20 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. 20 марта 2025 года в России отмечается День весеннего равноденствия, День Земли, во всем мире проходит день отказа от мяса в пользу растительной пищи – Международный день без мяса, еще на эту дату приходится Международный день счастья и Всемирный день астрологии. Какие профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День весеннего равноденствия, когда солнце пересекает экватор, проходя с южного полушария Земли на северное, в 2025 году отмечается 20 марта. Световой день начинает прибавляться, а ночи становятся короче.

20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (Earth Day). На это время выпадает и День весеннего равноденствия. Традицию отмечать этот праздник именно в день весеннего равноденствия заложил американский бизнесмен и издатель Джон Макконелл, который также является создателем флага Земли. Этот праздник объединяет всю планету, сегодня проходят различные экологические выставки и фестивали, конференции о природе, акции, такие как уборка улиц и посадка деревьев.

Профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник 20 марта отмечают специалисты службы коммунального хозяйства, которые вывозят нечистоты и обслуживают дома, где нет центральной канализации – День ассенизатора. Работа этих специалистов важна для населения.

Церковный праздник

20 марта 2025 года в православном календаре День иконы Богородицы "Сподручница грешных". Верующие молятся перед святыней о здоровье и исцелении физических и душевных болезней.

В этот день чтят память священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Все они в разные годы были епископами в Херсонесе Таврическом (ныне Крым), проповедовали христианство и приняли мученическую кончину.

Народный праздник

По народному календарю 20 марта отмечается Павел Капельник. В этот день принято кормить птиц, вернувшихся из теплых стран. Крошки хлеба и зерно рассыпают во дворе, на улице, наполняют кормушки. По приметам, таким образом можно привлечь в дом счастье. Также сегодня принято наводить порядок в доме, проявлять особую заботу о детях и не ругать их за мелкие шалости. Следует оказать помощь нуждающимся, тогда добрые поступки обернутся для человека благом.

Не рекомендуется грустить, вспоминать плохие события из прошлого, негативные мысли могут обернуться против самого человека. Нельзя завидовать, ссориться, по приметам любая ссора в этот день сулит долгосрочные проблемы. Не стоит заниматься пересадкой цветов и рассады, растения не приживутся.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день счастья (International Day of Happiness) установлен по инициативе ООН с целью подчеркнуть важность ощущения счастья в жизни каждого человека. В этот день во всем мире проводятся тренинги, семинары, лекции, конференции о стремлении к счастью, умении радоваться простым вещам, совершать добрые поступки и достигать гармонии в душе.

Всемирный день астрологии (International Astrology Day) отмечается в день весеннего равноденствия и означает новый астрономический год. Кто-то считает, что положение небесных тел никак не влияет на жизнь человека, другие же уверены, что жизнь складывается по воле звезд. Астрологи проводят лекции, семинары и делятся своим опытом и знаниями, а те, кто верит – обсуждают натальные карты, гороскопы и астрологические предсказания.

Каждый год 20 марта во многих странах мира празднуют Международный день без мяса (International Day Without Meat). Впервые его отметили в США в 1985 году, а в России – в 2012 году. В этот день участники общественных фондов, благотворительных учреждений, зоозащитники распространяют идеи вегетарианства, гуманного отношения к животным, защиты экологии, а также организуют акции, конференции, лекции, семинары, тренинги.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 20 марта в разные годы:

1815 – Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1833 – вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

1888 – в Москве состоялась премьера первой в мире оперетты на цыганском языке, поставленной первой в мире цыганской профессиональной театральной труппой под руководством Н. И. Шишкина.

1912 – дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.

1917 – согласно приказу Временного правительства императорские театры стали именоваться "государственными". Все портреты отрёкшегося государя убраны, а геральдические знаки империи – орлы и короны – сбиты.

1921 – в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

1930 – на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.

1937 – в Москве введён в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро "Киевская".

1942 – вышло постановление Военного Совета Ленинградского фронта № 00714-а о депортации населения финского и немецкого происхождения.

1969 – в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1988 – Обком партии Нагорного Карабаха принял постановление о присоединении области к Армении.

1992 – учреждено звание Героя Российской Федерации.

2015 – солнечное затмение в Северном полушарии.

2019 – Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

Кто из известных людей родился 20 марта

В этот день родились:

1811 – Наполеон II, сын и наследник французского императора Наполеона I.

1938 – Вахтанг Кикабидзе советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и политический деятель.

1948 – Александр Морозов, российский композитор, основатель музыкального издательства Moroz Records.

1964 – Анатолий Журавлёв, советский и российский актёр театра и кино.

Радий Хабиров, российский государственный и политический деятель, глава Башкирии с 19 сентября 2019 года.

1969 – Александр Фадеев (Данко), российский певец и актёр.

1975 – Ханс Петтер Бурос, норвежский горнолыжник, олимпийский чемпион в слаломе (1998).

1976 – Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise.

1984 – Фернандо Торрес, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008 и 2012).

1991 – Алексис Пентюро, французский горнолыжник, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира.

1995 – Ник Пол, канадский хоккеист, чемпион мира (2021).

