25 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник в России
В России сегодня поздравляют работников культуры с профессиональным праздником, в народе 25 марта называют Феофановым днем и следят за погодными приметами, а православные христиане вспоминают Феофана Исповедника.
Профессиональный праздник
25 марта в России отмечается День работника культуры. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президента РФ № 1111 от 28 августа 2007 года. Он посвящён людям, чья деятельность связана с сохранением и развитием культурного наследия страны: сотрудникам музеев, библиотек, театров, филармоний, художественных коллективов, а также специалистам в области народного творчества и кинематографии. Сегодня проводятся тематические мероприятия, выставки, концерты и награждения деятелей культуры.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудница в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
Сотрудница в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина
Дата 25 марта выбрана не случайно: именно в этот день в 2007 году был подписан указ о создании Министерства культуры РФ.
Церковный праздник сегодня
Православные христиане сегодня поминают:
Прав. Финее́са, первосвященника Израильского(ок. 1500 г. до Р. Х.)
Св. Алекса́ндра Державина исп., пресвитера (1933) сщмчч. Иоа́нна Плеханова, Константи́на Соколова, пресвитеров, прмч. Влади́мира (Волкова), архимандрита (1938)сщмч. Се́ргия Скворцова, пресвитера (1943)
Иконы Божией Матери: Лиддская (На столпе в Лидде) (I)
Народный праздник
На Руси 25 марта называли Феофанов день в честь Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца, день памяти которого сегодня отмечают в церкви.
Считалось, что именно к этому дню полностью сходит снежный покров и почва оттаивает. Особое внимание сегодня уделяли лошадям - верным помощникам крестьян. Считалось, что если животное заболеет на Феофана, то будет хворать все лето. Для крепкого здоровья, водили лошадей к ручьям и поили водой, положив на дно серебряную монетку или колечко.
Уделяли внимание и погодным приметам. Например, туман на Феофана предвещал богатый урожай зерновых, для того, чтобы примета сбылась, - выходили на улицу и кормили птиц конопляным зерном.
Какой сегодня праздник в мире
В мире сегодня отмечаются:
День независимости Греции и Национальный день Кипра. 25 марта 1821 года в стране началось восстание против Османской империи, приведшее к независимости. Отмечается парадами и народными гуляниями.
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли (ООН). Учреждён ООН в 2007 году для почтения памяти миллионов жертв рабства и повышения осведомлённости о его исторических последствиях.
Международный день солидарности с сотрудниками ООН, находящимися в заключении или пропавшими без вести. Посвящён защите работников ООН, сталкивающихся с рисками при выполнении миссий.
Памятные даты в истории
1238 - начало героической 50-дневной обороны Козельска. После взятия города монголы уничтожили всех, включая грудных детей.
1604 - основание города Томска.
1807 - начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.
1811 - император Наполеон Бонапарт издал декрет о строительстве заводов для получения сахара из свёклы.
1917 - постановление Временного правительства об отмене смертной казни.
1974 - на экраны вышел фильм Василия Шукшина “Калина красная”.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год
Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год
1985 - по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма “Гостья из будущего”.
1996 - инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина для переизбрания на второй срок, представила 1 млн 372 тыс. подписей для регистрации его кандидатуры.
2002 - обнаружен ген эпилепсии.
2018 - пожар в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово (60 погибших, в том числе 37 детей).
Кто родился 25 марта из знаменитостей
1479 - Василий III Иванович, великий князь владимирский и московский (1505-1533).
1871 - Игорь Грабарь, живописец, реставратор, искусствовед.
1911 - Владимир Дыховичный, советский писатель-сатирик, драматург.
1947 - сэр Элтон Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт), британский певец.
1956 - Ефим Шифрин, советский и российский артист эстрады.
1965 - Сара Джессика Паркер, американская актриса.
2007 - Кейли Флеминг, американская актриса.
Именины
В этот день празднуют именины: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Симеон, Сергей, Феофан.
