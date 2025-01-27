Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 января в России и в мире по календарю
15:30 27.01.2025
27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 января в России и в мире по календарю
27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв... РИА Новости, 20.10.2025
27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. 27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня также отмечаются День печати МВД РФ, Киберпонедельник и День жизнелюба. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России

27 января 2025 года в России отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России". В городе проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто пережил дни блокады.
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2024, 02:18
В последний понедельник января 2025 года в России стартует Киберпонедельник (Cyber Monday). Первая крупная онлайн-распродажа года начнется с 00:00 – это время, когда интернет-площадки реализуют товары по сниженным ценам, приобрести все необходимое можно, не выходя из дома.

Профессиональный праздник

27 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ведомственных средств массовой информации Министерства внутренних дел России – День печати МВД РФ. Дата праздника выбрана в связи выходом в свет первого номера "Санкт-Петербургского журнала" в 1804 году.

Церковный праздник

27 января Русская православная церковь отмечает Отдание праздника Богоявления и совершает богослужение. Это и День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и ее молитвы были услышаны Богородицей. Считается, что та вручила святой крест из виноградной лозы и отправила Нину в Иверию (Грузию), обещая свое покровительство.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

На Руси праздник носил название Нинин день. Этот день принято посвящать уходу за домашними животными и скотом, а также уборке жилища, но мусор выносить не стоит. Запрещено лениться и подолгу спать. Нужно встать пораньше и провести день в делах, тогда будут ждать удача и успех, а лодырей святая накажет неприятностями.
В этот день хорошо высаживать семена на рассаду. А вот повышать голос и выяснять отношения с родственниками категорически запрещается. Как говорили в народе, на крики нечисть прилетит. От похода в парикмахерскую в этот день лучше отказаться, чтобы не было финансовых потерь.

Какой сегодня праздник в мире

Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7 установлен Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). В этот день во многих странах мира проходят траурные церемонии и памятные акции.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМеждународный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее
Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее. Архивное фото
27 января проходит необычный праздник – День Жизнелюба. Он посвящен всем, кто излучает позитив, любовь и заботу по отношению к себе и окружающим, умеет радоваться каждому прожитому дню.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Международный день памяти жертв Холокоста
27 января, 00:07

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 27 января в разные годы:
1302 – Данте Алигьери заочно осужден и изгнан из Флоренции.
1880 – Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.
1924 – в Москве прошли похороны Владимира Ленина (гроб с забальзамированным телом поместили в мавзолей).
1944 – Вторая мировая война: в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
1945 – Вторая мировая война: войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освобождены узники концлагеря в Освенциме (Польша).
1967 – космос объявлен достоянием всего человечества, подписан межправительственный документ "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела".
1973 – подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
1983 – закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан (53,85 км, ХонсюХоккайдо).
2009 – митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.
2018 – Милош Земан переизбран президентом Чехии.

Кто из известных людей родился 27 января

В этот день родились:
1585 – Хендрик Аверкамп, нидерландский живописец-пейзажист.
1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.
1808 – Давид Фридрих Штраус, немецкий философ, историк, теолог, публицист.
1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, писатель, классик русской литературы, журналист, государственный деятель.
1832 –Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".
1841 – Архип Куинджи, русский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.
1848 – Того Хэйхатиро, маршал флота Японской империи, командующий Объединённым флотом Японии в русско-японской войне 1904—1905 гг.
1859 – Павел Милюков, русский политик, историк, публицист, в 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства.
1934 – Эдит Крессон, премьер-министр Франции (1991—1992), первая женщина во главе французского правительства.
1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.
1977 – Елена Ваенга, российская певица, автор песен.
1980 – Марат Сафин, российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема.

Именины

Именины 27 января отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан.
Какой сегодня праздник 28 января - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
28 января, 06:00
