообразные серии конструкторов для разного возраста, различной тематики и уровня сложности. Сборка их элементов позволяет развивать мелкую моторику, усидчивость, внимательность, воображение, терпение, фантазию.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 28 января в разные годы:
  • 1724 – указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
  • 1725 – в России после смерти Петра I наступила "эпоха дворцовых переворотов".
  • 1762 – российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.
  • 1820 – русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида.
  • 1906 – в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
  • 1945 – Вторая мировая война: Андрей Власов назначен главнокомандующим Русской освободительной армии.
  • 1956 – лыжница Любовь Козырева победила на дистанции 10 км на зимних Олимпийских играх в Кортине-д’Ампеццо и завоевала первую в истории для СССР золотую медаль зимних Олимпиад.
  • 1986 – космический челнок "Челленджер" разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.
  • 1992 – Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли".
  • 1999 – в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".
  • 2003 – в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.
  • 2009 – первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР – в Москву прибыл Рауль Кастро.

Кто из известных людей родился 28 января

В этот день родились:
  • 1741– Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама".
  • 1955 – Сергей Дроздов, советский и российский певец, гитарист, автор песен, солист ВИА "Синяя птица" и Николя Саркози, французский политик, президент Франции в период с 2007 по 2012 годы.
  • 1959 – Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссёр ("Зелёная миля", "Побег из Шоушенка" и др.), сценарист, продюсер.
  • 1963 – Сергей Супонев, советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
  • 1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ.
  • 1972 – Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992), двукратная чемпионка Европы.
  • 1976 – Антон Кротов, российский путешественник.
  • 1978 – Джанлуиджи Буффон, итальянский футбольный вратарь, чемпион мира (2006).
  • 1980 – Ник Картер, американский певец, гитарист, актёр, участник группы "Backstreet Boys".
  • 1981 – Элайджа Вуд, американский актёр кино и телевидения.

Именины

Именины 28 января отмечают: Алена, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.
Какой сегодня праздник 29 января - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
29 января, 06:00
