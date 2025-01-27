27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. 27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня также отмечаются День печати МВД РФ, Киберпонедельник и День жизнелюба. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года " 27 января 2025 года в России отмечается День воинской славы России –установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года " О днях воинской славы (победных днях) России ". В городе проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто пережил дни блокады.

В последний понедельник января 2025 года в России стартует Киберпонедельник (Cyber Monday). Первая крупная онлайн-распродажа года начнется с 00:00 – это время, когда интернет-площадки реализуют товары по сниженным ценам, приобрести все необходимое можно, не выходя из дома.

Профессиональный праздник

27 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ведомственных средств массовой информации Министерства внутренних дел России – День печати МВД РФ. Дата праздника выбрана в связи выходом в свет первого номера "Санкт-Петербургского журнала" в 1804 году.

Церковный праздник

Отдание праздника Богоявления и совершает богослужение. Это и День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и ее молитвы были услышаны Богородицей. Считается, что та вручила святой крест из виноградной лозы и отправила Нину в Иверию (Грузию), обещая свое покровительство. 27 января Русская православная церковь отмечаети совершает богослужение. Это и. По преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и ее молитвы были услышаны Богородицей. Считается, что та вручила святой крест из виноградной лозы и отправила Нину в Иверию (Грузию), обещая свое покровительство.

Народный праздник

На Руси праздник носил название Нинин день. Этот день принято посвящать уходу за домашними животными и скотом, а также уборке жилища, но мусор выносить не стоит. Запрещено лениться и подолгу спать. Нужно встать пораньше и провести день в делах, тогда будут ждать удача и успех, а лодырей святая накажет неприятностями.

В этот день хорошо высаживать семена на рассаду. А вот повышать голос и выяснять отношения с родственниками категорически запрещается. Как говорили в народе, на крики нечисть прилетит. От похода в парикмахерскую в этот день лучше отказаться, чтобы не было финансовых потерь.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). В этот день во многих странах мира проходят траурные церемонии и памятные акции. Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7 установлен(International Holocaust Remembrance Day). В этот день во многих странах мира проходят траурные церемонии и памятные акции.

27 января проходит необычный праздник – День Жизнелюба. Он посвящен всем, кто излучает позитив, любовь и заботу по отношению к себе и окружающим, умеет радоваться каждому прожитому дню.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 27 января в разные годы:

1302 – Данте Алигьери заочно осужден и изгнан из Флоренции

1880 – Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.

1944 – Вторая мировая война: в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 – Вторая мировая война: войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освобождены узники концлагеря в Освенциме Польша ).

1967 – космос объявлен достоянием всего человечества, подписан межправительственный документ "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела".

1973 – подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме

1983 – закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан (53,85 км, Хонсю Хоккайдо ).

2009 – митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.

Кто из известных людей родился 27 января

В этот день родились:

1585 – Хендрик Аверкамп, нидерландский живописец-пейзажист.

1808 – Давид Фридрих Штраус, немецкий философ, историк, теолог, публицист.

1832 –Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".

1841 – Архип Куинджи , русский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.

1848 – Того Хэйхатиро, маршал флота Японской империи, командующий Объединённым флотом Японии в русско-японской войне 1904—1905 гг.

1934 – Эдит Крессон, премьер-министр Франции (1991—1992), первая женщина во главе французского правительства.

1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.

1980 – Марат Сафин , российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема.

Именины