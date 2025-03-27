Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 марта в России и в мире по календарю
06:00 27.03.2025
27 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 марта в России и в мире по календарю
27 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
27 марта 2025 года в России отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, Всемирный день театра, поздравления с профессиональным праздником... РИА Новости, 16.10.2025
27 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Оглавление
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. 27 марта 2025 года в России отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, Всемирный день театра, поздравления с профессиональным праздником звучат в адрес специалистов, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек в Международный день нефролога. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России

Сегодня в нашей стране поздравления получают военные и сотрудники подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, деятели театрального искусства и врачи-нефрологи.

Профессиональный праздник

С профессиональным праздником 27 марта поздравляют войска национальной гвардии Российской Федерации. Праздник установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года. Войска национальной гвардии решают широкий спектр задач правоохранительной направленности.
Также поздравления получают врачи-нефрологи, которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний почек – Международный день нефролога. Специалисты выявляют причины недуга почек у пациентов, назначают необходимую терапию, контролирует течение болезни, советуют методы профилактики заболеваний почек.
Церковный праздник

27 марта по православному календарю отмечается празднование икон Божией Матери: Фео́доровской; "Умиление" Себежской (Опочецкой); "Вертоград заключённый".
В этот день православные верующие чтят память:
  • преподобного Венедикта Нурсийского, игумена;
  • святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси;
  • благоверного великого князя Ростислава Мстиславича Киевского, в крещении Михаила;
  • святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского.

Народный праздник

В народе эта дата носит название Венедиктов день, или Фёдор-скотник. Считалось, что 27 марта нужно проявить особое внимание к домашнему скоту. Животных выводят на двор, чистят, ухаживают и кормят. Рекомендуется посетить церковь и помолиться о здоровье близких. Принято менять постельное белье и стирать все полотенца в доме, чтобы год прошел без болезней. А вот заниматься подготовкой дров в этот день запрещено, по поверьям, если колоть дрова или точить ножи 27 марта, то это может повлечь за собой ссоры. По возможности следует меньше смотреть в зеркало, особая сила зазеркалья сегодня негативно влияет на людей и вытягивает жизненную энергию.

Какой сегодня праздник в мире

27 марта отмечается Всемирный день театра(World Theatre Day). Праздник был учреждён по инициативе Международного института театра в 1961 году в Вене
на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI). В этот день театры по всему миру организуют премьеры постановок, проводят фестивали и благотворительные спектакли, мастер-классы по актерскому мастерству, экскурсии в закулисье, выставки.
Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 27 марта в разные годы:
1793 – Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
1841 – в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.
1854 – в США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.
1858 – в Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.
1860 – житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.
1878 – русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).
1915 – Мэри Маллон, первый известный бессимптомный носитель брюшного тифа в США, отправлена на пожизненный карантин (до смерти в 1938 году).
1928 – в Нидерландах выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.
1953 – в СССР объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключённых.
1958 – Никита Хрущёв стал Председателем Совета Министров СССР.
1975 – начало строительства Трансаляскинского нефтепровода.
1976 – открыт Вашингтонский метрополитен.
1978 – вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза композиторов СССР.
1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.
1993 – Цзян Цзэминь стал Председателем КНР.
1994 – в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".
1999 – операция НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 — первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии "стелс".
2008 – запуск ракеты-носитель "Космос-3М" и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника "SAR-Lupe".
2011 – Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.
2020 – Северная Македония стала 30-й страной-членом НАТО.
Кто из известных людей родился 27 марта

В этот день родились:
1902 – Ираклий Тоидзе, советский живописец, график, автор плаката "Родина-мать зовёт!".
1921 – Моасир Барбоза, бразильский футболист, вратарь.
1927 – Мстислав Ростропович, виолончелист, дирижёр, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии "Грэмми".
1950 – Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, автор песен, клавишник группы "Genesis".
1961 – Никита Джигурда, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, автор и исполнитель песен.
1963 – Квентин Тарантино, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель двух "Оскаров", четырёх "Золотых глобусов" и др. наград.
1968 – Алика Смехова, советская и российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая.
1969 – Джанлуиджи Лентини, итальянский футболист и тренер.
1972 – Джимми Флойд Хассельбайнк, нидерландский футболист.
1974 – Гаиска Мендьета, испанский футболист баскского происхождения.
1975 – Ферги (настоящее имя Стэйси Энн Фергюсон), американская певица, вокалистка "Black Eyed Peas", актриса.
1983 – Василий Кошечкин, российский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион в 2018 и чемпион мира в 2009 годах.
1985 – Надежда Скардино, белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в 2018 году.
1986 – Мануэль Нойер, немецкий футболист (вратарь), чемпион мира в 2014 году.
1987 – Полина Гагарина, российская певица, автор песен и композитор, актриса и фотомодель.
1990 – Николя Н’Кулу, камерунский футболист, победитель Кубка африканский наций в 2017 году.

Именины

Именины 27 марта отмечают: Михаил и Ростислав.
