25 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В России и в мире 25 марта 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День работника культуры, Международный день памяти жертв рабства и день солидарности с сотрудниками ООН, находящимися в заключении или пропавшими без вести. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный, что можно делать сегодня по приметам, значимые исторические события, - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня поздравляют работников культуры с профессиональным праздником, в народе 25 марта называют Феофановым днем и следят за погодными приметами, а православные христиане вспоминают Феофана Исповедника.

Профессиональный праздник

День работника культуры. Этот профессиональный праздник был учреждён 25 марта в России отмечается. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президента РФ № 1111 от 28 августа 2007 года . Он посвящён людям, чья деятельность связана с сохранением и развитием культурного наследия страны: сотрудникам музеев, библиотек, театров, филармоний, художественных коллективов, а также специалистам в области народного творчества и кинематографии. Сегодня проводятся тематические мероприятия, выставки, концерты и награждения деятелей культуры.

Дата 25 марта выбрана не случайно: именно в этот день в 2007 году был подписан указ о создании Министерства культуры РФ.

Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня поминают:

Св. Алекса́ндра Державина исп., пресвитера (1933) сщмчч. Иоа́нна Плеханова, Константи́на Соколова, пресвитеров, прмч. Влади́мира (Волкова), архимандрита (1938)сщмч. Се́ргия Скворцова, пресвитера (1943)

Народный праздник

На Руси 25 марта называли Феофанов день в честь Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца, день памяти которого сегодня отмечают в церкви.

Считалось, что именно к этому дню полностью сходит снежный покров и почва оттаивает. Особое внимание сегодня уделяли лошадям - верным помощникам крестьян. Считалось, что если животное заболеет на Феофана, то будет хворать все лето. Для крепкого здоровья, водили лошадей к ручьям и поили водой, положив на дно серебряную монетку или колечко.

Уделяли внимание и погодным приметам. Например, туман на Феофана предвещал богатый урожай зерновых, для того, чтобы примета сбылась, - выходили на улицу и кормили птиц конопляным зерном.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечаются:

День независимости Греции и Национальный день Кипра. 25 марта 1821 года в стране началось восстание против Османской империи, приведшее к независимости. Отмечается парадами и народными гуляниями.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли (ООН). Учреждён ООН в 2007 году для почтения памяти миллионов жертв рабства и повышения осведомлённости о его исторических последствиях.

Международный день солидарности с сотрудниками ООН, находящимися в заключении или пропавшими без вести. Посвящён защите работников ООН, сталкивающихся с рисками при выполнении миссий.

Памятные даты в истории

1238 - начало героической 50-дневной обороны Козельска. После взятия города монголы уничтожили всех, включая грудных детей.

1604 - основание города Томска.

1807 - начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

1811 - император Наполеон Бонапарт издал декрет о строительстве заводов для получения сахара из свёклы.

1917 - постановление Временного правительства об отмене смертной казни.

1974 - на экраны вышел фильм Василия Шукшина “Калина красная”.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год © РИА Новости Перейти в медиабанк Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год

1985 - по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма “Гостья из будущего”.

1996 - инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина для переизбрания на второй срок, представила 1 млн 372 тыс. подписей для регистрации его кандидатуры.

2002 - обнаружен ген эпилепсии.

2018 - пожар в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово (60 погибших, в том числе 37 детей).

Кто родился 25 марта из знаменитостей

1479 - Василий III Иванович, великий князь владимирский и московский (1505-1533).

1871 - Игорь Грабарь, живописец, реставратор, искусствовед.

1911 - Владимир Дыховичный, советский писатель-сатирик, драматург.

1947 - сэр Элтон Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт), британский певец.

1956 - Ефим Шифрин, советский и российский артист эстрады.

1965 - Сара Джессика Паркер, американская актриса.

2007 - Кейли Флеминг, американская актриса.

