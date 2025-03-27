27 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. 27 марта 2025 года в России отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, Всемирный день театра, поздравления с профессиональным праздником звучат в адрес специалистов, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек в Международный день нефролога. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Сегодня в нашей стране поздравления получают военные и сотрудники подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, деятели театрального искусства и врачи-нефрологи.

Профессиональный праздник

войска национальной гвардии Российской Федерации. Праздник установлен С профессиональным праздником 27 марта поздравляют. Праздник установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года. Войска национальной гвардии решают широкий спектр задач правоохранительной направленности.

Также поздравления получают врачи-нефрологи, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний почек – Международный день нефролога. Специалисты выявляют причины недуга почек у пациентов, назначают необходимую терапию, контролирует течение болезни, советуют методы профилактики заболеваний почек.

© Getty Images / unomat Врач-нефролог

Церковный праздник

27 марта по православному календарю отмечается празднование икон Божией Матери: Фео́доровской; "Умиление" Себежской (Опочецкой); "Вертоград заключённый".

В этот день православные верующие чтят память:

преподобного Венедикта Нурсийского, игумена; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси;

благоверного великого князя Ростислава Мстиславича Киевского, в крещении Михаила; святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского.

Народный праздник

В народе эта дата носит название Венедиктов день, или Фёдор-скотник. Считалось, что 27 марта нужно проявить особое внимание к домашнему скоту. Животных выводят на двор, чистят, ухаживают и кормят. Рекомендуется посетить церковь и помолиться о здоровье близких. Принято менять постельное белье и стирать все полотенца в доме, чтобы год прошел без болезней. А вот заниматься подготовкой дров в этот день запрещено, по поверьям, если колоть дрова или точить ножи 27 марта, то это может повлечь за собой ссоры. По возможности следует меньше смотреть в зеркало, особая сила зазеркалья сегодня негативно влияет на людей и вытягивает жизненную энергию.

Какой сегодня праздник в мире

27 марта отмечается Всемирный день театра(World Theatre Day). Праздник был учреждён по инициативе Международного института театра в 1961 году в Вене

на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI). В этот день театры по всему миру организуют премьеры постановок, проводят фестивали и благотворительные спектакли, мастер-классы по актерскому мастерству, экскурсии в закулисье, выставки.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 27 марта в разные годы:

1793 – Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

1841 – в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.

1854 – в США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1858 – в Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.

1860 – житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1878 – русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).

1915 – Мэри Маллон, первый известный бессимптомный носитель брюшного тифа в США, отправлена на пожизненный карантин (до смерти в 1938 году).

1928 – в Нидерландах выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1953 – в СССР объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключённых.

1958 – Никита Хрущёв стал Председателем Совета Министров СССР.

1975 – начало строительства Трансаляскинского нефтепровода.

1976 – открыт Вашингтонский метрополитен.

1978 – вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза композиторов СССР.

1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1993 – Цзян Цзэминь стал Председателем КНР.

1994 – в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".

1999 – операция НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 — первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии "стелс".

2008 – запуск ракеты-носитель "Космос-3М" и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника "SAR-Lupe".

2011 – Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.

2020 – Северная Македония стала 30-й страной-членом НАТО.

© AP Photo / Olivier Matthys Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Кто из известных людей родился 27 марта

В этот день родились:

1902 – Ираклий Тоидзе, советский живописец, график, автор плаката "Родина-мать зовёт!".

1921 – Моасир Барбоза, бразильский футболист, вратарь.

1927 – Мстислав Ростропович, виолончелист, дирижёр, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми".

1950 – Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, автор песен, клавишник группы "Genesis".

1961 – Никита Джигурда, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, автор и исполнитель песен.

1963 – Квентин Тарантино, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель двух "Оскаров", четырёх "Золотых глобусов" и др. наград.

1968 – Алика Смехова, советская и российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая.

1969 – Джанлуиджи Лентини, итальянский футболист и тренер.

1972 – Джимми Флойд Хассельбайнк, нидерландский футболист.

1974 – Гаиска Мендьета, испанский футболист баскского происхождения.

1975 – Ферги (настоящее имя Стэйси Энн Фергюсон), американская певица, вокалистка "Black Eyed Peas", актриса.

1983 – Василий Кошечкин, российский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион в 2018 и чемпион мира в 2009 годах.

1985 – Надежда Скардино, белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в 2018 году.

1986 – Мануэль Нойер, немецкий футболист (вратарь), чемпион мира в 2014 году.

1987 – Полина Гагарина, российская певица, автор песен и композитор, актриса и фотомодель.

1990 – Николя Н’Кулу, камерунский футболист, победитель Кубка африканский наций в 2017 году.

