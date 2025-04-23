23 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. 23 апреля 2025 года в России и мире отмечается День книги и авторского права, День профессиональных административных работников, или Международный день секретаря, Всемирный день настольного тенниса. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) – повод взять в руки ракетку и поигратье. С 2023 году дату празднования переместили на конец апреля в связи с празднованием дня рождения известного британского теннисиста Айвора Монтегю, который организовал первый в истории чемпионат мира по настольному теннису в 1926 году. В России в этот день проводятся мастер-классы, конкурсы и турниры разного уровня, а также показательные выступления известных теннисистов.

Профессиональный праздник

© Getty Images / Tetra Images Секретарь © Getty Images / Tetra Images Секретарь

Ежегодно в последнюю среду апреля во многих странах мира отмечается День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day), который ранее именовали международный или всемирный День секретаря (Secretaries Day). В России же день секретаря отметят в 2025 году 19 сентября. Но и сегодня есть повод отметить труд этих офисных работников, которые выполняют широкий спектр обязанностей: от приема звонков до помощи руководителю.

Церковный праздник

У верующих 23 апреля 2025 года продолжается пасхальная неделя – третий день пасхальной седмицы.

Православная церковь в этот день чтит память:

мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных;

мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных; священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского.

Народный праздник

По народному календарю, 23 апреля именуют днем Терентия или Терентий Маревный. Считалось, что солнце в этот день показывается на небе в мареве. Туманная дымка в этом случае предвещала богатый урожай хлеба. По народным поверьям, для мира и покоя в семье в этот день супруги должны попросить друг у друга прощения. Есть и примета: в этот день рекомендуется заниматься уборкой дома, стиркой вещей и стоит обязательно полить цветы. А вот отдавать свои вещи в тот день строго запрещается, чтобы не отдать вместе с ними из дома благополучие. На Терентия нельзя делать предложение руки и сердца, такой союз будет несчастливым и скоро распадется.

Какой сегодня праздник в мире

© Getty Images / Catherine Delahaye Чтение книги © Getty Images / Catherine Delahaye Чтение книги

23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Символическая для мировой литературы дата 23 апреля стала поводом для учреждения праздника. В 1616 году в этот день ушли из жизни такие известные авторы как Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Впервые его отметили в 1996 году, после решения об учреждении торжества Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже осенью 1995 года. Это праздник писателей, переводчиков, специалистов книгоиздательского и библиотечного дела и всех любителей литературы. В тот день традиционно проводятся книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы, лекции и круглые столы, чтобы привлечь внимание аудитории к книгам, напомнить о важности чтения в эпоху цифровых технологий и напомнить о защите прав авторов и интеллектуальной собственности.

В эту дату проходит День английского языка в ООН (UN English Language Day) и День испанского языка в ООН (Día del Idioma Español en las Naciones Unidas), учрежденные в 2010 году с целью равноправного использования всех шести официальных языков во всей Организации.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 23 апреля в разные годы:

1836 – в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник".

1889 – Антон Павлович Чехов в письме брату Александру написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".

1896 – в Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.

1907 – Джон Гриффит, известный как Джек Лондон, отправился из Сан-Франциско на двухмачтовом судне в плавание вокруг света.

1911 – в Санкт-Петербурге открылась первая в России Международная воздухоплавательная выставка.

1951 – создан Олимпийский комитет СССР.

© Getty Images / Michael Ochs Archives Элвис Пресли © Getty Images / Michael Ochs Archives Элвис Пресли

1956 – состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1964 – основана Всесоюзная фирма грампластинок "Мелодия".

Открылся московский Театр на Таганке.

1965 – выведен на орбиту первый советский спутник связи "Молния-1".

1971 – группа "Rolling Stones" выпускает альбом Sticky Fingers.

1982 – представлен первый домашний компьютер ZX Spectrum

1986 – начались регулярные пассажирские рейсы дирижаблей, воздушное судно "Скайшип 500-02" компании "Эршип Индастриз" четыре раза в день начало выполнять экскурсионные полеты над Лондоном.

1991 – во время встречи в Ново-Огарёво президент СССР М.С. Горбачёв и руководители девяти республик подписали заявление о принципах нового Союзного договора.

1992 – в Пекине открылся самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" на 700 мест.

2007 – во многих странах мира, по инициативе ООН, началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.

Кто из известных людей родился 23 апреля

В этот день родились:

1933 – Валентин Бубукин, советский футболист, чемпион Европы 1960 года.

1943 – Тони Эспозито, канадско-американский хоккеист, вратарь.

1944 – Наталья Нестерова, советский и российский живописец, профессор, педагог, заслуженный художник Российской Федерации (1994) и академик (2001) Российской академии художеств.

1946 – Анатолий Бышовец, футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.

1947 – Алан Броадбент, новозеландский джазовый пианист, аранжировщик и композитор.

1954 – Владимир Акулов, белорусский живописец и график, художник-авангардист.

Майкл Мур, американский кинорежиссёр-документалист, лауреат премии "Оскар".

1955 – Джуди Дэвис, австралийская актриса кино и телевидения, лауреат "Золотого глобуса" и других наград.

1957 – Павел Смеян, советский и российский музыкант, певец, композитор, актёр театра и кино.

1960 – Вячеслав Дудка, российский государственный деятель, губернатор Тульской области с 2005 по 2011 годы.

1975 – Йоун Тоур Биргиссон, вокалист и гитарист исландской пост-рок-группы Sigur Rós.

© Getty Images / Luke Brennan Лидер финской рок-группы The Rasmus Лаури Юлёнен © Getty Images / Luke Brennan Лидер финской рок-группы The Rasmus Лаури Юлёнен

1979 – Лаури Юлёнен, музыкант, певец, лидер финской рок-группы The Rasmus.

1983 – Даниэла Гантухова, словацкая теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.

1984 – Александра Костенюк, российская и швейцарская шахматистка, гроссмейстер, 12-я чемпионка мира.

1986 – Свен Крамер, нидерландский конькобежец, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

1988 – Юля Паршута, российская актриса кино и телевидения, певица, автор песен и композитор.

1990 – Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.

1995 – Джиджи Хадид, американская супермодель палестинского происхождения.

1999 – Сон Чхэён, южнокорейская певица и рэпер, участница группы Twice.

2018 – принц Луи Уэльский, сын принца Уильяма, внук британского короля Карла III.

Именины