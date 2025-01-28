28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. 28 января 2025 года в России отмечаются День Высших специальных офицерских классов ВМФ, Международный день защиты персональных данных, а также во всем мире проходит День конструктора ЛЕГО и Всемирный день безработных. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

28 января 2025 года в России отмечается День Высших специальных офицерских классов ВМФ РФ, проходят мероприятия в честь Международного дня защиты персональных данных, Всемирный День безработных, а в народе считают, что это День колдунов.

Профессиональный праздник

28 января свой профессиональный праздник отмечают Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ. Военное учебное заведение в системе переподготовки офицерских кадров ВМФ – Высшие специальные офицерские ордена Ленина классы Военно-Морского Флота осуществляют профессиональную переподготовку и повышение квалификации для назначения на должности командиров, а также проводят исследования в области боевой подготовки сил флота, тактики и применения технических средств и оружия.

Церковный праздник

28 января Русская православная церковь чтит память:

преподобного Иоанна Кущника . Св. мощи Иоанна сначала хранились в Константинополе, а потом были перенесены в Рим;

. Св. мощи Иоанна сначала хранились в Константинополе, а потом были перенесены в Рим; преподобного Павла Фивейского. Он провел 91 год в уединенной пещере у подножия горы, полностью посвятив себя молитве и общению с Богом.

Народный праздник

Павлов день по народному календарю отмечается 28 января. Наши предки называли его Днем колдунов и верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания ученикам, а те пробовали свои магические способности. Поэтому люди особенно остерегались в этот день порчи и сглаза. Старались очистить жилище, чтобы защититься от негатива и прогнать тоску и печаль, а также надевать чистую одежду. Сегодня нельзя вступать в ссоры и конфликты, не стоит обсуждать планы на будущее.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day), в некоторых странах он называется "Днем конфиденциальности" (Data Privacy Day). Дата выбрана в честь подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Сам праздник был учрежден комитетом министров Совета Европы в 2006 году с целью напомнить пользователям сети о соблюдении правил и обезопасить их жизнь как виртуальную, так и реальную. В этот день организуют информационные кампании, а также образовательные проекты и конференции по защите персональных данных.

Всемирный день безработных создан для привлечения внимания к проблемам безработицы, социальной защиты и трудовой занятости. Привлечь внимание властей и общества к необходимости создания рабочих мест, а также оказания помощи людям, потерявшим работу.

Международный день ЛЕГО(International LEGO Day) объединяет детей и взрослых, которые увлечены сборкой этих ярких конструкторов. Дата празднования связана с днем, когда компания в 1958 году запатентовала современный кирпичик LEGO. Сегодня представлены разнообразные серии конструкторов для разного возраста, различной тематики и уровня сложности. Сборка их элементов позволяет развивать мелкую моторику, усидчивость, внимательность, воображение, терпение, фантазию.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 28 января в разные годы:

1724 – указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет. 1725 – в России после смерти Петра I наступила "эпоха дворцовых переворотов".

1762 – российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха. 1820 – русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева была открыта Антарктида.

1906 – в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. 1945 – Вторая мировая война: Андрей Власов назначен главнокомандующим Русской освободительной армии.

1956 – лыжница Любовь Козырева победила на дистанции 10 км на зимних Олимпийских играх в Кортине-д’Ампеццо и завоевала первую в истории для СССР золотую медаль зимних Олимпиад. 1986 – космический челнок "Челленджер" разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.

1992 – Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли". 1999 – в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".

2003 – в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе. 2009 – первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР – в Москву прибыл Рауль Кастро.

Кто из известных людей родился 28 января

В этот день родились:

1741– Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама".

1741– Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама". 1955 – Сергей Дроздов, советский и российский певец, гитарист, автор песен, солист ВИА "Синяя птица" и Николя Саркози, французский политик, президент Франции в период с 2007 по 2012 годы.

1955 – Сергей Дроздов, советский и российский певец, гитарист, автор песен, солист ВИА "Синяя птица" и Николя Саркози, французский политик, президент Франции в период с 2007 по 2012 годы. 1959 – Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссёр ("Зелёная миля", "Побег из Шоушенка" и др.), сценарист, продюсер.

1959 – Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссёр ("Зелёная миля", "Побег из Шоушенка" и др.), сценарист, продюсер. 1963 – Сергей Супонев, советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.

1963 – Сергей Супонев, советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ. 1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ.

1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ. 1972 – Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992), двукратная чемпионка Европы.

1972 – Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992), двукратная чемпионка Европы. 1976 – Антон Кротов, российский путешественник.

1976 – Антон Кротов, российский путешественник. 1978 – Джанлуиджи Буффон, итальянский футбольный вратарь, чемпион мира (2006).

1978 – Джанлуиджи Буффон, итальянский футбольный вратарь, чемпион мира (2006). 1980 – Ник Картер, американский певец, гитарист, актёр, участник группы "Backstreet Boys".

1980 – Ник Картер, американский певец, гитарист, актёр, участник группы "Backstreet Boys". 1981 – Элайджа Вуд, американский актёр кино и телевидения.

Именины