27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. 27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня также отмечаются День печати МВД РФ, Киберпонедельник и День жизнелюба. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в феврале 2025: полный календарь официальных выходных
28 февраля, 14:26
Какой сегодня праздник в России
27 января 2025 года в России отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России". В городе проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто пережил дни блокады.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2024, 02:18
В последний понедельник января 2025 года в России стартует Киберпонедельник (Cyber Monday). Первая крупная онлайн-распродажа года начнется с 00:00 – это время, когда интернет-площадки реализуют товары по сниженным ценам, приобрести все необходимое можно, не выходя из дома.
Профессиональный праздник
27 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ведомственных средств массовой информации Министерства внутренних дел России – День печати МВД РФ. Дата праздника выбрана в связи выходом в свет первого номера "Санкт-Петербургского журнала" в 1804 году.
Церковный праздник
27 января Русская православная церковь отмечает Отдание праздника Богоявления и совершает богослужение. Это и День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и ее молитвы были услышаны Богородицей. Считается, что та вручила святой крест из виноградной лозы и отправила Нину в Иверию (Грузию), обещая свое покровительство.
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00
Народный праздник
На Руси праздник носил название Нинин день. Этот день принято посвящать уходу за домашними животными и скотом, а также уборке жилища, но мусор выносить не стоит. Запрещено лениться и подолгу спать. Нужно встать пораньше и провести день в делах, тогда будут ждать удача и успех, а лодырей святая накажет неприятностями.
В этот день хорошо высаживать семена на рассаду. А вот повышать голос и выяснять отношения с родственниками категорически запрещается. Как говорили в народе, на крики нечисть прилетит. От похода в парикмахерскую в этот день лучше отказаться, чтобы не было финансовых потерь.
Какой сегодня праздник в мире
Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7 установлен Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). В этот день во многих странах мира проходят траурные церемонии и памятные акции.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМеждународный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее
Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее. Архивное фото
27 января проходит необычный праздник – День Жизнелюба. Он посвящен всем, кто излучает позитив, любовь и заботу по отношению к себе и окружающим, умеет радоваться каждому прожитому дню.
Международный день памяти жертв Холокоста
27 января, 00:07
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 27 января в разные годы:
1302 – Данте Алигьери заочно осужден и изгнан из Флоренции.
1880 – Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.
1924 – в Москве прошли похороны Владимира Ленина (гроб с забальзамированным телом поместили в мавзолей).
1944 – Вторая мировая война: в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
1967 – космос объявлен достоянием всего человечества, подписан межправительственный документ "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела".
1973 – подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
2009 – митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.
2018 – Милош Земан переизбран президентом Чехии.
Кто из известных людей родился 27 января
В этот день родились:
1585 – Хендрик Аверкамп, нидерландский живописец-пейзажист.
1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.
1808 – Давид Фридрих Штраус, немецкий философ, историк, теолог, публицист.
1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, писатель, классик русской литературы, журналист, государственный деятель.
1832 –Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".
1841 – Архип Куинджи, русский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.
1848 – Того Хэйхатиро, маршал флота Японской империи, командующий Объединённым флотом Японии в русско-японской войне 1904—1905 гг.
1859 – Павел Милюков, русский политик, историк, публицист, в 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства.
1934 – Эдит Крессон, премьер-министр Франции (1991—1992), первая женщина во главе французского правительства.
1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.
1977 – Елена Ваенга, российская певица, автор песен.
1980 – Марат Сафин, российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема.
Именины
Именины 27 января отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан.
28 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
28 января, 06:00
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыСохранить правду в эпоху цифры. Названы тренды гуманитарного образованияЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуВ Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы